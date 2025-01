HOT: Song Hye Kyo úp mở về vụ ly hôn với Song Joong Ki bằng 1 câu bóng gió?

Sáng 13/1, tờ Sports Chosun đưa tin, Song Hye Kyo vừa xuất hiện trên kênh YouTube Fairy Jaehyung và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về chuyện đời, chuyện nghề. Đặc biệt, nữ minh tinh bất ngờ hồi tưởng về hành trình đã qua bằng 1 câu đáng suy ngẫm: “Trong những năm qua, đã có nhiều chuyện xảy ra với tôi. Với tư cách là 1 người phụ nữ và 1 diễn viên, tôi đã trải qua nhiều chuyện, vui có, khó khăn có cùng vô vàn chuyện khác nữa. Tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều điều về cuộc sống”.

Tờ Sports Chosun nhận định, Song Hye Kyo gián tiếp lên tiếng về vụ ly hôn ồn ào với Song Joong Ki và những tin đồn cô từng phải đối mặt qua thông điệp nói trên. Bài báo Song Hye Kyo úp mở về cuộc hôn nhân tan vỡ đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trên danh sách tìm kiếm nóng của cổng thông tin Naver, Nate tại Hàn Quốc.

Song Hye Kyo úp mở về vụ ly hôn với Song Joong Ki trong lần lộ diện mới đây

Song Hye Kyo - Song Joong Ki nên duyên ngoài đời thật nhờ tác phẩm gây sốt 1 thời Hậu Duệ Mặt Trời . 2 ngôi sao về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 10/2017. Chưa đầy 2 năm sau đó, Song Joong Ki đệ đơn ly dị, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo. Sau khi ly hôn, phía tài tử họ Song liên tục có những động thái giống như muốn đổ lỗi cho vợ cũ

Cũng trong talk show phát sóng trên YouTube mới đây, Song Hye Kyo còn có những chia sẻ thú vị về màn lột xác qua tác phẩm ăn khách The Glory: “Tôi từng hóa thân thành nhiều vai diễn tương tự nhau trong thời gian dài. Đến 1 lúc nào đó, chính bản thân tôi cũng cảm thấy nhàm chán với diễn xuất của mình. Ngay chính tôi còn cảm thấy như vậy thì khán giả còn có thể ngán tới mức nào đây? Khi có thông tin về dự án The Glory, tôi từng nghĩ rằng khán giả sẽ không mấy kỳ vọng. Nhưng sau đó công chúng lại ngạc nhiên thích thú, có lẽ vì nhân vật trong bộ phim về đề tài báo thù này hoàn toàn khác biệt so với các vai trước của tôi”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên họ Song cũng bày tỏ những suy nghĩ chân thành về bạn diễn Jeon Yeo Been ở Dark Nuns và các đồng nghiệp trong phim The Glory: “Họ nhiệt huyết và cũng tỉ mỉ nữa. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ ‘Hye Kyo à, sao cậu không có những suy nghĩ như họ? Cậu nên suy nghĩ nhiều hơn về mọi chuyện’. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được gặp gỡ, hợp tác cùng những hậu bối tuyệt vời như vậy, họ đã truyền cảm hứng cho tôi”.

Những chia sẻ của Song Hye Kyo trong talk show mới đây đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng

Song Hye Kyo có mối quan hệ thân thiết với Jeon Yeo Bin ở ngoài đời. Được biết, 2 ngôi sao cùng hợp tác trong tác phẩm được mong chờ Dark Nuns

Nguồn: Kbizoom