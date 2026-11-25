Thanh Thủy là một trong những nàng Hậu tích cực lăng xê các brand Việt, mang đến cho chị em nhiều gợi ý mặc đẹp vừa trendy vừa dễ ứng dụng.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đường nét thanh tú cùng vóc dáng cân đối, Thanh Thủy dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và ghi dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp ngày càng nhận được nhiều sự chú ý không chỉ bởi diện mạo xinh đẹp mà còn nhờ phong cách thời trang ngày càng thăng hạng. Nếu tại các sự kiện, thảm đỏ, Thanh Thủy thường gây ấn tượng với những bộ cánh lộng lẫy, được đầu tư chỉn chu thì ngoài đời, nàng Hậu lại mang đến hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng và gần gũi hơn. Đáng chú ý, gu ăn mặc thường ngày của Thanh Thủy không hề nhàm chán hay đơn điệu. Người đẹp rất biết cách lựa chọn những item có thiết kế bắt mắt, hợp xu hướng, khi thì nữ tính, điệu đà, lúc lại cá tính, thời thượng. Đặc biệt, thay vì chỉ ưu ái những thương hiệu ngoại đắt đỏ, Thanh Thủy còn thường xuyên lăng xê các local brand Việt với nhiều thiết kế đẹp mắt, độc đáo. Những màn lên đồ này không chỉ giúp nàng Hậu ghi điểm về phong cách mà còn mang đến cho chị em không ít ý tưởng mặc đẹp để tham khảo, từ những buổi dạo phố thường ngày đến các chuyến du lịch, vui chơi.

Mới đây, Thanh Thủy vừa khoe outfit dạo phố với mái tóc ngắn cực cá tính cùng set đồ sành điệu, thời thượng. Nàng Hậu lựa chọn nguyên set trang phục đến từ thương hiệu Lsoul, gồm áo dáng yếm màu đỏ trầm nổi bật kết hợp cùng chân váy ngắn màu nâu. Thiết kế mang đến diện mạo vừa phóng khoáng vừa thời thượng, giúp Thanh Thủy khoe khéo lợi thế hình thể như tấm lưng thon nuột và bờ vai móc áo trứ danh. Nếu đang tìm kiếm thiết kế xinh xắn, sành điệu lại dễ ứng dụng và dễ phối cùng nhiều item khác, chị em có thể tham khảo ngay set đồ này.

Gợi ý mua sắm: Lsoul

Gu thời trang đời thường của Thanh Thủy ghi điểm nhờ sự trẻ trung, sành điệu và cực kỳ nịnh mắt. Nàng Hậu không cần ăn vận quá cầu kỳ nhưng vẫn biết cách lựa chọn những item bắt trend, có thiết kế bắt mắt để tạo điểm nhấn cho diện mạo. Trong một outfit xuống phố, Thanh Thủy gây chú ý khi diện áo thun lưới họa tiết caro kết hợp cùng quần jeans ống rộng. Tâm điểm của set đồ nằm ở chiếc áo đến từ thương hiệu Dezus với phom ôm body tôn dáng, họa tiết caro lạ mắt cùng chi tiết tua rua độc đáo. Khi mix cùng quần jeans rộng rãi, tổng thể trang phục trở nên cá tính, phóng khoáng mà vẫn rất thời thượng. Đây cũng là gợi ý phối đồ thú vị cho những cô nàng muốn làm mới phong cách thường ngày mà không cần mất quá nhiều công sức.

Gợi ý mua sắm: Dezus

Tủ đồ váy vóc của Thanh Thủy có không ít thiết kế đến từ các thương hiệu Việt, trong đó nổi bật là mẫu váy của Rechic. Nàng Hậu lựa chọn chiếc đầm trễ vai, chiết eo nhẹ nhàng kết hợp cùng chân váy xòe vừa phải, tạo nên tổng thể nữ tính và thanh lịch. Gam màu dark blue trầm sang không chỉ dễ mặc mà còn có khả năng tôn da, giúp diện mạo thêm phần cuốn hút. Đặc biệt, chất liệu lụa mềm mại với độ bóng nhẹ vốn đã đủ tạo điểm nhấn và mang đến cảm giác sang trọng, vì vậy thiết kế không cần thêm thắt quá nhiều họa tiết cầu kỳ vẫn đẹp mắt và nổi bật.

Gợi ý mua sắm: Rechic

Các chị em đang chuẩn bị đi du lịch hoặc muốn tìm thêm ý tưởng mặc đẹp khi xuống phố càng nên tham khảo những màn lên đồ của Thanh Thủy để bỏ túi loạt outfit và item xinh xịn. Trong một outfit, nàng Hậu ghi điểm tuyệt đối với chiếc áo yếm buộc dây, thiết kế hở lưng đầy gợi cảm nhưng vẫn rất thời thượng. Mẫu áo đến từ SoDópe.Club gây ấn tượng nhờ kiểu dáng độc đáo, giúp người mặc khoe khéo bờ vai thon và tấm lưng nuột nà. Đây cũng là một trong những thương hiệu Việt có nhiều thiết kế áo trẻ trung, bắt mắt, phù hợp với những cô nàng thích làm mới phong cách và muốn diện mạo đi chơi thêm nổi bật.

Gợi ý mua sắm: SoDópe.Club

Thanh Thủy tiếp tục gợi ý cho chị em một mẫu áo xinh yêu khác, lần này đến từ thương hiệu Inspo Archive. Thiết kế gây ấn tượng với phần tay phồng điệu đà, dáng croptop trẻ trung, rất hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Không chỉ giới thiệu item đẹp, nàng Hậu còn gợi ý luôn một công thức mix match đáng học hỏi khi kết hợp áo cùng quần suông và vạt váy bên ngoài. Cách phối này giúp outfit có thêm điểm nhấn, trông mới mẻ và trendy hơn hẳn. Nếu đang tìm một thương hiệu Việt có các thiết kế đơn giản nhưng vẫn được chăm chút bằng những chi tiết thú vị, đặc biệt là bảng màu trung tính trắng, đen, be dễ mặc, chị em có thể lưu ngay Inspo Archive vào danh sách mua sắm.