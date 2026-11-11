Ly hôn ở tuổi 60 sau hơn 30 năm chịu đựng, người phụ nữ làm lại cuộc đời: Tự tay đóng nội thất, sống những ngày chưa từng dám mơ

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm, người phụ nữ ở tuổi 60 tìm lại niềm vui với nghề mộc và cuộc sống tự do, tự chủ.

Ở tuổi 60, khi nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên gia đình, bà Vương Huệ Hoa lại lựa chọn một khởi đầu hoàn toàn khác. Sau hơn 30 năm cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân đầy tổn thương, bà quyết định ly hôn, rời khỏi mối quan hệ từng khiến mình phải chịu đựng và nhẫn nhịn suốt nhiều thập kỷ.

Ba năm sau quyết định ấy, cuộc sống của bà đã có những thay đổi đáng kể. Không còn dành toàn bộ thời gian và tâm sức để vun vén cho chồng, bà tập trung phát triển công việc, chăm sóc sức khỏe, tận hưởng những sở thích cá nhân và học cách yêu thương chính mình.

Đặc biệt, bà Vương còn là một trong số ít nữ thợ mộc trong lĩnh vực vốn có phần lớn người làm nghề là nam giới. Không chỉ tự tay chế tác những món nội thất bằng gỗ, bà còn hướng dẫn phụ nữ làm đồ nội thất phong cách đồng quê và trang trí bằng kỹ thuật vẽ màu, nhờ đó có được sự ghi nhận nhất định trong nghề. Với bà, cuộc sống hiện tại giống như một cơ hội thứ hai, nơi bản thân có thể làm những điều mình yêu thích mà không còn phải đặt nhu cầu của người khác lên trên tất cả.

Hơn 30 năm cố giữ cuộc hôn nhân tưởng hạnh phúc

Trước khi ly hôn, bà Vương từng tin rằng tình yêu và sự bao dung có thể giúp hôn nhân vượt qua mọi sóng gió. Là người phụ nữ có khả năng kiếm tiền, bà chủ động gánh vác phần lớn trách nhiệm gia đình, từ kinh tế đến nấu ăn, chăm sóc con cái. Dù biết chồng ngoại tình từ lâu, bà vẫn lựa chọn nhẫn nhịn vì quá yêu và không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân.

Trong mắt người thân, kể cả mẹ ruột, bà vẫn có một gia đình hạnh phúc. Bởi dù tồn tại những rạn nứt, hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau khi đi dạo, khi ngủ, có chung sở thích và thường xuyên trò chuyện. Chính những điều ấy khiến bà tin rằng tình cảm giữa hai người vẫn có thể cứu vãn.

Thế nhưng, càng nhường nhịn, bà càng đau khổ. Bước ngoặt đến khi con trai thẳng thắn nói rằng việc tiếp tục chịu đựng những hành động và thái độ của chồng cũng là lựa chọn của chính bà. Lời nói ấy khiến bà Vương nhận ra mình đã tự gánh lấy những tổn thương suốt nhiều năm. Khi biết sự thật, mẹ ruột cũng xót xa khuyên bà đừng tiếp tục chịu đựng khi đã gần 60 tuổi, bởi thời gian để sống vui vẻ chẳng còn quá nhiều. Cuối cùng, bà Vương chủ động đề nghị ly hôn và chồng cũng không phản đối.

Ly hôn ở tuổi 60, xóa ảnh cũ và bắt đầu cuộc sống mới

Dù là người chủ động kết thúc hôn nhân, bà Vương vẫn trải qua khoảng thời gian khó khăn sau ly hôn. Bà từng rơi vào trạng thái trầm uất, liên tục tự trách và không hiểu vì sao cuộc đời mình lại đi đến bước đường này.

Trong một lần trò chuyện, lời động viên của vị mục sư rằng những đau khổ và hy sinh của bà đều được Chúa thấu hiểu đã khiến bà bật khóc. Từ đó, bà quyết tâm không tiếp tục chìm trong buồn bã mà phải sống khỏe mạnh, vui vẻ hơn.

Việc đầu tiên bà làm là xóa những bức ảnh cũ, sau đó bắt đầu sử dụng MXH như một cuốn nhật ký. Bà chia sẻ hình ảnh tự tay đóng tủ gỗ, đứng lớp dạy học, đưa mẹ đi dã ngoại và những khoảnh khắc thường ngày. Bà cũng chăm chút ngoại hình, ăn mặc đẹp hơn và tận hưởng cảm giác được làm những điều mình yêu thích.

