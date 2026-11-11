Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L: Trợ thủ giúp hộ kinh doanh nhỏ tối giản vận hành

Với dung tích 18,5 L cùng thiết kế vòi tiện dụng, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L mang đến một lựa chọn phù hợp cho nhịp hoạt động của các hộ kinh doanh nhỏ.

‏Không gian hạn chế và bài toán cho nhu cầu cơ bản‏

‏Với các hộ kinh doanh nhỏ như quán ăn, quán cà phê, salon tóc hay tiệm nail..., tối ưu vận hành không chỉ nằm ở những quyết định lớn mà bắt đầu từ sự chăm chút cho những điều nhỏ nhất. Chẳng hạn như việc chuẩn bị một bình nước uống an toàn, tiện lợi và gọn gàng - sự chu đáo ấy mang lại trải nghiệm dễ chịu cho cả nhân viên lẫn khách hàng.‏

‏Tại salon tóc rộng 25m² của chị My (TP.HCM), từng góc nhỏ đều được ưu tiên sự bài trí ngăn nắp. "Khách làm tóc ngồi lại vài tiếng nên luôn cần ly nước mát để giải khát, nhân viên trong tiệm làm việc cả ngày cũng dùng liên tục. Vì thế, mình ưu tiên chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và có thiết kế gọn gàng để góc tiệm trông luôn chỉn chu", chị My chia sẻ.‏

‏Còn tại quầy cà phê bán mang đi của anh Bằng (Hà Nội), yếu tố tiện dụng lại được đặt lên hàng đầu. Anh Bằng cho biết: "Vì diện tích quầy pha chế rất nhỏ nên mình chọn bình nước có vòi ấn. Bình đặt gọn gàng, lấy nước dễ dàng nên việc phục vụ đồ uống cho khách luôn nhanh chóng".‏

‏Thực tế từ các mô hình kinh doanh nhỏ cho thấy, nguồn nước phục vụ hằng ngày tuy là chi tiết phụ nhưng lại đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng: vừa phải chuẩn sạch an toàn, dung tích đủ lớn để không mất công thay đổi liên tục, lại vừa cần kiểu dáng gọn gàng để không chiếm dụng không gian.‏

‏Đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ấy, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L xuất hiện như một lựa chọn vừa vặn cho các cửa hàng diện tích hạn chế. Với nguồn nước sạch tinh khiết, dung tích hợp lý, cùng thiết kế vòi ấn tiện lợi, sản phẩm giúp chủ cửa hàng giải quyết trọn vẹn bài toán nước uống hằng ngày mà không chiếm nhiều diện tích, để nhịp kinh doanh luôn trôi chảy.‏

‏Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L – ‏‏Giải pháp nước uống tiện lợi cho không gian kinh doanh nhỏ‏

‏Sau khi tìm hiểu và cân nhắc nhiều lựa chọn, chị My quyết định gắn bó với Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L cho salon tóc của mình. Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng, chị cho biết: "Mình khá yên tâm về chất lượng nước, thanh mát và dễ uống. Bình có vòi ấn tiện lợi, dễ sử dụng mà kiểu dáng cũng gọn gàng, đặt ở góc nào trong tiệm cũng thấy phù hợp."‏

‏Sự an tâm của chị My cũng như nhiều chủ hộ kinh doanh trước hết đến từ chất lượng của nguồn nước. Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L có nguồn gốc từ nguồn nước ngầm núi lửa hàng triệu năm tại khu vực Núi Tiên (Nghệ An), được bao bọc bởi lớp đá basalt cổ, tách biệt với môi trường bên ngoài.

‏Nguồn nước ngầm quý giá này tiếp tục trải qua quy trình xử lý 7 công đoạn khép kín trên dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ siêu lọc UF kết hợp màng lọc thẩm thấu ngược RO. Nhờ đó, sản phẩm đạt Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT về nước uống đóng chai, mang đến nguồn nước tinh khiết, thanh mát cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.‏

‏Không chỉ chú trọng chất lượng nguồn nước, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L còn sử dụng chất liệu bao bì nhựa tổng hợp đáp ứng Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đây là một yếu tố góp phần đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong quá trình lưu trữ và sử dụng.‏

‏Với thiết kế bình vòi tiện lợi, Nước tinh khiết TH true WATER 18,5 L giúp việc lấy nước trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn. Người dùng có thể ấn nhẹ để lấy nước nhanh, gạt xuống khi cần xả liên tục và gạt lên để khóa gọn gàng sau khi sử dụng. Dung tích bình 18,5 L đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên của cửa hàng, từ uống trực tiếp đến phục vụ công việc hằng ngày.

‏‏Thiết kế vỏ bình bền chắc cùng tông màu xanh dịu nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu, thẩm mỹ, hài hòa với không gian cửa hàng. Kiểu dáng gọn gàng giúp bình nước hòa hợp với mọi vị trí - từ góc pha chế, bàn đón khách cho đến khu vực làm việc chung mà không chiếm nhiều diện tích.‏

‏Với sự kết hợp giữa chất lượng nguồn nước, bao bì đạt chuẩn an toàn, dung tích lớn và thiết kế vòi tiện dụng, TH true WATER 18,5 L là lựa chọn đáng cân nhắc cho các hộ kinh doanh nhỏ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nước uống thường xuyên, sản phẩm còn góp phần tối ưu không gian bố trí, giúp các cửa hàng duy trì sự tiện nghi và nhịp phục vụ liền mạch mỗi ngày.‏

‏Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:‏

‏Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên‏

‏Địa chỉ: Xóm Đông Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An.‏