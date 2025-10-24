Sống đến 35 tuổi mới biết thế nào là: Làm sạch như người Nhật, dưỡng ẩm như người Hàn

Ở tuổi 35, cũng như nhiều chị em khác, làn da đến tuổi lão hóa trở nên khô ráp, sần sùi và rất dễ nứt nẻ, nhất là trong mùa hanh khô như hiện tại. Da vẫn cứ khô dùng tôi đã cố dưỡng ẩm và làm sạch cẩn thận mỗi ngày.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, tôi thử cách làm sạch của phụ nữ Nhật và bước dưỡng ẩm mà bác sĩ da liễu Hàn Quốc hướng dẫn trên MXH. Bất ngờ thay, làn da được cải thiện khá nhiều, không còn cảm giác khô, sần sùi như trước nữa. Làm sạch da - Dưỡng ẩm là 2 bước cực kỳ quan trọng trong mọi quy trình skincare và chỉ cần một vài tips nhỏ có thể cải thiện rõ rệt làn da của mỗi người.

Làm sạch da như phụ nữ Nhật

Bí quyết của người Nhật không đến từ những loại mỹ phẩm đắt tiền mà từ chính những nguyên liệu tự nhiên lành tính trong cuộc sống hàng ngày. Phụ nữ Nhật cực kỳ tâm huyết với bước làm sạch da với nước vo gạo, và coi đó là chân lý làm sạch mà hầu như tất cả phụ nữ Nhật đều tin dùng.

Phụ nữ Nhật rất hay rửa mặt với nước vo gạo.

Khi vo gạo, họ sẽ chiết lấy nước vo lần thứ 2, đựng trong chai nhựa và cất trong tủ lạnh cho mát. Khi nào rửa mặt họ lại đổ nước vo gạo ra chậu và rửa mặt. Phụ nữ Nhật chỉ dùng trong 1 - 2 ngày sau đó lại tích nước vo ngày hôm sau, chứ không để lâu sợ nước bị chua không tốt cho da.

Học cách từ phụ nữ Nhật, tôi cũng tận dụng nước vo gạo để làm sạch mặt. Nhưng bước làm sạch của tôi hơi khác chút. Đầu tiên tôi vẫn làm sạch với tẩy trang và sữa rửa mặt như bình thường, sau đó tôi dùng nước vo gạo như một bước toner, vừa làm sạch vừa dưỡng ẩm cho da.

* Cách thực hiện:

- Lấy nước vo gạo lần 2, cho vào hộp và cất tủ lạnh dùng dần.

- Buổi sáng sau khi đánh răng rửa mặt như bình thường, lấy hộp nước vo gạo ra, nhúng bông tẩy trang vào nước và áp lên da.

Bạn sẽ cảm nhận rõ làn da mát, sảng khoái hơn ở bước này. Nước vo gạo mát lạnh, vừa làm sạch sâu vừa dưỡng ẩm, vừa kích thích tuần hoàn, giúp da săn chắc, mịn màng hơn. Một bước làm sạch đơn giản nhưng mang đến nhiều lợi ích cho làn da tuổi 35 của tôi.

Làn da tuổi 35 của tôi trắng và mịn màng hơn từ khi thử rửa mặt với nước vo gạo.

Dưỡng ẩm như phụ nữ Hàn

Chưa bàn đến Hàn Quốc là cái nôi của mỹ phẩm, ngay cả đến bác sĩ da liễu xứ Kim Chi cũng khuyên mọi người dưỡng ẩm theo cách này, thì đủ hiểu nó hiệu nghiệm thế nào đối với làn da.

Bác sĩ da liễu Kang Min Jeong - Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee, Hàn Quốc, đã chỉ ra công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời của hũ vaseline, nhất là vào mùa hanh khô lại càng hiệu nghiệm hơn.

Bác sĩ Kang chỉ ra rằng, vaselin chứa petroleum jelly - một thành phần dưỡng ẩm và khóa ẩm thường xuyên xuất hiện trong các loại kem dưỡng ẩm, chính vì vậy bạn hoàn toàn có thể tận dụng vaselin để cấp ẩm, làm dịu da hư tổn cho mình.

Bác sĩ Kang cũng chia sẻ, dùng nhiều vaselin sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, không hề tốt cho da. Vậy nên cô khuyên mọi người nên lấy một lượng nhỏ bằng đầu ngón tay mỗi khi dùng.

* Cách dùng vaselin dưỡng ẩm da:

- Thoa một lớp serum hay kem dưỡng ẩm, và để da thẩm thấu trong khoảng 20-30 giây.

- Lấy một lượng nhỏ vaselin bằng đầu ngón tay.

- Cho ra lòng bàn tay và xoa đều, vaselin sẽ tan ra theo nhiệt độ của cơ thể.

- Dùng hai lòng bàn tay áp nhẹ nhàng lên da, áp lên hai bên má, dưới cằm, trên trán và vùng da cổ.

Học theo bác sĩ da liễu Hàn Quốc, tôi cũng tận dụng vaselin cho bước dưỡng ẩm của mình. Buổi tối, sau khi đã làm sạch da, tôi thoa một lớp serum lên da, sau đó để khoảng 20 giây rồi mới đến bước dùng vaselin. Vì lấy một lượng rất nhỏ nên không có cảm giác da bị bí bách hay bết dính. Tôi đi ngủ với lớp vaselin mỏng trên mặt, sáng hôm sau tỉnh dậy, da dẻ mềm mại và không bị khô chút nào.

Sáng hôm sau, tôi lại rửa mặt và dùng nước vo gạo làm sạch một lần nữa. Sau đó bôi kem chống nắng, thêm chút son môi và má hồng, chải tóc, thay đồ và đi làm như mọi ngày. Tôi cứ thực hiện bước làm sạch và dưỡng ẩm như vậy trong 1 tháng nay và cảm giác làn da cũng mềm mại và ẩm mượt hơn nhiều so với trước kia.