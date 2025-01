Song Hye Kyo: "Tôi có rất nhiều kẻ thù"

Sau 23 năm, Song Hye Kyo mới xuất hiện trên chương trình tạp kỹ lần đầu tiên. Cô đã ghi hình cho show Yoo Quiz On The Block để quảng bá cho phim mới The Black Nuns. Trong chương trình này, nữ diễn viên bộc bạch nhiều câu chuyện về sự nghiệp và đời tư.

1 trong những câu chuyện đó là việc xung quanh cô nhiều kẻ thù và luôn xuất hiện tin đồn ác ý. Nữ diễn viên nói đôi khi bị những người không quen biết hỏi về tin đồn. Cô đáp lại họ rằng: "Tôi cũng nghe được điều đó, hãy đi hỏi người tạo ra tin đồn. Tôi không biết gì cả nên không thể trả lời được". MC Yoo Jae Suk đồng cảm với Song Hye Kyo: "Những chuyện như vậy khiến mình phải giải thích dù đó là điều mình không cần làm. Đúng là nên nói thẳng với người tạo ra tin đồn".

Song Hye Kyo luôn bị bủa vây bằng các tin đồn ác ý

Song Hye Kyo có chút cay đắng về những tin đồn vây quanh mình: "Thành thật mà nói, bây giờ tôi cảm thấy ổn với điều đó. Tôi không bận tâm đến những bình luận ác ý nhắm vào tôi. Nhưng khi họ làm điều đó với gia đình tôi, trái tim tôi có chút tan nát".

Nữ diễn viên tiếp tục: "Vì tôi đã hoạt động từ khi còn rất trẻ, nên có rất nhiều tin đồn bủa vây. Đó là công việc của tôi nên tôi chỉ nghe bằng 1 tai và để nó trôi qua tai kia. Tôi có rất nhiều kẻ thù. Đôi lúc tôi nghĩ những chuyện này có kỳ lạ không? Khi người khác hỏi tôi về tin đồn, tôi nói với họ tôi không biết gì cả nên hãy đi hỏi trực tiếp người tạo ra tin đồn đó".

Nữ diễn viên đau lòng vì những tin đồn ác ý nhắm vào gia đình mình

Để trải qua những cảm xúc tiêu cực, Song Hye Kyo liên hệ với biên kịch Noh Hee Kyung. Noh Hee Kyung đưa ra lời khuyên rằng Song Hye Kyo cần yêu thương bản thân mình trước, thì mới có thể dành tình yêu thương cho những người xung quanh để nhìn thấy thế giới tốt đẹp hơn. Nữ diễn viên áp dụng phương pháp luyện viết vào sáng và tối. Khi thức dậy vào buổi sáng, cô viết ra dự định trong ngày, trước khi đi ngủ thì viết 10 điều biết ơn trong ngày hôm đó.

Song Hye Kyo đã kiên trì thực hiện điều này trong 5 năm. Có những lúc cô bế tắc vì không thể viết được 1 điều biết ơn nào. Và thế là Song Hye Kyo liên lạc với Noh Hee Kyung để xin lời khuyên. Những điều biết ơn nhỏ nhặt này có thể là thời tiết đẹp, không bị đói và đã ăn ngon, chú cún cưng khỏe mạnh, được nhìn thấy những bông hoa đẹp... Song Hye Kyo cảm thán: "Tôi cảm thấy choáng váng vì có quá nhiều thứ để viết. Hóa ra có quá nhiều điều nhỏ bé đáng để biết ơn như vậy". Và đây chính là bí quyết để mỹ nhân đình đám xứ Hàn duy trì được thái độ sống tích cực.

Song Hye Kyo học cách yêu bản thân, biết ơn cuộc sống nhờ biên kịch Noh Hee Kyung

Nguồn: Xports News