Nhìn lại cuộc hôn nhân cũ, bà thừa nhận từng quá đặt chồng lên hàng đầu mà quên đi mong muốn của bản thân. "Tôi không thể trở lại tuổi 20, nhưng cuộc đời tôi ở tuổi 60 mới bắt đầu", bà chia sẻ.

Tự tay đóng nội thất, dạy hàng trăm học viên: Nghề mộc trở thành điểm tựa

Sau ly hôn, nghề mộc trở thành điểm tựa quan trọng giúp bà Vương duy trì cuộc sống tự chủ. Không chỉ làm những món đồ thủ công nhỏ, bà còn tự tay chế tác nội thất kích thước lớn, trong đó có những chiếc tủ nhiều ngăn. Bà cũng tổ chức các lớp hướng dẫn làm nội thất và trang trí đồ gỗ, có ngày giảng dạy tới 400 học viên.

Công việc này đặc biệt có ý nghĩa khi bà phải đối diện với áp lực tài chính. Trước đây, phần lớn thu nhập của bà đều dành để nuôi gia đình. Sau khi chồng đầu tư chứng khoán thua lỗ, căn nhà cũng không còn, khiến bà gần như phải bắt đầu lại từ con số không.

Từng lo lắng vì không có tài sản tích lũy cho tuổi già, bà dần nhận ra mình vẫn còn sức lao động và tay nghề để kiếm sống. Có thời gian, bà tham gia một nhóm dành cho người đã ly hôn nhưng nhanh chóng rời đi khi chứng kiến nhiều phụ nữ gặp khó khăn về kinh tế. Điều đó khiến bà càng trân trọng kỹ năng mình đang có.

Từ trải nghiệm bản thân, bà khuyến khích phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng nên có ít nhất một kỹ năng để tự nuôi sống mình. Theo bà, ngay cả việc làm bánh hành thật ngon cũng có thể trở thành một thế mạnh, bởi không có khả năng nào là quá nhỏ bé nếu biết phát huy đúng cách.

Tuổi 60 sống kỷ luật hơn bao giờ hết, mỗi ngày tập thể dục 2 tiếng

Bên cạnh công việc, bà Vương còn thay đổi thói quen sinh hoạt để chăm sóc sức khỏe. Từ một người ít vận động, bà bắt đầu chạy bộ, tập yoga, leo núi và rèn luyện sức mạnh vùng cơ trung tâm. Bà muốn duy trì thể lực để có thể tự chăm sóc bản thân khi về già, không trở thành gánh nặng cho con trai.

Mỗi ngày, bà dậy sớm làm mộc hoặc chuẩn bị đón học viên, dành khoảng hai tiếng tập thể dục, chú ý dinh dưỡng trong ba bữa ăn và cố gắng đi ngủ trước 22h30. Cuộc sống đều đặn giúp bà cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ hơn.

Ngoài ra, bà cũng dành thời gian đưa mẹ đi dã ngoại, gặp gỡ người thân và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên Facebook. Sau nhiều năm đặt gia đình lên trên hết, giờ đây bà có thể tự sắp xếp thời gian và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

"Tôi may mắn vì đã ly hôn, phía trước vẫn còn 20 năm để sống vui vẻ"

Ba năm sau ly hôn, bà Vương không phủ nhận những khó khăn về tình cảm lẫn kinh tế từng trải qua. Tuy nhiên, bà xem quyết định này là cơ hội để làm lại cuộc đời, thay vì dấu chấm hết cho hạnh phúc.

Hiện tại, bà có công việc yêu thích, khả năng tự kiếm sống và sự ủng hộ của mẹ cùng con trai. Bà cũng không còn phải hy sinh những mong muốn cá nhân để duy trì một cuộc hôn nhân khiến mình đau khổ.

Nghĩ đến việc phụ nữ có tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, bà cho rằng bản thân vẫn còn khoảng 20 năm phía trước để tận hưởng cuộc sống. "Tôi thấy may mắn vì mình đã ly hôn. Đến lúc già vẫn còn 20 năm, mà hiện tại tôi đang sống vô cùng vui vẻ", bà chia sẻ.

Ở tuổi 60, niềm vui của bà Vương giờ đây đến từ những món đồ gỗ tự tay hoàn thiện, những lớp học đông học viên, việc chăm sóc sức khỏe và thời gian bên người thân. Với bà, chỉ cần còn hy vọng và khả năng làm điều mình yêu thích, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nguồn: HK01