Song Joong Ki làm 1 điều cho con suốt 200 ngày, lần đầu tiết lộ thông tin gây sốt về quý tử lai 1 tuổi rưỡi

Sáng 13/1, tờ TV Report đưa tin, Song Joong Ki vừa làm khách mời trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator và gây sốt với hàng loạt chia sẻ về vợ con.

Trước ống kính, tài tử họ Song bày tỏ niềm hạnh phúc khi tự tay tắm cho con mình: “Tôi đã tự tay tắm cho con mình mỗi ngày trong 200 ngày đấy. Thực ra tôi cảm thấy đây là việc mình phải làm. Mẹ đã dạy tôi về điều đó. Mỗi lần tắm cho con, tôi đều thấy thật tuyệt vời khi bé chăm chú nhìn mình. Và sau khi tắm cho con xong, tôi lại cảm thấy vô cùng tự hào nữa”.

Song Joong Ki hạnh phúc mỗi lần được tắm cho con

Cũng trong show mới lên sóng, Song Joong Ki còn tiết lộ thêm thông tin gây sốt về quý tử đầu lòng 1 tuổi rưỡi: “Con trai tôi đã bắt đầu biết nói rồi đó. Thật đáng yêu làm sao khi bé có thể nói được rồi. Thằng bé thường nói ‘Chúc bố ngủ ngon. Con yêu bố’ bằng tiếng Hàn. Khi con trai muốn tôi ôm, bé thường nói từ ‘cổ’ trong tiếng Ý. Điều đó có nghĩa là con trai muốn tôi vòng tay ôm qua cổ bé”.

Bên cạnh đó, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt cho biết thêm anh đang nỗ lực học ngoại ngữ mỗi ngày vì vợ con: “Con trai đầu lòng của tôi nói tiếng Ý. Nhiều lúc tôi không hiểu bé nói gì, nên tôi thầm nghĩ đây thực sự là 1 vấn đề nghiêm túc. Sau này tôi tập trung vào việc học ngôn ngữ. Thỉnh thoảng con bập bẹ nói vài từ tiếng Hàn mà tôi dạy cho bé, khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Vợ tôi nói được tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Bây giờ cô ấy đang học thêm cả tiếng Hàn. Tôi đang cố gắng cải thiện ‘trình’ tiếng Anh và tiếng Ý của mình đây. Bình thường tôi và bà xã giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh”.

Những chia sẻ của nam diễn viên về vợ và các con đã gây bão mạng xã hội xứ củ sâm

Trước đó trong lần xuất hiện trên talk show Salon Drip 2 cách đây 1 tuần, Song Joong Ki tiết lộ anh từng sửng sốt về khả năng thành thạo nhiều thứ tiếng cùng lúc của bà xã Katy Louise Saunders: “Khi tôi và Katy dự tiệc, cô ấy trò chuyện với 1 vị khách bằng tiếng Anh. Sau đó, vợ tôi quay sang nói chuyện với 1 người khác và sử dụng tiếng Pháp. Rồi cô ấy lại giao lưu cùng 1 người phía trước bằng tiếng Tây Ban Nha. Thú thực, mặc dù Katy là vợ tôi nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy ghen tị với cô ấy”

Cũng trong show Salon Drip 2 lên sóng gần đây, Song Joong Ki còn hạnh phúc hé lộ về diện mạo của 2 con: “Bé trai có đôi môi giống tôi nhưng thừa hưởng đôi mắt từ Katy. Còn bé gái thì ngược lại, con bé thừa hưởng đôi mắt từ tôi và có đôi môi giống vợ tôi. Con bé thừa hưởng trọn vẹn chiếc mũi từ vợ tôi”.

Nam diễn viên tự hào vì vợ có thể nói trôi chảy nhiều ngôn ngữ cùng lúc

Các con của Song Joong Ki thừa hưởng đôi mắt, đôi môi từ bố mẹ

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Hồi tháng 6 năm ngoái, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11 năm nay, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Cuộc hôn nhân của Song Joong Ki và cựu diễn viên người Anh chưa bao giờ là đề tài hết hot đối với công chúng

Nam tài tử họ Song chia sẻ hình ảnh các con tới người hâm mộ

Nguồn: Kbizoom