Khó có thể chê nhan sắc và phong cách thời trang của Son Ye Jin ở tuổi 44.

Son Ye Jin (SN 1982) là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “tình đầu quốc dân” nhờ nhan sắc ngọt ngào và khí chất dịu dàng. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút đáng ngưỡng mộ, phong độ nhan sắc ổn định cùng diện mạo trẻ trung, tươi tắn. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngày càng mặn mà đằm thắm, Son Ye Jin còn sở hữu gu thời trang vô cùng tinh tế. Từ những outfit thanh lịch, nữ tính khi xuất hiện tại sự kiện đến phong cách đời thường trẻ trung, năng động, cô luôn biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên nét cuốn hút riêng mà không cần ăn diện quá cầu kỳ. Ngắm loạt outfit của Son Ye Jin, nhiều người hẳn cũng phải quên đi khái niệm tuổi 40+ bởi cô luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung cùng phong cách thời trang sành điệu, cuốn hút.

Xuất hiện tại một sự kiện, Son Ye Jin ghi điểm với diện mạo tươi tắn cùng gu thời trang thanh lịch, nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn áo sơ mi trắng dáng rộng, mix cùng chân váy ngắn màu xanh. Cách sơ vin gọn gàng vừa giúp tôn vòng eo, vừa tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, khiến tổng thể thêm phần cao ráo, thanh thoát. Cô hoàn thiện outfit bằng một đôi giày cao gót ánh bạc quai mảnh, thiết kế đơn giản nhưng vẫn đủ tinh tế để tăng thêm nét sang trọng. Không cần phối đồ cầu kỳ hay sử dụng quá nhiều phụ kiện, Son Ye Jin vẫn có được vẻ ngoài trẻ trung, trang nhã và vô cùng cuốn hút.

Style đời thường của Son Ye Jin trẻ đẹp mà cuốn hút thôi rồi! Trong một outfit xuống phố đơn giản, nữ diễn viên lựa chọn áo thun dài tay họa tiết kẻ ngang với phom rộng thoải mái, mix cùng quần nỉ tối màu và một đôi giày sục da. Đáng chú ý, cô còn khéo léo tạo điểm nhấn bằng tất trắng cao cổ phối viền màu nổi bật, kết hợp cùng kính râm và khuyên tai nhỏ xinh. Tổng thể trang phục mang hơi hướng năng động, phóng khoáng nhưng vẫn rất có gu, giúp Son Ye Jin toát lên khí chất thời thượng mà chẳng cần ăn diện cầu kỳ. Các chị em đang tìm kiếm một outfit thoải mái, đơn giản để xuống phố trong những ngày trời se lạnh thì hoàn toàn có thể tham khảo cách phối đồ này nhé!

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Gu thời trang của gái Hàn luôn có sức hút đặc biệt nhờ những outfit đơn giản nhưng vẫn trẻ trung và thời thượng. Son Ye Jin cũng mang đến một gợi ý phối đồ cực xinh với áo khoác dáng lửng màu xanh pastel dịu mắt, kết hợp cùng áo bên trong và chân váy trắng ngắn điệu đà. Nữ diễn viên khéo léo hoàn thiện set đồ bằng một đôi sneaker trắng và tất cao cổ, vừa tăng nét năng động, vừa giúp tổng thể thêm phần đáng yêu. Chiếc túi xách đen cũng tạo điểm nhấn tương phản thú vị, cân bằng lại vẻ ngọt ngào của trang phục. Diện outfit này, Son Ye Jin trông trẻ trung hơn tuổi thật đáng kể, mang đến công thức phối đồ vừa dễ mặc, dễ phối lại cực kỳ tôn dáng mà chị em hoàn toàn có thể học hỏi.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Vi vu dạo phố, Son Ye Jin ghi điểm với outfit đơn giản mà vẫn vô cùng thời thượng. Nữ diễn viên lựa chọn áo dài tay phom dáng gọn gàng, kết hợp cùng quần ống rộng tạo nên tổng thể vừa phóng khoáng vừa sành điệu. Cách phối đồ tối giản, không cần đến họa tiết cầu kỳ hay quá nhiều phụ kiện vẫn đủ giúp cô nổi bần bật. Đây cũng là công thức mặc đẹp mà chị em có thể dễ dàng học hỏi. Những mẫu quần ống siêu rộng hoặc quần dáng bí khi kết hợp cùng áo dáng ôm sẽ tạo hiệu ứng tương phản tỷ lệ thú vị, giúp vóc dáng trông cân đối và outfit thêm phần có gu.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Khó có thể chê gu thời trang 40+ của Son Ye Jin khi nữ diễn viên liên tục ghi điểm với những set đồ vừa sành điệu vừa có nét nữ tính riêng. Trong một lần xuất hiện, cô lựa chọn áo khoác da cá tính, mix cùng chân váy lụa phối ren mềm mại và quần tất đen. Sự kết hợp giữa chất liệu da có phần mạnh mẽ với nét mềm mại, điệu đà của chân váy tạo nên tổng thể vô cùng thú vị. Đôi giày cao gót đen được lựa chọn để hoàn thiện outfit, giúp diện mạo thêm phần thanh thoát, yêu kiều mà vẫn cực kỳ thời thượng. Đây cũng là gợi ý phối đồ đáng tham khảo cho những chị em muốn làm mới phong cách với nét cá tính nhưng không kém phần quyến rũ.