Sự thật phũ phàng về nhan sắc của Song Hye Kyo

Sáng 9/1, tờ Osen đưa tin, Song Hye Kyo đã xuất hiện với tư cách khách mời trên show You Quiz on the Block (tvN) lên sóng tối 8/1 và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về hành trình hơn 28 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên nữ minh tinh hạng A nhận lời xuất hiện trên 1 show giải trí trong 23 năm qua.

Trước ống kính, Song Hye Kyo bất ngờ thừa nhận 1 sự thật phũ phàng: “Tôi có thể thấy rõ sự khác biệt khi so sánh diện mạo của mình với những người bạn nhỏ tuổi hơn. Tôi cần phải diễn xuất thật tốt. Ở độ tuổi 40, tôi không còn có thể chỉ dựa vào visual để làm bất cứ điều gì nữa rồi”.

Màn lộ diện của Song Hye Kyo tại 1 show giải trí sau 23 năm đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và công chúng

Song Hye Kyo bất ngờ thú nhận rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa vẻ ngoài của cô và những hậu bối nhỏ tuổi hơn. Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên họ Song vẫn vô cùng quyến rũ ở độ tuổi U45

Trước đó trong buổi phỏng vấn độc quyền cho tạp chí Elle hồi đầu năm 2023, Song Hye Kyo từng gây chú ý khi có những chia sẻ thật lòng về diện mạo của bản thân: “Nhiều khán giả nói tôi đột nhiên già đi. Ừ thì đương nhiên là tôi đã già đi rồi”

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block lên sóng mới đây, Song Hye Kyo cho biết cô là nạn nhân của hàng loạt tin đồn thất thiệt trong suốt sự nghiệp: “Tôi đã bị công kích nhiều nên cũng thấy quen rồi. Họ nói gì tôi cũng không sao, nhưng khi chứng kiến những bình luận ác ý nhắm vào gia đình mình, trái tim tôi đột nhiên đau nhói. Tôi tích cực hoạt động từ khi còn rất trẻ. Tôi từng phải đối mặt với nhiều tin đồn lớn nhỏ. Tôi thường bỏ ngoài tai những tin đồn như vậy. Nhưng cũng có những lúc tôi thầm nghĩ: 'Tin đồn này hơi quá đáng rồi'. 1 lần nọ, có người hỏi thẳng tôi về tin đồn. Tôi trả lời họ rằng 'Bạn nói gì cơ? Tôi có nghe về tin đồn đó rồi. Bạn nên đi hỏi thẳng người đã đăng tải tin đồn đó'”.

Những chia sẻ cởi mở của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Song Hye Kyo từng đương đầu với hàng loạt tin đồn lớn nhỏ trong suốt sự nghiệp, từ tin đồn có người chống lưng cho tới nghi vấn ngoại tình

Nguồn: Kbizoom