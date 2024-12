Mượn Suzy và dàn chị em, Song Hye Kyo ám chỉ về tin đồn "sát trai", đóng phim với ai là yêu người đó?

Sau 23 năm, Song Hye Kyo mới xuất hiện trên chương trình tạp kỹ lần đầu tiên. Cô đã ghi hình cho show Yoo Quiz On The Block để quảng bá cho phim mới The Black Nuns. Càng gần ngày lên sóng, những đoạn teaser hé lộ trước càng gây sốt mạng xã hội.

Trong teaser mới, Song Hye Kyo đã nói về các mối quan hệ cô có gần đây. Khi MC Yoo Jae Suk nói "Có vẻ em có rất nhiều mối quan hệ", nữ diễn viên đã đáp "Toàn phụ nữ thôi ạ". Đại minh tinh xứ Hàn cho biết cô đi du lịch với Kim Hye Soo, ăn tối với Suzy. Trên trang cá nhân, Song Hye Kyo cũng thường xuyên đăng ảnh đi chơi cùng hội chị em Shin Hyun Ji, Park Sol Mi, Park Hyo Joo...

Song Hye Kyo xuất hiện trên Yoo Quiz On The Block...

... và khẳng định những mối quan hệ của mình toàn phụ nữ

Như vậy, Song Hye Kyo đã mượn "tình đầu quốc dân" Suzy và dàn chị em minh tinh để khéo léo đập tan những tin đồn không hay về mình. Từ trước đến nay, Song Hye Kyo luôn mang tiếng là "sát trai", đóng phim với nam diễn viên nào là hẹn hò người đó. Điều này khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng, fan những diễn viên nam đóng chung tỏ ra không hài lòng với Song Hye Kyo. Nhưng giờ đây nữ diễn viên đã khẳng định những mối quan hệ xung quanh cô toàn là phụ nữ, cô không "sát trai" hay hẹn hò bạn diễn nào cả.

Song Hye Kyo dùng hội chị em để khéo léo đập tan tin đồn "sát trai", đóng phim với ai là yêu người đó

Cũng trong teaser Yoo Quiz On The Block, Song Hye Kyo còn chia sẻ nhiều điều về sự nghiệp và cuộc sống của cô. Nữ diễn viên đề cập đến lời cảm ơn bản thân khi nhận giải thưởng tại Rồng Xanh năm ngoái: “Với tư cách là một người phụ nữ, là một con người bình thường và là diễn viên Song Hye Kyo, tôi cũng đã có những khoảng thời gian đau khổ và hạnh phúc, nhưng…”. Đoạn hội thoại úp mở càng làm khán giả thêm kỳ vọng, đếm ngược ngày chương trình phát sóng để hiểu thêm về chia sẻ chân thành của Song Hye Kyo sau 23 năm.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, bắt đầu diễn xuất từ năm 1996. Trải qua gần 3 thập kỷ, cô vẫn là ngôi sao hạng A kiêm biểu tượng nhan sắc cực hot. Tên tuổi cô gắn với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory... Về đời tư, cô từng hẹn hò Lee Byung Hun và Hyun Bin trước khi kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017. Nhưng chỉ 2 năm sau, cặp đôi đường ai nấy đi. Song Hye Kyo vướng nhiều tin đồn tình ái nhưng không lên tiếng, cô chỉ tập trung vào sự nghiệp của mình.

Song Hye Kyo duy trì vị thế sao hạng A suốt gần 3 thập kỷ qua

