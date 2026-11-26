Từng nghĩ muốn nhà cửa đẹp đẽ phải mua thêm đồ, nhưng sau 6 tháng sống tối giản, tôi nhận ra điều ngược lại: Càng bớt đi những thứ không cần thiết, ngôi nhà càng dễ chịu, chi tiêu càng tiết kiệm và cuộc sống càng thoải mái.

Sáu tháng trước, tôi bắt đầu một cuộc thay đổi nhỏ trong gia đình: Dọn dẹp và loại bỏ những món đồ không còn cần thiết. Ban đầu, mục tiêu của tôi rất đơn giản, chỉ là muốn căn nhà bớt bừa bộn, tủ quần áo dễ tìm đồ hơn và không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nhà.

Thế nhưng, sau nửa năm kiên trì, kết quả khiến chính tôi cũng bất ngờ. Không chỉ ngôi nhà thay đổi diện mạo, cách tôi mua sắm, sử dụng tiền bạc và tận hưởng cuộc sống cũng khác trước rất nhiều.

Nhìn lại hành trình ấy, tôi nhận ra có 5 thay đổi đáng giá nhất mà việc dọn dẹp mang lại.

1. Nhà không rộng thêm một mét vuông nhưng cảm giác thoáng đãng hơn hẳn

Trước đây, căn nhà của tôi luôn trong tình trạng thiếu chỗ chứa đồ. Tủ quần áo chật kín, ngăn kéo đầy những vật dụng ít dùng, còn các góc phòng thường bị tận dụng để đặt thêm thùng giấy, ghế nhỏ hoặc những món đồ chưa biết cất vào đâu.

Điều kỳ lạ là dù đã mua thêm tủ, thêm kệ, tôi vẫn cảm thấy nhà mình thiếu không gian.

Chỉ đến khi bắt đầu dọn dẹp, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở diện tích căn nhà mà ở số lượng đồ đạc đang sở hữu.

Tôi dành thời gian kiểm tra từng khu vực, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp. Những món đồ không còn sử dụng được phân loại để bỏ đi hoặc xử lý phù hợp. Đồ còn tốt nhưng không cần thiết được đem tặng, bán lại hoặc chuyển cho người thực sự có nhu cầu.

Tôi cũng mạnh dạn bỏ bớt một số món nội thất cồng kềnh, ít sử dụng. Những khoảng trống từng bị chiếm dụng dần xuất hiện trở lại.

Sau 6 tháng, điều thay đổi rõ rệt nhất là cảm giác khi bước vào nhà. Phòng khách thoáng hơn, mặt bàn không còn chất đầy đồ, tủ quần áo có khoảng trống và các ngăn kéo không còn phải nhồi nhét.

Đặc biệt, mỗi món đồ đều có vị trí riêng. Khi cần sử dụng, tôi biết chính xác phải tìm ở đâu.

Tôi nhận ra rằng đôi khi không cần chuyển đến một căn nhà rộng hơn, chỉ cần biết giải phóng không gian đang có, chất lượng sống đã được cải thiện đáng kể.

2. Tiền tiết kiệm tăng lên vì tôi không còn mua sắm theo cảm xúc

Đây có lẽ là thay đổi khiến tôi hài lòng nhất.

Trước khi bắt đầu sống tối giản, tôi là người khá dễ bị hấp dẫn bởi các chương trình giảm giá. Nhìn thấy một chiếc hộp đựng đồ đẹp, tôi muốn mua. Thấy quần áo khuyến mãi, tôi thường nghĩ mua trước rồi sẽ có lúc mặc.

Không ít lần, tôi đặt hàng chỉ vì cảm giác món đồ ấy đang được bán với mức giá quá hời.

Nhưng sau mỗi đợt dọn dẹp, tôi lại phát hiện những món đồ từng hào hứng mua về vẫn còn nguyên trong tủ, thậm chí chưa được sử dụng lần nào.

Chính điều đó khiến tôi thay đổi cách chi tiêu.

Bây giờ, trước khi quyết định mua một món đồ, tôi thường tự hỏi ba câu:

- Tôi có thực sự cần món đồ này không?

- Trong nhà đã có thứ gì có thể thay thế nó chưa?

- Nếu không mua ngay hôm nay, cuộc sống của tôi có bị ảnh hưởng không?

Chỉ cần trả lời thành thật, tôi nhận ra rất nhiều món đồ vốn nằm trong giỏ hàng thực ra không cần thiết.

Tôi cũng bỏ dần thói quen tích trữ quá nhiều đồ gia dụng, mỹ phẩm và thực phẩm chỉ vì được giảm giá. Thay vào đó, tôi ưu tiên sử dụng hết những gì đang có trước khi mua mới.

