Song Joong Ki - Song Hye Kyo hậu ly hôn: Bên "bị ghét" vì lợi dụng vợ con, bên độc thân bước ngoặt bất ngờ

Sau 6 năm ly hôn, Song Joong Ki - Song Hye Kyo vẫn luôn được đặt lên bàn cân so sánh. Ban đầu, tài tử nhận được sự ủng hộ của công chúng, còn mỹ nhân xứ Hàn bị nhiều người ghét bỏ. Nhưng giờ đây, gió đã đổi chiều.

Kể từ khi công khai kết hôn với bà xã ngoại quốc hay có nhóc tì đầu tiên, Song Joong Ki đã mang danh tài tử bị ghét nhất showbiz Hàn năm 2023. Nguyên nhân tới từ những phát ngôn của Song Joong Ki về bà xã cũng như cuộc sống hôn nhân. Trong khi đó, Song Hye Kyo nhận được sự yêu mến nhờ khả năng diễn xuất, lối ứng xử duyên dáng và những bước đi mới mẻ, táo bạo trong sự nghiệp.

Song Joong Ki "bào" vợ con PR phim mới đến cùng

Sau quãng thời gian im ắng, Song Joong Ki đã trở lại với bộ phim điện ảnh Bogota: City of the Lost. Tài tử tích cực đi các show truyền hình, radio để quảng bá bộ phim. Song Joong Ki liên tục chia sẻ về vợ con mình, vì Colombia - bối cảnh của phim chính là quê ngoại của vợ anh. Nam diễn viên cũng tích cực học tiếng Tây Ban Nha, luyện tập cùng vợ để đóng phim.

Tuy nhiên, nước đi này không có tác dụng bởi bộ phim này đang trên đà thất bại thảm hại. Tính đến nay, bộ phim mới chỉ bán được 336.348 vé, lượng người xem hàng ngày cũng chỉ đạt 10.000. Trong khi đó, điểm hòa vốn của phim là 3 triệu vé. Thậm chí mốc 500.000 vé bán ra giờ đây cũng có vẻ rất khá xa vời với đoàn làm phim.

Trong khi đó, đối thủ của Song Joong Ki là Hyun Bin lại thành công rực rỡ với phim Harbin. Harbin hiện đang dẫn đầu danh sách phim ăn khách nhất Hàn Quốc hiện nay. Phim đạt mốc 2 triệu vé chỉ sau 5 ngày ra mắt, vượt mặt siêu phẩm 12.12: The Day, ngang bằng với kỷ lục của tác phẩm Hollywood Avatar: The Way of Water.

Chiến thuật dùng chuyện đời tư quảng bá phim mới của Song Joong Ki không có tác dụng

Vào ngày 10/1, Song Joong Ki tung "con bài" quyết định khi xuất hiện trên chương trình The Seasons – Lee Young Ji's Rainbow. Đây là lần đầu tiên tài tử này xuất hiện trên chương trình trò chuyện âm nhạc sau 17 năm. Tại đây, Song Joong Ki tiếp tục ngợi ca vợ con: "Con đầu lòng của chúng tôi khoảng 19 tháng tuổi. Con trai giống mẹ hơn, còn con gái giống tôi hơn. Cả 2 đều rất xinh đẹp".

Anh bày tỏ rằng tư duy của mình đã thay đổi kể từ khi trở thành trụ cột gia đình: "Khi tôi có ảnh hưởng trong xã hội, tôi nên làm nhiều điều tốt hơn. Theo cách đó, thế giới sẽ tốt đẹp hơn cho các con tôi". Nếu con cứng đầu, vợ chồng Song Joong Ki tin rằng yêu thương chân thành, trò chuyện nhiều là cách tốt nhất. Thậm chí tài tử còn hát ca khúc vợ yêu thích là Love on My Heart (nhạc phim My Mister) và Two People của Sung Si Kyung.

Dù vậy, chương trình này chỉ càng khiến hình ảnh Song Joong Ki thêm tiêu cực. Trong quá trình quảng bá Bogota: City of the Lost, tài tử liên tục nói về vợ con khiến công chúng ngán ngẩm. Không ít buông lời mỉa mai khi nói Song Joong Ki là người ưa khoe mẽ, dùng chính vợ con để bản thân được chú ý và có thêm danh tiếng.

Song Joong Ki còn hát ca khúc vợ yêu thích trong chương trình mới

Song Hye Kyo cũng ca hát nhưng nhận "mưa lời khen", khoe khéo 1 mỹ nam trong vlog đầu tay

Vào ngày 10/1, Song Hye Kyo bất ngờ “đánh úp” người hâm mộ khi phát hành ca khúc After Love trên nền tảng YouTube và Spotify. After Love được Song Hye Kyo remake lại từ bản gốc của nữ ca sĩ Uhm Jung Hwa. Việc Song Hye Kyo “không nói không rằng” tung ra ca khúc do chính cô thể hiện khiến người hâm mộ không khỏi choáng váng. Lần cuối cùng nữ diễn viên khoe giọng là trong ca khúc Switch hợp tác cùng nam ca sĩ John Park ra mắt năm 2012.

Hơn 1 thập kỷ mới khoe giọng hát nhưng Song Hye Kyo vẫn giữ vững phong độ khi thể hiện chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và cũng đầy truyền cảm. Không quay MV như sản phẩm trước đó nhưng với gương mặt mộc được “đính kèm” trong bản audio cùng bản ballad “ngọt xỉu”, không ít fan của Song Hye Kyo thừa nhận cảm xúc xao xuyến đầy khó tả. Các fan còn khẳng định, đây chính là “phúc lợi” đặc biệt đầu năm 2025 mà Song Hye Kyo muốn dành tặng người hâm mộ.

Song Hye Kyo bất ngờ tung ca khúc mới sau 13 năm

Không những vậy, quốc bảo nhan sắc xứ Hàn còn tung vlog đầu tay qua kênh YouTube của Kang Min Kyung. Trong vlog này, fan được theo chân Song Hye Kyo đi dự sự kiện ở nước ngoài. Đặc biệt, màn xuất hiện của mỹ nam Cha Eun Woo đã làm cư dân mạng bùng nổ. Nam thần truyện tranh và Song Hye Kyo cùng là đại sứ của 1 thương hiệu, họ thường xuyên dự sự kiện cùng nhau và khiến công chúng phát sốt với những bức ảnh "gấp đôi visual".

Song Hye Kyo đã ra mắt gần 3 thập kỷ nhưng tên tuổi chưa bao giờ hết hot. Những nước đi mới mẻ trong sự nghiệp là điều khiến Song Hye Kyo không bị tụt hậu và luôn duy trì được sức hút trong mắt khán giả.

Mỹ nam Cha Eun Woo xuất hiện trong vlog đầu tay của Song Hye Kyo, làm bùng nổ mạng xã hội

Nguồn: Allkpop