Nhận biết sớm những dấu hiệu này có thể giúp gia đình tránh được sự cố nguy hiểm.

Bếp đã tắt từ lâu nhưng trong nhà vẫn thoang thoảng mùi gas, mở tủ bếp lấy đồ lại nghe thấy tiếng xì nhỏ ở khu vực đặt bình gas... Đây là những tình huống mà bất kỳ gia đình nào sử dụng bếp gas cũng có thể gặp phải. Khí gas có thể rò rỉ từ nhiều vị trí, chẳng hạn như van bình, dây dẫn, các đầu nối hoặc bộ phận bên trong bếp. Đáng lo là không phải lúc nào sự cố cũng dễ dàng được phát hiện. Với những gia đình đặt bình gas trong tủ bếp hoặc sử dụng hệ thống gas có đường ống đi khuất, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường lại càng quan trọng.

4 dấu hiệu nhận biết khí gas đang rò rỉ

1. Ngửi thấy mùi gas dù không nấu nướng

Bản thân khí gas hóa lỏng (LPG) gần như không có mùi. Trong quá trình sản xuất, người ta bổ sung chất tạo mùi đặc trưng để người sử dụng dễ dàng phát hiện khi xảy ra rò rỉ. Nếu bếp không hoạt động mà bạn vẫn ngửi thấy mùi hăng khó chịu, hơi giống mùi trứng thối, đặc biệt ở khu vực đặt bình gas hoặc bên trong tủ bếp, hãy nghĩ ngay đến khả năng rò rỉ. Đừng chủ quan chỉ vì mùi gas còn nhẹ hoặc lúc có lúc không. Khả năng cảm nhận mùi của mỗi người khác nhau, chưa kể khí gas có thể tích tụ ở những vị trí thấp, kín và khó thông thoáng.

2. Nghe thấy tiếng xì bất thường

Khi không sử dụng bếp, hệ thống gas bình thường không phát ra tiếng xì liên tục. Nếu nghe thấy âm thanh này ở khu vực van bình, dây dẫn hoặc các đầu nối, rất có thể khí gas đang thoát ra ngoài qua một khe hở. Trong không gian yên tĩnh, chẳng hạn vào ban đêm, tiếng xì có thể dễ nhận biết hơn. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ rò rỉ, bạn không nên ghé sát mặt vào bình gas hay cúi xuống tìm vị trí phát ra âm thanh.

3. Xuất hiện bọt khí liên tục tại các đầu nối

Một trong những phương pháp kiểm tra độ kín của hệ thống gas là sử dụng dung dịch phát hiện rò rỉ chuyên dụng hoặc nước xà phòng phù hợp. Nếu tại vị trí kiểm tra xuất hiện những bọt khí liên tục hình thành và phồng lên, đó là dấu hiệu khí gas đang thoát ra ngoài. Phương pháp này thường được sử dụng khi kiểm tra hệ thống sau khi lắp đặt, thay bình hoặc bảo dưỡng. Tuy nhiên, nếu trong nhà đã có mùi gas rõ rệt hoặc tiếng xì bất thường, mọi người không nên mất thời gian tự kiểm tra bằng nước xà phòng. Lúc này, việc ưu tiên là bảo đảm an toàn và rời khỏi khu vực nguy hiểm.

4. Thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas phát tín hiệu

Một số gia đình hiện nay đã trang bị thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas trong bếp. Khi nồng độ khí gas đạt ngưỡng cảnh báo của thiết bị, máy sẽ phát ra âm thanh hoặc tín hiệu đèn để người dùng nhận biết. Ngay cả khi chưa ngửi thấy mùi gas, bạn cũng không nên bỏ qua tín hiệu cảnh báo hoặc cho rằng thiết bị đang báo lỗi. Với những gia đình thường xuyên sử dụng bếp gas, đặc biệt là nhà có người cao tuổi hoặc đặt bình gas ở vị trí khó quan sát, việc trang bị thiết bị cảnh báo phù hợp với LPG là điều đáng cân nhắc.

Phát hiện khí gas rò rỉ trong nhà, nên làm gì?

Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, mọi người không cần chờ xác định chính xác vị trí rò rỉ mới xử lý. Những việc nên làm gồm:

- Khóa van bình gas nếu có thể tiếp cận và thực hiện một cách an toàn.

- Mở cửa chính, cửa sổ bằng tay nếu điều kiện cho phép để không khí lưu thông tự nhiên.

- Nhanh chóng đưa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Khi đã ra ngoài và đến vị trí an toàn, liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc nhân viên kỹ thuật để được hỗ trợ.

- Nếu mùi gas nồng nặc, tiếng xì lớn, không thể khóa van an toàn hoặc có nguy cơ cháy nổ, hãy lập tức sơ tán và gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy qua số 114.

Cần lưu ý, LPG nặng hơn không khí nên khi rò rỉ có xu hướng tích tụ ở những vị trí thấp như sát nền nhà, gầm tủ bếp hoặc tầng hầm. Vì vậy, việc không còn ngửi thấy mùi gas ở ngang tầm đứng chưa đồng nghĩa với không gian đã an toàn.

Những việc tuyệt đối không nên làm khi nghi ngờ rò rỉ khí gas

Trong lúc bối rối, nhiều người có thể vô tình thực hiện những thao tác làm tăng nguy cơ cháy nổ. Để tránh tình huống này, các gia đình cần nhớ:

- Không bật hoặc tắt công tắc điện, kể cả công tắc đèn.

- Không bật quạt điện, máy hút mùi hay điều hòa để đẩy khí gas ra ngoài.

- Không cắm hoặc rút phích điện.

- Không sử dụng bật lửa, diêm, hút thuốc hay dùng ngọn lửa để tìm vị trí rò rỉ.

- Không sử dụng điện thoại ngay trong khu vực nghi có khí gas tích tụ.

- Không tự ý tháo van, sửa dây dẫn hoặc di chuyển bình gas đang bị rò rỉ.

- Không bật bếp trở lại khi hệ thống chưa được kiểm tra và xác nhận an toàn.

Bên cạnh việc ghi nhớ các dấu hiệu trên, gia đình nên hình thành thói quen khóa van bình gas sau khi sử dụng, kiểm tra định kỳ dây dẫn, van điều áp và các đầu nối, đồng thời giữ khu vực đặt bình gas thông thoáng.

Đừng đợi đến khi bình gas có vấn đề mới quan tâm đến những bộ phận này. Việc kiểm tra và bảo dưỡng đúng cách ngay từ khi hệ thống vẫn hoạt động bình thường cũng là một biện pháp quan trọng để bảo vệ an toàn cho cả gia đình.