Chính thức khai trương với 10 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM, WiN ON – chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 của WinCommerce – không chỉ là nơi ghé mua một chai nước hay món ăn nhẹ, mà hướng tới trở thành điểm dừng ăn uống, nạp nhanh năng lượng của người trẻ đô thị dù sáng sớm hay lúc tối muộn.

Ngày 20/11, WinCommerce (công ty thành viên của Tập đoàn Masan) chính thức đưa vào vận hành chuỗi 10 cửa hàng tiện lợi WiN ON tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Hoạt động xuyên suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, mô hình này được phát triển để đáp ứng nhu cầu ăn uống và mua sắm tức thời - xu hướng tiêu dùng đang hiện diện ngày càng rõ nét trong nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ.

Đưa cảm hứng Việt Nam vào chuỗi cửa hàng tiện lợi hiện đại

WiN ON ra mắt trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam tiếp tục mở rộng, song phân khúc cửa hàng tiện lợi vẫn chủ yếu nằm trong tay các thương hiệu ngoại. Theo báo cáo Modern Trade Chains Evolution của NielsenIQ, tính đến cuối tháng 3/2026, thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam ghi nhận khoảng 1.510 điểm bán thuộc các chuỗi lớn, với sự hiện diện chủ yếu của các thương hiệu quốc tế như Circle K, GS25, FamilyMart, MINISTOP và 7-Eleven.

Với WiN ON, WinCommerce định hướng một thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, phục vụ người Việt. Định hướng đó thể hiện rõ nhất ở danh mục đồ ăn chế biến sẵn (Ready-to-Eat), một trong những trọng tâm của WiN ON. Bên cạnh các món Á – Âu hợp xu hướng ở cửa hàng tiện lợi, thực đơn được xây dựng với nhiều hương vị gần gũi của ẩm thực đường phố Việt Nam như bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc hay cơm nắm bò sốt vang. Đi kèm là những thức uống mang dấu ấn vùng miền: trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối tại miền Nam hay trà sen cốm non tại miền Bắc.

Lựa chọn này không chỉ mang tính bản sắc mà còn bám sát sự dịch chuyển của thị trường. Theo đánh giá của InsightAsia thực hiện với 1.236 người tiêu dùng từ 18 đến 45 tuổi tại Hà Nội và TP.HCM, đồ ăn tươi và nhóm thực phẩm chế biến sẵn (Ready-to-Eat) đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng của kênh cửa hàng tiện lợi. Đáng chú ý, giá trị giỏ hàng của nhóm khách ghé cửa hàng vì nhu cầu "ăn ngay" (eat-now) cao gấp khoảng 1,6 lần so với giỏ hàng thông thường – con số cho thấy bữa ăn nhanh đang là "cửa ngõ" kéo theo chi tiêu ở các nhóm hàng khác.

Song song với sản phẩm, WiN ON phát triển cửa hàng như một "trạm dừng năng lượng", nơi khách hàng có thể mua sắm, ăn uống, gặp gỡ bạn bè hoặc nghỉ ngơi giữa nhịp sống thành thị. Không gian mang hơi thở hiện đại nhưng lấy cảm hứng từ phố phường và văn hóa Việt Nam, với sự tư vấn của Malherbe – đơn vị thiết kế đến từ Pháp, từng hợp tác với các thương hiệu như Dior và Louis Vuitton.

Tuy nhiên, lợi thế mà WiN ON đặt cược không chỉ nằm ở những gì khách hàng nhìn thấy tại cửa hàng, mà còn ở nền tảng phía sau nằm ở nền tảng phía sau: dữ liệu và sự am hiểu người tiêu dùng, năng lực chuỗi cung ứng, kinh nghiệm vận hành bán lẻ quy mô lớn và hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ mà Masan đã xây dựng trong nhiều năm.

Khi cửa hàng tiện lợi trở thành một phần của "nhịp sống không ngủ"

Cửa hàng tiện lợi từng được hiểu đơn giản là nơi người tiêu dùng ghé qua vài phút để mua một chai nước, món ăn nhẹ hay vài sản phẩm thiết yếu. Nhưng thói quen của người trẻ đô thị đang đòi hỏi mô hình này đảm nhiệm nhiều vai trò hơn thế.

Khảo sát của InsightAsia cho thấy 72% ghé cửa hàng tiện lợi ít nhất một lần mỗi tuần; 41% cho biết lần ghé gần nhất là để mua đồ ăn hoặc thức uống sử dụng ngay. Đáng chú ý, 38% người được hỏi ở lại cửa hàng từ 30 phút trở lên. Theo báo cáo, cửa hàng tiện lợi đang dần trở thành một "nơi thứ ba" bên cạnh nhà ở và nơi làm việc – nơi người trẻ ăn uống, gặp gỡ, học tập hoặc đơn giản là nghỉ chân.

Khung giờ mua sắm cũng đang thay đổi. InsightAsia ghi nhận 31% lượt ghé cửa hàng tiện lợi diễn ra sau 20 giờ. Phía sau con số này là những nhịp sống ngày càng đa dạng của đô thị: sinh viên học muộn, nhân viên văn phòng chạy "deadline", người lao động làm theo ca, tài xế công nghệ, hay những nhóm bạn vẫn tiếp tục cuộc hẹn khi nhiều dịch vụ truyền thống đã đóng cửa.

Nhu cầu ấy gắn với một chủ đề lớn hơn: kinh tế ban đêm. Theo định hướng tại Quyết định 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, mua sắm, ẩm thực, đồ uống và dịch vụ là những cấu phần quan trọng. Để kinh tế đêm thực sự vận hành, bên cạnh các khu vui chơi, giải trí hay điểm đến du lịch, thành phố còn cần một hệ sinh thái dịch vụ đủ đa dạng để phục vụ những người sống, làm việc và di chuyển ngoài khung giờ thông thường. Ở đó, các điểm bán lẻ hoạt động xuyên đêm có thể góp thêm những "mắt xích" rất đời thường: nơi mua một bữa ăn nóng, một chai nước hay vật dụng cá nhân lúc nửa đêm. Với mô hình hoạt động xuyên suốt 24 giờ, WiN ON hướng đến phục vụ chính những nhu cầu này ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày.

Nếu thành công và nhân rộng, các cửa hàng tiện lợi 24/7 WiN ON có tiềm năng bổ sung thêm các điểm cung ứng hàng hóa, ăn uống và dịch vụ xuyên đêm, qua đó làm phong phú hơn hạ tầng thương mại phục vụ kinh tế đêm tại các đô thị Việt Nam.