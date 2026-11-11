Cuối năm "tống cựu nghênh tân": 5 món gia dụng cũ nên cho nghỉ hưu, thay mới hôm nay 11/11 rất hời

Tranh thủ Lazada 11.11 thay đồ gia dụng cũ, chuẩn bị nhà cửa đón năm mới.

Cuối năm là lúc nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Cũng trong lúc tổng vệ sinh, không ít người mới nhận ra chiếc chảo đã trầy xước, cây lau nhà dùng mãi không sạch hay bàn ủi cũ hoạt động chẳng còn tốt như trước. Những món đồ này tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến việc bếp núc, dọn dẹp và sinh hoạt hằng ngày. Thay mới một lượt thì cũng tốn kha khá, nhưng nếu biết tranh thủ những đợt giảm giá lớn như Lazada 11.11, gia đình có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể. Dưới đây là 5 món gia dụng đáng cân nhắc nâng cấp trước Tết, với nhiều ưu đãi đang được áp dụng trong dịp này.

1. Nồi đúc men đá ceramic Green Cook: Thay chiếc nồi cũ đã bong tróc, bám bẩn

Một chiếc nồi sử dụng lâu ngày, lớp chống dính xuống cấp hoặc đáy bị biến dạng không chỉ khiến việc nấu nướng bất tiện mà còn khó vệ sinh. Nếu chiếc nồi ở nhà đã xuất hiện những dấu hiệu này, bạn có thể cân nhắc thay bằng nồi đúc men đá ceramic Green Cook GCS231. Sản phẩm có màu xanh khá bắt mắt, thiết kế miệng rót tiện lợi khi đổ canh, nước sốt và lớp phủ chống dính giúp việc nấu nướng, vệ sinh nhẹ nhàng hơn. Nồi được giới thiệu với cấu tạo 10 lớp và có thể sử dụng trên nhiều loại bếp, phù hợp với nhu cầu nấu ăn hằng ngày của gia đình. Dịp Lazada 11.11, sản phẩm đang giảm 26%, từ 389.000 đồng xuống còn 289.000 đồng. Ngoài ra còn có voucher sàn giảm tối đa 16% và voucher từ nhà bán hàng lên đến 20% tùy điều kiện áp dụng. Mức giá khá dễ chịu để thay chiếc nồi đã cũ trước mùa nấu nướng cuối năm.

Nơi mua: Lazada

2. Cây chà sàn Parroti Easy ES04: Đừng giữ mãi chiếc bàn chải cọ nhà tắm đã mòn

Nhà tắm là một trong những khu vực mất nhiều công sức nhất mỗi lần tổng vệ sinh. Những đường ron gạch, góc tường hay khu vực thường xuyên đọng nước rất dễ bám bẩn, trong khi bàn chải nhỏ lại khiến người dùng phải cúi người cọ rửa khá vất vả. Thay vì tiếp tục dùng chiếc bàn chải cũ đã tòe lông, bạn có thể tham khảo cây chà sàn Parroti Easy ES04. Thiết kế 2 trong 1 kết hợp đầu chà sàn và thanh gạt nước, giúp vừa cọ rửa vừa gom nước sau khi vệ sinh. Phần cán dài cũng thuận tiện hơn khi làm sạch sàn và các góc tường. Đáng chú ý, món đồ này có giá chỉ 149.000 đồng trong dịp sale, giảm 22% so với mức 190.000 đồng ban đầu. Nhà bán hàng còn có voucher giảm 15% cho đơn từ 150.000 đồng. Một khoản đầu tư nhỏ nhưng có thể giúp những buổi dọn nhà cuối năm bớt cực hơn nhiều.

Nơi mua: Lazada

3. Chảo chống dính ceramic Honeys 26cm: Chảo trầy xước thì nên thay, đừng tiếc

Có những món đồ trong bếp không nên cố dùng đến khi hỏng hẳn, điển hình là chảo chống dính. Nếu bề mặt chảo đã bong tróc, trầy xước nhiều hoặc thức ăn thường xuyên bám dính dù đã sử dụng đúng cách, gia đình nên cân nhắc thay mới. Chảo ceramic Honeys HO-AF1C262 kích thước 26cm là một lựa chọn vừa túi tiền. Sản phẩm có lớp phủ chống dính ceramic, phù hợp để chế biến các món chiên, xào thường ngày. Kích thước 26cm cũng khá linh hoạt cho những bữa cơm gia đình ít người. Lưu ý, đây là phiên bản không dùng cho bếp từ. Điểm hấp dẫn nhất nằm ở mức giảm giá lên đến 50%, từ 217.000 đồng xuống chỉ còn 108.500 đồng. Với giá chỉ hơn 100.000 đồng, đây là món rất đáng đưa vào giỏ hàng nếu chiếc chảo cũ ở nhà đã đến lúc cần thay.

Nơi mua: Lazada

4. Cây lau nhà tự vắt KITIMOP SM33 PRO: Dọn nhà cuối năm không còn phải vắt giẻ bằng tay

Nhắc đến tổng vệ sinh đón Tết, lau sàn chắc chắn là công việc khó tránh khỏi. Đặc biệt với những gia đình có diện tích nhà rộng, việc liên tục giặt giẻ, vắt nước rồi cúi xuống lau có thể khiến công việc kéo dài và khá mệt. Cây lau nhà tự vắt KITIMOP SM33 PRO là gợi ý đáng tham khảo cho những ai muốn việc lau dọn nhẹ nhàng hơn. Bộ sản phẩm đi kèm thùng hai ngăn hỗ trợ giặt và vắt, bàn lau rộng 33cm cùng 3 bông lau thay thế. Nhờ đó, người dùng có thể làm sạch và vắt bông lau ngay trong thùng mà không cần dùng tay vắt trực tiếp. Nếu đang định thay bộ lau nhà cũ, dịp 11/11 này khá đáng để tranh thủ. Sản phẩm đang được giảm từ 600.000 đồng xuống 315.000 đồng, tương đương mức giảm khoảng 48%. Ngoài ra còn có voucher 20.000 đồng cho đơn từ 299.000 đồng theo điều kiện chương trình.

Nơi mua: Lazada

5. Bàn ủi hơi nước cầm tay Philips STH3010/30: Sắm trước Tết để quần áo luôn phẳng phiu

Cuối năm không chỉ bận dọn nhà mà còn có đủ dịp cần ăn mặc chỉn chu, từ tiệc tất niên, gặp gỡ bạn bè đến những buổi sum họp gia đình. Nếu chiếc bàn ủi cũ đã hoạt động kém hoặc mỗi lần là quần áo đều phải bày biện cầu kỳ, một chiếc bàn ủi hơi nước cầm tay sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Philips STH3010/30 có thiết kế nhỏ gọn, dễ cất giữ và thuận tiện mang theo khi đi du lịch. Sản phẩm sử dụng hơi nước để làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo, phù hợp với nhu cầu chỉnh trang trang phục nhanh trước khi ra ngoài. Dù vậy, với những chất liệu dày hoặc nếp nhăn khó xử lý, bàn ủi truyền thống vẫn có thể phù hợp hơn.

Mẫu bàn ủi này hiện đang có ưu đãi giảm 43% trên Lazada, từ 1.399.000 đồng xuống còn 799.000 đồng. Người mua còn có thể kiểm tra thêm voucher lên đến 300.000 đồng tùy điều kiện áp dụng. Sắm từ bây giờ là vừa kịp dùng cho mùa tiệc tùng cuối năm lẫn những ngày Tết sắp tới.

Nơi mua: Lazada