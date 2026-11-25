Để bao diêm trên bàn thờ cho tiện thắp hương liệu có an toàn?

Bên cạnh bật lửa, diêm vẫn là vật dụng được nhiều gia đình sử dụng để thắp hương, thắp đèn dầu trên bàn thờ. Thông thường, sau khi dùng xong, mọi người tiện tay đặt bao diêm cạnh bát hương, sau chân đèn hoặc ở một góc bàn thờ để lần sau không phải mất công tìm kiếm. Thậm chí, có những bao diêm nằm trên bàn thờ suốt vài tháng, chỉ đến dịp lau dọn cuối năm mới được lấy xuống. Vậy cách làm này có phù hợp không?

Có nên để bao diêm trên bàn thờ không?

Xét về tập quán thờ cúng, không có quy định chung nào bắt buộc các gia đình phải kiêng đặt bao diêm trên bàn thờ. Tuy nhiên, xét về phương diện an toàn và bảo quản vật dụng, đây không phải là vị trí lý tưởng để cất diêm lâu dài.

Bàn thờ là nơi thường xuyên xuất hiện nguồn lửa từ hương, nến hoặc đèn dầu. Trong khi đó, vỏ bao diêm thường được làm bằng giấy, que diêm được làm từ vật liệu dễ cháy. Nếu vô tình đặt bao diêm gần ngọn lửa hoặc để tàn hương đang cháy rơi vào, nguy cơ bắt lửa hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, ở những gia đình ít thắp hương, bao diêm để lâu ngày có thể bám bụi, hút ẩm, khiến việc đánh diêm trở nên khó khăn. Vì thế, thay vì lo lắng về chuyện phạm phải điều kiêng kỵ, mọi người nên quan tâm đến vị trí đặt và cách bảo quản bao diêm sao cho thuận tiện, an toàn.

3 lời khuyên cho những gia đình thường xuyên dùng diêm để thắp hương

1. Nên có chỗ cất diêm riêng

Nếu gia đình sử dụng bàn thờ đứng hoặc tủ thờ có ngăn kéo, mọi người có thể dành một góc khô ráo, cách xa nguồn nhiệt để cất diêm. Với bàn thờ treo tường, có thể bố trí một hộp đựng vật dụng thờ cúng ở vị trí thuận tiện bên ngoài khu vực đặt hương, nến và đèn dầu. Như vậy, mỗi lần thắp hương vẫn có sẵn diêm để sử dụng mà không cần bày thêm đồ trên mặt bàn thờ. Gia đình có trẻ nhỏ cũng cần chú ý cất diêm ngoài tầm với của trẻ.

2. Không để bao diêm sát bát hương, chân nến hoặc đèn dầu

Nếu vẫn muốn đặt bao diêm trên bàn thờ cho tiện, ít nhất hãy tránh những vị trí gần nguồn lửa và nơi tàn hương có thể rơi xuống. Nhiều gia đình có thói quen giấu bao diêm phía sau bát hương để mặt trước bàn thờ trông gọn gàng. Tuy nhiên, đây lại là vị trí dễ bị bỏ quên khi thắp hương hoặc vệ sinh. Tốt nhất, sau mỗi lần sử dụng, nên cất bao diêm về vị trí riêng đã chuẩn bị.

3. Không bỏ que diêm vừa sử dụng vào bao diêm

Sau khi châm hương, một số người có thói quen thổi tắt que diêm rồi đặt ngay xuống đĩa đựng đồ lễ hoặc nhét trở lại bao diêm. Dù ngọn lửa đã tắt, phần đầu que diêm vẫn có thể còn nóng hoặc âm ỉ cháy. Bạn nên nhúng đầu que diêm đã sử dụng vào nước để bảo đảm lửa tắt hoàn toàn trước khi bỏ đi. Không đặt que diêm vừa cháy lên mặt bàn thờ, nhất là bàn thờ bằng gỗ. Thực tế, gia đình không cần thay đổi thói quen dùng diêm để thắp hương nếu cảm thấy thuận tiện. Chỉ cần thay đổi cách cất giữ, vừa giữ được sự gọn gàng, trang nghiêm của không gian thờ cúng, vừa hạn chế những rủi ro không đáng có.