Tủ quần áo cũng trở nên đơn giản hơn. Tôi không còn chạy theo việc mua thêm thật nhiều trang phục mà tập trung vào những món dễ phối, phù hợp với nhu cầu hằng ngày.

Kết quả là số lần mua sắm ngẫu hứng giảm đi rõ rệt. Tôi không còn phải chi tiền cho những chiếc hộp để chứa đồ thừa, những chiếc kệ để giải quyết tình trạng chật chội do chính mình tạo ra.

Dù không đặt ra mục tiêu tiết kiệm cụ thể ngay từ đầu, tôi nhận thấy khoản tiền còn lại cuối tháng đã tốt hơn trước.

Sau 6 tháng, tôi hiểu rằng tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm những nhu cầu quan trọng. Đôi khi, chỉ cần ngừng mua những thứ không thực sự cần, ví tiền đã nhẹ gánh đáng kể.

3. Tôi không còn mất quá nhiều thời gian cho việc nhà

Trước đây, dọn dẹp là công việc khiến tôi ngại nhất mỗi cuối tuần.

Lau bàn phải nhấc hàng loạt đồ trang trí. Muốn lau sàn phải di chuyển nhiều vật dụng. Muốn tìm một chiếc áo lại phải lục tung cả ngăn tủ.

Càng nhiều đồ, việc vệ sinh và sắp xếp càng tốn thời gian. Có những hôm vừa dọn xong, chỉ vài tiếng sau căn nhà đã trở lại trạng thái bừa bộn.

Sau khi giảm bớt đồ đạc, mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều.

Mặt bàn ít đồ nên lau nhanh hơn. Tủ quần áo được phân loại rõ ràng nên không phải mất công tìm kiếm. Nhà bếp chỉ giữ lại những dụng cụ thường xuyên sử dụng, nhờ vậy việc nấu nướng và dọn rửa cũng thuận tiện hơn.

Quan trọng nhất, tôi không còn phải dành cả buổi để sắp xếp lại những món đồ vốn chẳng mấy khi được dùng đến.

Thay vì chờ đến cuối tuần để tổng vệ sinh, tôi hình thành thói quen dọn từng chút mỗi ngày. Sau khi sử dụng, đồ đạc được trả về đúng vị trí. Những thứ mới mua về cũng phải có chỗ cất rõ ràng.

Nhờ đó, việc duy trì nhà cửa gọn gàng không còn là một nhiệm vụ quá sức.

Khoảng thời gian tiết kiệm được, tôi dành cho việc đọc sách, chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là ngồi nghỉ ngơi mà không phải nghĩ đến đống việc nhà đang chờ xử lý.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra: Một ngôi nhà dễ dọn dẹp đôi khi đáng giá hơn một ngôi nhà có thật nhiều đồ đẹp.

4. Không khí gia đình dễ chịu hơn vì mọi người cùng có trách nhiệm

Trước kia, chuyện nhà cửa bừa bộn đôi khi là nguyên nhân dẫn đến những bất đồng nhỏ trong gia đình tôi.

Người này vừa dọn xong, người khác lại để đồ không đúng chỗ. Tôi muốn bỏ bớt những món ít dùng, nhưng các thành viên khác lại tiếc vì nghĩ rằng biết đâu sau này sẽ cần.

Không ít lần, việc dọn dẹp trở thành cuộc tranh luận xem món đồ nào nên giữ, món nào nên bỏ.

Sau một thời gian, tôi hiểu rằng không thể xây dựng lối sống gọn gàng nếu chỉ có một người thực hiện.

Thay vì tự quyết định mọi thứ, tôi bắt đầu trao đổi với các thành viên trong gia đình. Mỗi người được chủ động sắp xếp và lựa chọn đồ dùng cá nhân, đồng thời cùng thống nhất một vài nguyên tắc chung.

Đồ dùng sau khi sử dụng cần được cất về đúng vị trí. Những món không còn cần thiết sẽ được kiểm tra định kỳ. Khi muốn mua thêm vật dụng lớn, cả nhà cùng cân nhắc xem có thật sự cần hay không.

Với trẻ nhỏ, tôi khuyến khích con tự sắp xếp đồ chơi, sách vở và lựa chọn những món còn muốn giữ lại. Những món đồ chơi còn tốt nhưng không sử dụng nữa có thể được tặng cho người khác.

Dần dần, việc giữ gìn nhà cửa không còn là trách nhiệm của riêng tôi.

Điều khiến tôi vui nhất không phải là căn nhà lúc nào cũng hoàn hảo, mà là mọi người bắt đầu biết trân trọng không gian sống chung.

