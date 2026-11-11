Hôm nay SALE 11/11

11/11 được xem là một trong những dịp săn sale giá hời nhất năm, với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ mọi sàn TMĐT.

Không khí mua sắm dịp 11/11/2026 đang nóng hơn bao giờ hết khi hàng loạt sàn thương mại điện tử đồng loạt tung ưu đãi lớn, mở màn cho một trong những mùa săn sale được mong chờ nhất năm. Từ đồ gia dụng, mỹ phẩm đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân, vô số mặt hàng đang được giảm giá hấp dẫn, đi kèm voucher, mã miễn phí vận chuyển và nhiều chương trình ưu đãi khác. Đây cũng là dịp lý tưởng để mọi người tranh thủ sắm sửa những món đồ đã nằm trong giỏ hàng từ lâu mà không phải chi quá nhiều tiền.

Tuy nhiên, giữa vô vàn chương trình khuyến mãi, chọn được món hàng thực sự đáng mua với mức giá tốt mới là điều quan trọng. Những sản phẩm được nhiều người quan tâm, có tính ứng dụng cao và ưu đãi hấp dẫn trong dịp 11/11 dưới đây sẽ là những gợi ý đáng tham khảo để bạn mua sắm tiết kiệm, tránh bỏ lỡ các deal hời.

NHÓM: Mỹ phẩm chăm sóc da, đồ makeup

Combo 2 chai nước tẩy trang bí đao Cocoon 500ml giúp làm sạch lớp trang điểm, loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa mà không gây khô da. Dịp sale 11/11, combo giảm 42%, từ 598.000 đồng còn 349.000 đồng/2 chai, tiết kiệm 249.000 đồng. Deal hời bạn có thể mua dùng dần hoặc chia đôi với bạn bè, người thân!

Nơi mua: Cocoon Vietnam Chính Hãng

Duy nhất tháng 11, Lancôme tung ưu đãi cực hời cho serum phục hồi da Génifique Ultimate 50ml, giảm 17% từ 4.500.000 đồng xuống chỉ còn 3.725.100 đồng. Chưa hết, khách mua còn được nhận cơn mưa quà tặng gồm serum 7ml, 2 hũ kem dưỡng Rénergie 15ml cùng bộ sản phẩm chăm sóc da mini. Một dịp đáng tranh thủ để vừa săn serum cao cấp giá tốt, vừa rinh về loạt quà tặng hấp dẫn.

Nơi mua: Lancome

Sulwhasoo mang đến ưu đãi hấp dẫn cho kem chống nắng dưỡng da UV Daily Sunscreen 50ml với 2 phiên bản dưỡng ẩm và nâng tông. Đặc biệt, khi mua sản phẩm còn có cơ hội nhận bộ quà tặng gồm phấn nước mini 5g, kem dưỡng 15ml và túi mỹ phẩm Sulwhasoo xinh xắn. Quà tặng có số lượng giới hạn nên chị em phải nhanh tay!

Nơi mua: Sulwhasoo Official Store

Gel chấm mụn Murad Rapid Relief Acne Treatment 15ml đang có giá 825.000 đồng, chưa kể voucher giảm đến 30% theo chương trình. Đặc biệt, gian hàng chính hãng còn tung loạt quà tặng hấp dẫn theo giá trị đơn hàng, từ sản phẩm chăm sóc da mini đến set quà độc quyền. Hội mê skincare đừng bỏ lỡ.

Nơi mua: Murad

Phấn nước LANEIGE NEO Cushion The Glow 15g phiên bản mới đang có deal cực hời dịp 11/11! Sản phẩm cho lớp nền căng bóng, che phủ khuyết điểm và giữ da ẩm mịn. Đặc biệt, mua 1 tặng 2 gồm kem dưỡng Water Bank 10ml và mặt nạ ngủ môi 3g, chỉ áp dụng từ 10 đến 13/11 nên các nàng phải thật nhanh tay chốt đơn.

Nơi mua: Laneige Official Store

Chì kẻ chân mày innisfree Auto Eyebrow Pencil 0.3g cũng là món đáng săn dịp này với giá sau sale chỉ 93.740 đồng. Thiết kế đầu chì vát giúp dễ dàng định hình dáng mày, đi kèm đầu chải tiện lợi và bảng màu đa dạng. Ngoài ra, gian hàng chính hãng còn tung voucher livestream lên đến 40.000 đồng cùng nhiều mã giảm giá hấp dẫn.

Nơi mua: innisfree Official Store

Mùa hanh khô, một thỏi son dưỡng môi là món nhỏ nhưng rất cần thiết trong túi xách. Son dưỡng DHC Lip Cream 1,5g đến từ Nhật Bản giúp dưỡng ẩm, làm mềm môi, hạn chế tình trạng khô nẻ. Dịp 11/11, gian hàng chính hãng còn có chương trình tặng móc khóa xinh xắn trị giá 75.000 đồng cho đơn từ 495.000 đồng, số lượng có hạn!

Nơi mua: DHC Vietnam Official

Nàng nào mê em serum Vitamin C Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution 30ml thfi tranh thủ ngay hôm nay sản phẩm đang có giá giảm 14% từ 2.100.000 đồng xuống còn 1.806.640 đồng. Đặc biệt, mua serum còn được tặng bộ quà gồm sữa rửa mặt, kem dưỡng phục hồi và túi tote Kiehl's, quá hợp để tranh thủ nâng cấp chu trình chăm da.

