Dọn nhà đón Tết, có những món đồ cũ kỹ, hư hỏng tưởng vô hại nhưng nên sớm loại bỏ. Theo quan niệm dân gian, giữ lại chúng còn có thể ảnh hưởng đến vận may của gia đình.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Dương lịch 2027 và hơn hai tháng nữa là Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Nhiều gia đình đã bắt đầu tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa, loại bỏ đồ cũ để chuẩn bị đón năm mới.

Chia sẻ trên Health 2.0, chuyên trang sức khỏe và đời sống của Đài truyền hình TVBS (Đài Loan, Trung Quốc), chuyên gia về phong thủy và tử vi Tiểu Mạnh đã chỉ ra 8 món đồ nên dọn bỏ, sửa chữa hoặc thay mới trước Tết. Theo quan niệm dân gian, giữ lại những vật dụng này có thể ảnh hưởng đến tài lộc, vận may và sức khỏe của gia đình.

Dù những quan niệm về vận may chưa có cơ sở khoa học, không ít món đồ trong danh sách thực sự nên được xử lý để bảo đảm vệ sinh và an toàn trong sinh hoạt.

1. Đồ điện, thiết bị nhà bếp đã hư hỏng

Nên loại bỏ những đồ điện, thiết bị nhà bếp đã hư hỏng khi dọn nhà đón Tết (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia, trong quan niệm truyền thống, nhà bếp tượng trưng cho tài lộc của gia đình. Vì vậy, giữ lại những thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được được cho là điều không tốt đối với vận may tiền bạc.

Trên thực tế, các thiết bị điện bị hỏng cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ chập điện hoặc gây mất an toàn khi sử dụng. Trước Tết, gia đình nên kiểm tra, sửa chữa những món còn dùng được và loại bỏ thiết bị đã hỏng nặng.

2. Đồ thủy tinh bị nứt, vỡ

Những chiếc cốc, bình hoa hay vật dụng bằng thủy tinh đã sứt mẻ cũng nằm trong danh sách cần dọn bỏ. Theo quan niệm được chuyên gia Tiểu Mạnh chia sẻ, đồ thủy tinh nứt vỡ tượng trưng cho việc nhìn nhận sai người, dễ gặp những mối quan hệ không tốt.

Ngoài ý nghĩa dân gian, các cạnh sắc trên thủy tinh nứt vỡ có thể gây đứt tay, đặc biệt khi sử dụng để ăn uống hoặc vệ sinh.

3. Bóng đèn hỏng, không còn sáng

Chuyên gia Tiểu Mạnh cho rằng ánh sáng tượng trưng cho sự thuận lợi và tương lai tươi sáng. Vì vậy, những bóng đèn không còn hoạt động nên được thay mới trước năm mới.

Xét về sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng không bảo đảm cũng gây bất tiện, nhất là tại cầu thang, hành lang hoặc những khu vực thường xuyên đi lại vào ban đêm.

4. Chậu cây, hoa đã khô héo

Nên loại bỏ những chậu cây đã chết (Ảnh minh họa)

Cây xanh thường được xem là biểu tượng của sức sống và sự phát triển. Theo quan niệm dân gian, để cây cối chết khô trong nhà có thể tượng trưng cho công việc, tình cảm không thuận lợi.

Nếu cây vẫn có khả năng phục hồi, gia chủ có thể chăm sóc lại. Với những chậu cây đã chết hoàn toàn, nên dọn bỏ, vệ sinh chậu và thay đất trước khi trồng cây mới.

5. Bàn ghế, đồ nội thất bị mối mọt

Theo chuyên gia Tiểu Mạnh, đồ nội thất tượng trưng cho sự vững chắc của gia đình. Bàn ghế bị mối mọt được xem là biểu hiện không tốt về sức khỏe theo quan niệm dân gian.

Tuy nhiên, lý do thực tế cần xử lý những món đồ này là nguy cơ mất an toàn. Gỗ bị mối mọt nghiêm trọng có thể giảm độ chắc chắn, khiến bàn ghế dễ hư hỏng hoặc đổ gãy khi sử dụng.

6. Bể cá cảnh bỏ trống, không còn nuôi cá

Một bể cá không còn cá nhưng vẫn chứa nước cũng là vật dụng được chuyên gia khuyên nên xử lý trước Tết. Theo quan niệm phong thủy được ông chia sẻ, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Nếu không còn sử dụng, gia chủ nên rút hết nước, vệ sinh và cất gọn bể. Đặc biệt, không nên để nước đọng lâu ngày vì có thể tạo điều kiện cho muỗi sinh sản.

7. Khăn tắm, chổi cọ bồn cầu đã cũ bẩn

Đừng giữ lại những chiếc khăn đã cũ, bẩn (Ảnh minh họa)

Phòng tắm, nhà vệ sinh là khu vực cần được chú ý khi tổng vệ sinh cuối năm. Chuyên gia Tiểu Mạnh khuyên nên thay những chiếc khăn và chổi cọ bồn cầu đã cũ, bẩn. Theo quan niệm dân gian, những vật dụng mất vệ sinh tượng trưng cho điều không may.

Về mặt vệ sinh, khăn bị mốc, có mùi khó chịu hoặc chổi cọ đã xuống cấp, khó làm sạch cũng nên được thay mới.

8. Quần áo bị mốc

Quần áo bị mốc là món đồ cuối cùng trong danh sách. Theo quan niệm dân gian, giữ lại những bộ quần áo này có thể tượng trưng cho việc mang điều không may của năm cũ sang năm mới.

Đáng quan tâm hơn là nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Nấm mốc trên vải có thể gây kích ứng, đặc biệt với người nhạy cảm hoặc có bệnh dị ứng.

Những bộ quần áo mới bị mốc nhẹ có thể được giặt sạch, phơi hoặc sấy khô hoàn toàn. Nếu mốc lan rộng, có mùi dai dẳng hoặc không thể làm sạch, nên cân nhắc bỏ đi.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)