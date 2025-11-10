Ác mộng của người dân miền Bắc

Hiện tượng nồm vốn thường xuất hiện vào khoảng tháng 2 - 3 âm lịch nhưng năm nay, dù mới đầu tháng 11, nhiều khu vực miền Bắc đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nồm ẩm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, độ ẩm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đang dao động quanh mức 85 - 95%, kết hợp với chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến hơi nước ngưng tụ trên bề mặt vật dụng trong nhà. Từ sàn nhà đến tường đều bắt đầu "toát mồ hôi", không những trơn trượt mà còn ẩm ướt, dóp dính khó chịu, quần áo thì phơi mãi không khô.

Sự thay đổi này không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ đồ dùng trong gia đình, đặc biệt là đồ gỗ, thiết bị điện, quần áo và chăn nệm. Để hạn chế tình trạng ẩm mốc, bạn có thể tham khảo một số biện pháp đơn giản dưới đây để cải thiện tình trạng nồm trong sinh hoạt hàng ngày cũng như giữ gìn đồ đạc trong nhà:

1. Thông gió hợp lý

Nhiều người có thói quen mở cửa sổ suốt ngày để cho nhà thoáng nhưng trong mùa nồm, việc này vô tình khiến hơi ẩm từ ngoài trời tràn vào. Do đó, bạn chỉ nên mở cửa vào khung giờ từ trưa đến đầu chiều, khi nhiệt độ ngoài trời cao và độ ẩm giảm bớt. Buổi sáng sớm và tối muộn là thời điểm không khí ẩm nhất, bạn nên đóng kín cửa để hạn chế hơi nước ngưng tụ trên sàn và tường. Nếu nhà có cửa sổ hai hướng, ưu tiên mở hướng đón nắng và đóng hướng gió ẩm.

2. Duy trì không khí lưu thông

Không khí tù đọng là "kẻ tiếp tay" khiến độ ẩm trong nhà tăng cao. Bạn hãy bật quạt trần hoặc quạt cây thường xuyên để giúp luân chuyển không khí. Với phòng kín hoặc ít cửa sổ, máy hút ẩm sẽ giúp cân bằng độ ẩm về mức lý tưởng 50 - 60%. Ngoài ra, nếu sử dụng điều hòa thì đừng quên chọn chế độ Dry (khô, hút ẩm). Chức năng này giúp không khí trong phòng khô thoáng mà vẫn tiết kiệm điện hơn so với chế độ làm lạnh thông thường.

3. Bảo quản đồ dùng tránh ẩm mốc

Các vật dụng bằng gỗ, giấy, vải dễ bị ẩm mốc nhất trong mùa nồm. Bạn nên kê cao tủ, giường, vali, hộp giấy cách mặt sàn ít nhất vài centimet để tránh hút ẩm từ nền. Bên cạnh đó, dụng cụ bếp, bàn ghế hoặc mặt bàn nên được lau khô thường xuyên bằng khăn sạch, hạn chế để nước đọng lâu. Với tủ quần áo hoặc ngăn chứa đồ, bạn có thể đặt gói hút ẩm, than hoạt tính hoặc bột baking soda để hút mùi và ngăn nấm mốc phát triển.

4. Phơi và sấy quần áo đúng cách

Quần áo ẩm lâu ngày không chỉ có mùi khó chịu mà còn là môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Trong những ngày nồm, tốt nhất bạn nên dùng máy sấy quần áo hoặc lồng phơi có quạt gió, giúp hơi ẩm bay nhanh hơn. Nếu không có thiết bị hỗ trợ, bạn có thể bật quạt thổi trực tiếp vào giá phơi hoặc phơi quần áo trong phòng có điều hòa chế độ Dry. Tuyệt đối tránh phơi đồ ướt trong phòng kín vì hơi ẩm bốc lên sẽ khiến cả không gian bị bí bách, ẩm ướt hơn.

5. Giữ an toàn điện trong thời tiết ẩm

Đây là điều ít ai quan tâm nhưng quan trọng không kém. Lý do là độ ẩm cao có thể làm ổ điện, phích cắm, dây dẫn trở nên ẩm ướt, từ đó tiềm ẩn nguy cơ chập cháy hoặc rò điện. Thế nên ngay khi phát hiện khu vực xung quanh ổ cắm có hiện tượng đọng nước hoặc ra "mồ hôi", bạn hãy ngắt nguồn điện, lau khô và gọi thợ kiểm tra. Trong mùa nồm, bạn cũng nên hạn chế cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc, đồng thời sử dụng ổ điện có nắp che hoặc có chống ẩm để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Ngoài các biện pháp thủ công, bạn cũng có thể sử dụng các thiết bị hút ẩm dân dụng hoặc sản phẩm hút ẩm tự nhiên như gel silica, than hoạt tính… để duy trì độ khô thoáng. Đây được xem là lựa chọn thiết thực, đặc biệt cho căn hộ chung cư và nhà phố kín gió.

Dưới đây là gợi ý shopping dành cho bạn vượt qua cơn nồm ẩm:

