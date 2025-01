Kết cục trái chiều sau 6 năm ly hôn của Song Hye Kyo - Song Joong Ki: Người được khen, kẻ bị phàn nàn

Trong tập phát sóng mới nhất trên chuyên mục đặc biệt đầu năm mới You Quiz on the Block, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã mang đến những câu chuyện chân thực và sâu sắc.

Trong lần trở lại talk show sau 23 năm, Song Hye Kyo đã khiến khán giả bật cười với câu chuyện hậu trường vui nhộn cùng Song Seung Heon khi tham gia Trái Tim Mùa Thu (Autumn in My Heart), đồng thời chinh phục người xem bằng những chia sẻ chân thật và tràn đầy cảm xúc.

Sau hơn hai thập kỷ, cô mới lần đầu tiên đứng trước công chúng để giải thích những tin đồn xung quanh mình và chia sẻ những tâm tư chân thành.

Là một ngôi sao hạng A suốt 28 năm kể từ khi ra mắt, Song Hye Kyo chia sẻ về cuộc sống ở tuổi đôi mươi khi cô tận hưởng mọi điều mà một người phụ nữ, một diễn viên có thể trải nghiệm.

Bên cạnh đó, cô cũng kể về những giai đoạn tự trách bản thân và cách cô vượt qua chúng. Những nỗi đau, sự thay đổi và hành trình yêu bản thân Song Hye Kyo thừa nhận có những khoảnh khắc trái tim cô đau đớn vì những tin đồn thất thiệt, cũng như cảm giác nhàm chán với chính diễn xuất của mình trước khi gặp được The Glory.

Việc ít xuất hiện trên các chương trình giải trí trong suốt 23 năm qua đã giúp Song Hye Kyo giữ được hình ảnh bí ẩn, càng khiến công chúng tò mò và quan tâm đến lần xuất hiện này.



Việc Song Hye Kyo thẳng thắn chia sẻ về quá khứ và những trăn trở trong sự nghiệp diễn xuất đã giúp tập "Yoo Quiz On The Block" có sự xuất hiện của cô đạt rating ấn tượng 8.1%. Chương trình cũng dẫn đầu khung giờ phát sóng trên cả các kênh truyền hình cáp và tổng hợp với rating trung bình 5.6% theo số liệu toàn quốc. Rating của nhóm khán giả từ 20-49 tuổi đạt mức trung bình 3.0%, cao nhất là 3.8%, lập kỷ lục mới cho chương trình "Yoo Quiz" trong năm 2024.



Sự xuất hiện của Song Hye Kyo khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chồng cũ của cô, Song Joong Ki, người cũng đang tích cực tham gia các chương trình giải trí để quảng bá cho bộ phim "Bogota".

Song Joong Ki và Song Hye Kyo bén duyên từ bộ phim "Hậu duệ mặt trời" năm 2016, kết hôn năm 2017 và ly hôn sau khoảng 2 năm chung sống (năm 2019).



Song Joong Ki cũng đang tham gia các chương trình giải trí để quảng bá cho bộ phim "Bogota", ra mắt ngày 31/12 năm ngoái.

Trong chương trình "Please Take Care of My Refrigerator" của đài JTBC, anh đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ người Anh, thể hiện hình ảnh một người chồng yêu thương vợ con.

Anh không ngần ngại tiết lộ biệt danh thân mật với vợ và những câu chuyện tình cảm ngọt ngào. Tại chương trình "Salon Drip", Song Joong Ki cũng miêu tả ngoại hình của các con: "Con đầu lòng có đôi môi giống tôi và đôi mắt giống vợ. Còn con thứ hai thì ngược lại, có đôi mắt giống tôi, mũi và miệng giống vợ".

Mặc dù đây là lần đầu tiên Song Joong Ki trở lại với chương trình giải trí sau 10 năm kể từ "Running Man", nhưng phản ứng của khán giả lại khá hụt hẫng. Tập "Please Take Care of My Refrigerator" có sự tham gia của anh đạt rating 4.2% theo Nielsen Korea, tăng 0.4% so với tập trước đó nhưng lại thấp hơn 1.0% so với rating cao nhất của chương trình, khiến nhiều người tiếc nuối.

6 năm sau ly hôn, một khoảng thời gian vừa dài vừa ngắn, cả hai cùng xuất hiện trên các chương trình giải trí nhưng lại tạo ra những hiệu ứng truyền thông khác biệt.



Thậm chí phản ứng của khán giả dành cho cả hai cũng khác nhau. Khi Song Hye Kyo được khen ngợi vì những chia sẻ chân thành thì Song Joong Ki lại bị phàn nàn vì "sơ hở" là lôi vợ con ra PR cho phim. Nhiều người nhận xét: "Lần nào đi quảng bá phim là anh ta lại rêu rao về vợ con. Suốt ngày nói cho gia đình sự riêng tư nhưng anh ta chính là người nói nhiều nhất".