Để đảm bảo an toàn về PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gas gây ra, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khuyến cáo quan trọng với người dân và các cơ sở kinh doanh.

Liên quan đến vụ nổ xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) ngày 24/11, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Tp.Hà Nội.

Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07), hiện nay nhu cầu sử dụng gas (khí đốt hóa lỏng) ngày càng nhiều nên tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn người dân chưa được phổ biến kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

Để đảm bảo an toàn về PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gas gây ra, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khuyến cáo quan trọng với người dân và các cơ sở kinh doanh.

Đối với cửa hàng kinh doanh gas

Theo khuyến cáo, chủ cửa hàng kinh doanh gas cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh LPG. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng; sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành, phân khu vực bảo quản, tồn chứa từng loại chai chứa đầy gas, đã sử dụng, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Chủ cửa hàng phải trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định. Cùng đó là thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và thường xuyên tự kiểm tra, định kỳ trong suốt quá trình hoạt động.

Ảnh minh họa.

Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải đảm bảo phòng nổ.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép. Không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định và không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Đối với người sử dụng khí gas

Ảnh minh họa.

Đối với người sử dụng khí gas, Cục C07 khuyến cáo chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Không sử dụng bình không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Đặt bình gas thẳng đứng, nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa; tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không nứt, gãy, phồng; van, bộ điều áp và đầu nối phải phù hợp, lắp chắc chắn. Khi hư hỏng, cần thay thế; việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Khi sử dụng, kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn. Khi không sử dung, khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ; không để vật dễ cháy sát bếp.

Đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình cần lưu ý thêm: Bình gas để cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (bếp lửa, công tắc, phích cắm điện) tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải đặt cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15 đến 20 cm và xa các vật liệu dễ cháy nổ, tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Đối với việc sử dụng bếp gas tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bếp ăn tập thể

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành. Kiểm tra khi kết thúc ca và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo. Không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động, đặt nơi dễ thấy, dễ lấy. Duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Xử lý khi có hiện tượng rò rỉ khí gas

Khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ khí gas, người dân cần bình tĩnh cảnh báo mọi người; nhanh chóng sử dụng khăn vải ướt, bịt mũi miệng, di chuyển ra khu vực để bình gas, vặn van khóa cổ bình gas lại để khí gas không tiếp tục rò rỉ ra.

Mở các cửa sổ, cửa chính để khí gas bay ra ngoài.

Không bật/tắt công tắc điện, cầu dao, quạt hay thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Di chuyển ra khu vực an toàn (sân, ngõ) gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, liên hệ đơn vị cung cấp gas/đơn vị kỹ thuật để kiểm tra, xử lý.

Nhanh chóng đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ; cảnh báo, ngăn người không có nhiệm vụ đi vào. Không quay lại cho đến khi được xác định an toàn.

Minh Hoa (t/h theo BĐT Chính phủ, Tuổi Trẻ)