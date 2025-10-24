Local brand của Wxrdie xin lỗi sau khi bị MCK chê xấu

Lonely Stonie - Thương hiệu thời trang do rapper Wxrdie thành lập mới đây đã chính thức lên tiếng sau màn "var cực mạnh" và chỉ đích danh của MCK, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, đại diện thương hiệu cho biết, họ cảm thấy có trách nhiệm phải làm rõ để tránh hiểu lầm và trấn an những khách hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ Lonely Stonie trong suốt thời gian qua.

Tâm thư của Lone Stonie sau drama với MCK.

Theo chia sẻ từ thương hiệu, sự việc bắt nguồn từ một sai sót nội bộ khi một nhân sự mới sử dụng tài khoản cá nhân thay vì kênh chính thức để gửi lời mời hợp tác. Ngay sau khi phát hiện, Lonely Stonie đã tiến hành họp nội bộ, xử lý tình huống và rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc. Thương hiệu cũng gửi lời xin lỗi đến KOL được nhắc đến, cùng những khách hàng bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy khó chịu trước sự việc này.

Đại diện Lonely Stonie nhấn mạnh, việc lựa chọn KOL luôn dựa trên sự phù hợp về tinh thần, hình ảnh và năng lượng với thương hiệu, hoàn toàn không chịu tác động từ yếu tố cá nhân hay dư luận. "Chúng mình khẳng định rằng, việc Lonely Stonie lựa chọn bạn KOL được đề cập đến trong sự việc, hoàn toàn xuất phát từ sự phù hợp về hình ảnh và tinh thần của bạn với bộ sưu tập sắp ra mắt, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố cá nhân hay xu hướng dư luận." - Phía brand cho hay.

Brand của Wrxdie khẳng định việc lựa chọn Fen Lê - người yêu mới của MCK do phù hợp với hình ảnh BST mới ra mắt.

Thương hiệu đồng thời cảnh báo về sự xuất hiện của nhiều tài khoản giả mạo nhân viên, đăng tải thông tin sai lệch. Mọi phát ngôn chính thức của Lonely Stonie chỉ được đăng trên các nền tảng chính thức. Do tài khoản Instagram hiện bị tạm khóa, thương hiệu khuyến khích khách hàng liên hệ qua fanpage chính thức trong thời gian chờ khôi phục.

Lonely Stonie khép lại thông báo bằng lời xin lỗi chân thành và cam kết tiếp tục duy trì tinh thần chuyên nghiệp, minh bạch trong mọi hoạt động sắp tới.

Trước đó, MCK đã khiến cộng đồng Rap Việt sục sôi khi đăng tải một story nhắm thẳng đến Wxrdie cùng brand của nam rapper. Cụ thể, anh chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn từ Lonely Stonie gửi lời mời hợp tác đến bạn gái của anh cho chiến dịch quảng bá sắp tới cùng dòng trạng thái:"Người yêu anh không mặc đồ xấu đâu em ơi". Việc nam rapper không ngần ngại tag thẳng tên brand của Wxrdie cùng lời nhận xét "đồ xấu" khiến cõi mạng dậy sóng.

Story bùng nổ drama giữa đêm của MCK.

Lonely Stonie hướng đến phong cách streetwear, đường phố và cá tính.

MCK và Wxrdie đều là 2 rapper trẻ đang nhận được nhiều sự yêu thích hiện nay. Cả 2 từng là đôi bạn thân trước khi cạch mặt vì cùng có mối quan hệ tình cảm với tlinh. Đây cũng không phải là lần đầu MCK công khai "cà khịa" Wxrdie trên mạng xã hội. Trước đó, nam rapper sinh năm 1999 từng chia sẻ "Quan điểm là không chơi được với mấy thằng yêu lại người yêu cũ của bạn", khiến Wxrdie nhận về không ít chỉ trích.

Mối quan hệ bùng binh của MCK - tlinh - Wxrdie khiến 2 nam rapper xích mích.

