"My Youth là một câu chuyện đầy cảm xúc và ấm áp. Hành trình tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu của Sun Woo Hae sẽ ở lại trong tôi rất lâu. Tôi hy vọng bộ phim sẽ đọng lại trong ký ức của các bạn như một hơi ấm dịu dàng của tuổi trẻ", nam diễn viên chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn: "Tôi vô cùng biết ơn đạo diễn, biên kịch, các diễn viên đồng nghiệp và toàn thể nhân viên, và trên hết là tất cả những người đã dành tình cảm cho My Youth".

Trong phim, Song Joong Ki vào vai Sun Woo Hae - một cựu sao nhí rẽ sang nghề bán hoa và viết sách, giấu nhiều tầng cảm xúc dưới vẻ điềm tĩnh. Sự trở lại của Seong Je Yeon (Chun Woo Hee) phá vỡ "bình yên" anh dày công tạo dựng, mở ra hành trình đối diện mất mát, học cách tha thứ và yêu thương trở lại. Qua lối diễn xuất tiết chế nhưng giàu cảm xúc, Song Joong Ki đã khắc họa sự chuyển mình của nhân vật từ cô độc sang biết cách tự chữa lành.

Cặp đôi chính bị cho là thiếu sự ăn ý dù cả hai đều là những diễn viên thực lực (Ảnh: JtBC)

My Youth ban đầu nhận được kỳ vọng rất lớn vì là bộ phim tình cảm lãng mạn đầu tiên của Song Joong Ki sau gần 9 năm kể từ Descendants of the Sun. Tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi. Dù phim có nhiều khoảnh khắc ấm áp và thông điệp nhân văn nhưng nhịp kể chậm, ít cao trào nên không thu hút được người xem.

Trên các diễn đàn trực tuyến hầu hết khán giả đều cho rằng, hai diễn viên chính thiếu sự ăn ý, cốt truyện sáo rỗng, diễn xuất ổn nhưng chưa lôi cuốn. Nhà phê bình văn hóa Kim Heon nhận định My Youth "thiếu sức hút ngay từ đầu khi dựa trên mô típ quen thuộc về mối tình đầu tái hợp".

Sự hụt hơi của My Youth đã nối dài áp lực dành cho Song Joong Ki. Trước đó, 3 bộ phim điện ảnh mà anh tham gia bao gồm: Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota: City of the Lost đều không đạt kỳ vọng về doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông. Từ hình tượng nam chính trong Descendants of the Sun và thành công vang dội của Reborn Rich, sự nghiệp của Song Joong Ki hiện đối diện nhiều dấu hỏi lớn khi các lựa chọn gần đây liên tục chệch hướng.