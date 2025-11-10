Sống 40 năm cuộc đời mới hiểu: 8 món trong bếp càng không lắp càng thấy sướng

Khi làm bếp, nhiều người dễ bị đánh lừa bởi những thiết kế đẹp lung linh trên mạng. Nhưng đến khi dọn vào ở rồi mới nhận ra là đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải dễ dùng và dễ lau dọn.

Dưới đây là 8 thứ không nên lắp trong bếp, được những người có kinh nghiệm đúc rút và truyền đạt lại. Làm đúng từ đầu, bạn sẽ có một căn bếp vừa tiện, vừa dễ dọn, nấu ăn mỗi ngày trở thành niềm vui và thư giãn.

1. Đừng lát gạch mờ (gạch nhám) dưới sàn bếp

Trước hết, nên tránh lát sàn bằng gạch mờ. Loại gạch này có vẻ ngoài sang và chống trượt tốt, nhưng lại rất dễ bám dầu và khó lau chùi. Khi ánh sáng bếp không đủ, nền gạch mờ còn khiến không gian trông âm u, thiếu sức sống. Thay vào đó, bạn có thể chọn chất liệu sáng, có độ bóng nhẹ như gạch men bóng sẽ dễ vệ sinh hơn, hoặc loại có khả năng chống trơn để đảm bảo an toàn.

2. Đừng ốp tường bằng gạch trắng nhỏ

Tường bếp cũng là khu vực dễ gây phiền toái nếu chọn sai. Có một kiểu gạch nhỏ màu trắng thường xuất hiện trong những căn bếp "chuẩn Pinterest", thực tế là sau vài tháng sử dụng, các đường ron dễ bị ố vàng và khó làm sạch, trông rất bẩn và mất thẩm mỹ. Giải pháp tốt hơn là chọn gạch kích thước lớn, bề mặt phẳng, ít khe nối để giảm tích tụ bụi bẩn và dầu mỡ.

3. Đừng chọn tủ bếp chất liệu mịn lì (phủ da, phủ mờ)

Cánh tủ bếp phủ da hoặc dạng có độ mịn lì cũng là một xu hướng được ưa chuộng vì vẻ hiện đại, nhưng giống như sàn gạch nhám, loại này không phù hợp với môi trường bếp nhiều dầu khói. Lý do là chúng dễ bám vân tay, khó lau sạch và nhanh xuống màu. Gợi ý cho bạn là chọn vật liệu bóng hoặc phủ melamine sẽ bền và dễ bảo dưỡng hơn, giữ được vẻ mới lâu dài.

4. Đừng ham mặt bếp bằng đá solid hoặc đá nung siêu cứng

Nhiều người bị thu hút bởi vẻ ngoài sang trọng và độ cứng của các loại đá solid hay đá nung công nghiệp (thường được gọi là sintered stone). Tuy nhiên, loại vật liệu này lại có nhược điểm là dễ nứt khi chịu lực mạnh và gần như không thể sửa chữa nếu hư hại. Trong khi đó, đá thạch anh hoặc đá nhân tạo chất lượng cao vẫn đảm bảo được độ bền, khả năng chống trầy xước và chống thấm, mà lại dễ vệ sinh và ít rủi ro nứt vỡ hơn nhiều.

5. Đừng ốp tường bếp hình chữ L

Phần ốp tường bếp hình chữ L tưởng chừng giúp ngăn nước và dầu mỡ nhưng thực tế lại gây nhiều phiền toái. Kiểu ốp này dễ tích tụ bụi bẩn, hơi ẩm và dầu mỡ trong các khe nối -này nơi keo trám theo thời gian sẽ chuyển màu đen, thậm chí bốc mùi khó chịu. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn khiến việc lau chùi trở nên cực kỳ bất tiện.

Giải pháp là bạn hãy chuyển sang sử dụng miếng chặn nước dạng cong hoặc bỏ hẳn phần chặn nước để làm phẳng tường ngay từ đầu. Cách này giúp không gian bếp gọn gàng, sạch sẽ và dễ bảo trì hơn về lâu dài.

6. Đừng dùng thạch cao làm trần bếp

Khu vực bếp thường có độ ẩm cao và nhiều đường ống kỹ thuật, nen dùng trần thạch cao sẽ dễ gây hàng loạt rắc rối. Vật liệu này rất dễ thấm nước, mốc, ố vàng và nứt sau một thời gian sử dụng. Đặc biệt, nếu cần sửa chữa hệ thống ống dẫn hay thiết bị như máy hút mùi, ống xả nước nóng, bạn sẽ phải tháo toàn bộ trần, vừa tốn công, vừa tốn chi phí.

Thay vào đó, tấm ốp nhôm composite là lựa chọn hợp lý hơn cho trần bếp. Chúng có khả năng chống ẩm, chống bám bẩn, dễ tháo lắp khi cần bảo trì, đồng thời giữ được vẻ sạch sẽ, sáng sủa cho không gian nấu nướng.

7. Tránh sử dụng bồn rửa đặt nổi trên mặt bàn

Dù dễ thi công và có vẻ tiện lợi, bồn rửa đặt nổi thực tế lại gây nhiều bất tiện trong quá trình sử dụng. Phần viền nhô lên cao khiến nước trên mặt bàn không thể trôi xuống bồn, lâu ngày tích tụ lại ở các khe hở và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Việc vệ sinh khu vực này cũng rất khó khăn, dễ khiến mặt bàn nhanh xuống cấp.

Giải pháp tốt hơn là chọn bồn rửa âm bàn hoặc âm tủ để mang lại vẻ liền mạch, gọn gàng và dễ lau chùi, hạn chế tối đa việc đọng nước.

Nguồn: Baidu