Khi phát hiện mùi gas bất thường, có những việc cần làm ngay nhưng cũng có những thao tác tưởng chừng vô hại mà mọi người tuyệt đối không nên thực hiện.

Vừa đi làm về, mở cửa nhà đã ngửi thấy mùi gas. Đang ngồi ăn cơm, cả gia đình bỗng nhận ra có mùi lạ từ khu vực bếp. Hoặc vừa thay bình gas mới, dù chưa nấu nướng nhưng đứng gần tủ bếp vẫn thấy mùi gas thoang thoảng. Đây đều là những tình huống có thể xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng nói là khi gặp phải, phản ứng của mỗi người lại khác nhau. Người chạy vào bếp kiểm tra, người bật máy hút mùi, người bật đèn để tìm vị trí rò rỉ, người lập tức lấy điện thoại gọi cho cửa hàng gas.

Tuy nhiên, không phải phản ứng nào kể trên cũng đúng.

Việc đầu tiên cần làm khi ngửi thấy mùi gas trong nhà

Theo khuyến cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, việc đầu tiên là giữ bình tĩnh, cảnh báo bằng lời cho những người xung quanh và nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nghi có gas rò rỉ. Đồng thời, tuyệt đối tránh những thao tác có khả năng phát sinh tia lửa. Tùy vào tình huống thực tế, mọi người cần lưu ý những việc sau:

1. Không bật hoặc tắt bất kỳ thiết bị điện nào

Nếu phát hiện mùi gas vào ban đêm, nhiều người có phản xạ bật đèn để tìm kiếm nguyên nhân. Trong khi đó, một số người lại nghĩ đến việc bật quạt hoặc máy hút mùi để đẩy khí gas ra ngoài. Đây đều là những việc không nên làm. Ngay cả thao tác tắt công tắc điện, rút phích cắm hay ngắt aptomat tại khu vực nghi có gas rò rỉ cũng có thể phát sinh tia lửa điện. Nếu thiết bị đang bật, hãy để nguyên. Nếu thiết bị đang tắt, không bật lên. Tương tự, không sử dụng điện thoại ngay tại khu vực có mùi gas.

2. Chỉ khóa van bình gas khi đảm bảo an toàn

Nếu bình gas ở ngay vị trí có thể tiếp cận an toàn, bạn có thể khóa van để ngăn nguồn gas tiếp tục thoát ra ngoài. Tuy nhiên, nếu vừa mở cửa nhà đã thấy mùi gas nồng nặc, nghe tiếng xì lớn từ khu vực bếp hoặc không thể tiếp cận bình một cách an toàn, tuyệt đối không cố đi vào để khóa van. Cũng không nên cố vặn van bằng dụng cụ, tự tháo dây dẫn hoặc di chuyển bình gas đang rò rỉ. Trong những trường hợp này, việc rời khỏi khu vực nguy hiểm cần được ưu tiên.

3. Mở cửa để thông gió tự nhiên nếu điều kiện cho phép

Khí gas hóa lỏng dùng trong gia đình nặng hơn không khí nên khi rò rỉ có thể tích tụ tại những vị trí thấp như sát nền nhà, gầm bếp hoặc khoang tủ đặt bình gas. Trên đường di chuyển ra ngoài, nếu đảm bảo an toàn, mọi người có thể nhẹ nhàng mở cửa sổ, cửa ra vào bằng tay để tạo sự thông thoáng tự nhiên. Lưu ý, không sử dụng quạt điện, máy hút mùi hay vận hành cửa cuốn điện. Cũng không nên trì hoãn việc sơ tán hoặc quay trở lại nhà chỉ để mở thêm cửa.

4. Ra ngoài rồi mới gọi điện nhờ hỗ trợ

Sau khi đã đến vị trí an toàn, cách xa khu vực nghi rò rỉ gas, hãy gọi số 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ, đồng thời liên hệ với đơn vị cung cấp gas. Nếu sống tại chung cư hoặc khu dân cư đông đúc, bạn cũng nên thông báo cho ban quản lý và những người xung quanh để tránh việc họ vô tình đi vào khu vực nguy hiểm. Trong thời gian chờ hỗ trợ, không tự ý quay lại nhà để lấy tài sản, kiểm tra bình gas hay thử bật bếp. Nếu có người khó thở, choáng váng hoặc bất tỉnh do nghi hít phải khí gas, cần gọi thêm số 115 để được hỗ trợ cấp cứu.

Mùi gas đã biến mất, có thể sử dụng lại bếp ngay không?

Đây là một vấn đề nhiều gia đình dễ chủ quan. Sau khi mở cửa thông gió, không còn ngửi thấy mùi gas, một số người cho rằng sự cố đã được giải quyết và tiếp tục nấu nướng. Tuy nhiên, việc mùi gas biến mất không có nghĩa là nguyên nhân rò rỉ đã được khắc phục. Gas có thể rò rỉ từ nhiều vị trí khác nhau như van bình, bộ điều áp, dây dẫn, các mối nối hoặc bộ phận bên trong bếp. Vì vậy, gia đình chỉ nên sử dụng lại thiết bị sau khi người có chuyên môn đã kiểm tra, xử lý và xác nhận an toàn.

Làm thế nào để hạn chế nguy cơ rò rỉ gas trong nhà?

Thay vì đợi đến khi xuất hiện mùi gas mới kiểm tra, các gia đình nên duy trì một số thói quen sau trong quá trình sử dụng:

- Khóa van bình gas sau mỗi lần nấu nướng.

- Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, đặc biệt ở những vị trí khuất, dễ bị chuột cắn hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt.

- Đặt bình gas thẳng đứng tại nơi thông thoáng, thuận tiện cho việc kiểm tra và khóa van.

- Yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín của hệ thống sau mỗi lần thay bình gas.

- Không tự ý tháo lắp, sửa chữa van, bộ điều áp hay nối vá dây dẫn bị hỏng.

- Cân nhắc lắp thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas phù hợp với loại nhiên liệu đang sử dụng, lắp đặt đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quan trọng hơn cả, những kiến thức xử lý sự cố gas không nên chỉ có người thường xuyên đứng bếp nắm được. Tất cả thành viên trong gia đình đều cần biết mình nên làm gì, không nên làm gì và gọi cho ai khi phát hiện mùi gas bất thường.