NHÓM: Bách hóa, chăm sóc nhà cửa và sức khỏe

Những món đồ dùng hằng ngày như nước xả vải thì cứ gặp sale giá tốt là nên tranh thủ mua dự trữ! Dịp 11/11, nước xả Comfort đậm đặc túi lớn 3,7L đang giảm từ 392.000 đồng xuống còn 362.000 đồng, chưa kể voucher Shopee Live và Shopee VIP giảm đến 25%. Có cả hương Ban Mai và Nắng Mới thơm mát, mua sẵn vài túi dùng dần cũng rất tiện!

Cuối năm tiệc tùng nhiều, lại thêm những ngày bận rộn chẳng kịp nấu nướng, trong nhà có sẵn vài gói miến VIFON là tiện nhất! Dịp 11/11, thùng 24 gói với các vị lẩu Thái, măng vịt, sườn heo đang giảm tới 42%, từ 359.424 đồng xuống chỉ còn 207.667 đồng/thùng.

Nơi mua: VIFON OfficialStore

Fan của DOWNY thì nhất định phải tranh thủ hốt deal này dịp này với combo 2 túi nước xả vải hương nước hoa cao cấp dung tích lớn 3,8L/4L đang giảm tới 42%, từ 1.020.000 đồng xuống chỉ còn 588.000 đồng/combo, tiết kiệm 432.000 đồng. Có nhiều mùi hương để lựa chọn như Đam Mê, Huyền Bí, Nắng Mai, Tinh Khôi, lại thêm voucher giảm 15% từ gian hàng và Lazada. Quá hợp để mua tích trữ dùng dần!

Săn sale mỹ phẩm, đồ gia dụng cũng đừng quên chăm sóc răng miệng nhé. Kem đánh răng P/S Ultra White 100g phiên bản mới với công thức hỗ trợ làm trắng răng 5 tông đang có ưu đãi dịp 11/11. Đặc biệt, đơn từ 199.000 đồng còn được tặng thêm 1 tuýp kem đánh răng P/S 30g, tranh thủ mua dùng dần rất tiện!

Thùng 24 hộp sữa hạt 9 loại hạt Vinamilk ít đường 180ml đang giảm 17%, từ 349.920 đồng xuống chỉ còn 291.600 đồng, tính ra khoảng 12.150 đồng/hộp. Sữa ít đường, tiện mang đi làm, đi học hoặc dùng cho bữa phụ. Giá tốt thế này rất đáng tranh thủ mua cả thùng để sẵn trong nhà!

Tương ớt CHIN-SU cũng là món đáng tranh thủ mua dịp 11/11, nhất là nhà nào thường xuyên ăn đồ chiên, mì hay các món cần chấm. Ngoài chai thông thường, hãng còn có phiên bản 1kg siêu to khổng lồ, giá chỉ 59.000 đồng, mua một chai dùng được lâu, vừa tiện vừa tiết kiệm!

Nơi mua: MASAN CONSUMER OFFICIAL

NHÓM: Đồ gia dụng, đồ điện tử

Hơn 400.000 lượt bán đủ để thấy sức hút của máy hút bụi cầm tay KYTO trên sàn thương mại điện tử. Thiết kế nhỏ gọn, lực hút mạnh, đi kèm nhiều đầu hút tiện lợi giúp làm sạch sàn nhà, sofa và các góc nhỏ. Dịp 11/11, giá sau voucher chỉ còn 263.000 đồng, lại được tặng thêm 2 lõi lọc, quá hời để sắm một chiếc cho gia đình vào cuối năm.

Nơi mua: Kyto Store

Nồi áp suất Elmich PCE-1805 dung tích 2,5L đang có mức giảm cực sâu dịp Mega 11/11, từ 2.739.000 đồng xuống chỉ còn 965.600 đồng, giảm tới 65%.Không mua dịp này thì biết đến bao giờ mới lại có "chiếc" giá hời cỡ này!

Nơi mua: Elmich

Một món đầu tư khá đau ví nhưng "đáng từng đồng tiền" chính là robot hút bụi lau nhà Dyson Spot+Scrub AI. Sở hữu 27 cảm biến cùng hệ thống LiDAR laser kép, robot có khả năng nhận diện vật cản, điều hướng thông minh và làm sạch nhà cửa tự động. Tranh thủ dịp Mega Sale 11/11, sản phẩm đang giảm 19%, từ 35.990.000 đồng xuống còn 29.110.000 đồng, tiết kiệm gần 6,9 triệu đồng, chưa kể voucher giảm thêm 14% tối đa 3 triệu đồng nếu đủ điều kiện áp dụng.

Nơi mua: Dyson

Philips đang bước vào đợt sale 11/11 lớn nhất năm của hãng, với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho đồ gia dụng. Trong đó, nồi chiên không dầu Philips ứng dụng công nghệ RapidAir đang có giá sau voucher chỉ 2.872.000 đồng. Chưa hết, gian hàng còn tung voucher giảm 10% tối đa 500.000 đồng và voucher Shopee 18% tối đa 1 triệu đồng, cơ hội đáng tranh thủ để sắm nồi chiên không dầu chính hãng với giá tốt!

Cuối năm là dịp nhiều gia đình tranh thủ thay mới những món đồ gia dụng đã cũ. Nếu đang có ý định sắm máy giặt, bạn có thể tham khảo Electrolux S300 cửa ngang 10kg với chế độ giặt đầy tải 45 phút, công nghệ EcoInverter tiết kiệm điện. Dịp 11/11, máy có giá sau voucher chỉ 9.660.000 đồng, lại được miễn phí giao lắp, tặng voucher 200.000 đồng và bảo hành 2 năm. Quá tiện để lên đời máy giặt trước Tết!

Nơi mua: Electrolux Official Store

*Lưu ý: Giá khuyến mại có thể thay đổi theo thời gian và chương trình