Khi không còn quá nhiều thời gian dành cho việc thu dọn, gia đình cũng có thêm cơ hội nghỉ ngơi, trò chuyện và làm những điều mình thích.

5. Tôi hiểu rõ hơn đâu là những thứ thực sự cần thiết trong cuộc sống

Trước đây, tôi từng nghĩ một cuộc sống đầy đủ nghĩa là trong nhà phải có đủ mọi thứ.

Nhìn thấy món đồ gia dụng tiện lợi, tôi muốn sở hữu. Thấy người khác trang trí nhà cửa đẹp, tôi cũng muốn mua thêm vài món tương tự.

Cứ như vậy, những món đồ mới liên tục xuất hiện, nhưng cảm giác hài lòng lại không kéo dài lâu.

Sau 6 tháng dọn dẹp, tôi bắt đầu nhìn nhận mọi thứ khác đi.

Tôi không còn cảm thấy cần phải lấp đầy những khoảng trống trong nhà bằng đồ đạc. Một chiếc bàn sạch sẽ, một góc phòng có ánh sáng tự nhiên hay một chiếc tủ được sắp xếp ngăn nắp cũng đủ mang lại cảm giác dễ chịu.

Tôi bắt đầu dành sự quan tâm nhiều hơn cho những điều không cần mua bằng tiền: Sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi, những bữa cơm gia đình và các sở thích cá nhân.

Thay vì lướt các ứng dụng mua sắm mỗi khi rảnh, tôi đọc sách hoặc đi dạo. Thay vì dành cuối tuần để sắp xếp lại đồ đạc, tôi có thể dành thời gian cho gia đình.

Tôi cũng học được rằng sống tối giản không có nghĩa là phải vứt bỏ thật nhiều hay ép bản thân sống thiếu thốn.

Một món đồ vẫn nên được giữ lại nếu nó hữu ích, có giá trị tinh thần hoặc thực sự khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Điều quan trọng không phải nhà có bao nhiêu đồ, mà là những món đồ ấy có phục vụ đúng nhu cầu của người sống trong nhà hay không.

Sau 6 tháng, tôi rút ra 3 nguyên tắc để nhà luôn gọn mà không phải dọn dẹp liên tục

Từ trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng dọn nhà một lần thật kỹ chưa đủ. Muốn duy trì kết quả lâu dài, cần thay đổi cả cách sử dụng và mua sắm đồ đạc.

Thứ nhất, chỉ giữ những thứ có giá trị sử dụng hoặc ý nghĩa thực sự. Tôi không còn giữ đồ chỉ vì tiếc tiền đã mua hoặc nghĩ rằng một ngày nào đó có thể cần đến. Tuy nhiên, những món đồ kỷ niệm và vật dụng dự phòng hợp lý vẫn có chỗ đứng trong gia đình.

Thứ hai, kiểm soát đồ mới trước khi mang về nhà. Mỗi món đồ mua thêm đều kéo theo nhu cầu về không gian cất giữ, vệ sinh và bảo quản. Vì vậy, tôi cân nhắc kỹ hơn trước khi mua, đặc biệt với những món đang giảm giá nhưng chưa có nhu cầu sử dụng rõ ràng.

Thứ ba, duy trì việc sắp xếp thay vì chờ nhà bừa bộn mới dọn. Tôi không đặt mục tiêu ngày nào nhà cũng phải sạch bóng. Chỉ cần mọi thứ có chỗ riêng và các thành viên cùng giữ gìn, căn nhà đã dễ quản lý hơn rất nhiều.

Kết luận: Điều đáng giá nhất sau 6 tháng không phải là căn nhà đẹp hơn

Nếu có ai hỏi tôi điều gì thay đổi lớn nhất sau nửa năm sống tối giản, câu trả lời sẽ không chỉ là một phòng khách rộng rãi hay chiếc tủ quần áo ngăn nắp.

Điều đáng giá nhất là tôi đã thay đổi cách nhìn về việc sở hữu và sử dụng đồ đạc.

Tôi không còn mua sắm để thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Không còn nghĩ rằng thêm một chiếc tủ sẽ giải quyết được vấn đề thiếu chỗ cất đồ. Cũng không còn dành quá nhiều thời gian để chăm sóc những món đồ mà bản thân hiếm khi sử dụng.

Ngôi nhà không rộng thêm, thu nhập của tôi cũng không vì thế mà tăng lên. Nhưng tôi có thêm không gian, thêm thời gian và giữ lại được nhiều tiền hơn cho những việc thực sự quan trọng.

Sau cùng, tôi hiểu rằng một cuộc sống đủ đầy không nhất thiết phải là cuộc sống có thật nhiều đồ đạc. Đôi khi, bớt đi một chút lại chính là cách để chúng ta có được nhiều hơn.