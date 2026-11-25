Sau khi đào lấy rễ đinh lăng liệu có thể giữ lại cây?

Trong vườn nhà của nhiều gia đình, bên cạnh những cây ăn quả hay vài khóm rau phục vụ bữa cơm hàng ngày, thường có một góc dành cho cây đinh lăng. Loài cây này không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, lá có thể hái ăn quanh năm, tán xanh cũng giúp không gian sống thêm đẹp mắt. Có những cây đinh lăng được trồng từ đời ông bà, bố mẹ, đến nay đã vài chục năm tuổi mà vẫn xanh tốt.

Điều khiến đinh lăng được nhiều người yêu thích không chỉ nằm ở phần lá mà còn ở bộ rễ dưới lòng đất. Rễ đinh lăng từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền, cũng là bộ phận được nhiều người quan tâm khi sở hữu một cây đinh lăng lâu năm. Thế nhưng, khác với việc hái vài nắm lá hay cắt một vài cành, thu hoạch rễ là chuyện khiến nhiều gia chủ phải cân nhắc. Một cây đã mất hàng chục năm để vun trồng, nay phải đào bỏ chỉ để lấy rễ thì quả thực có phần tiếc nuối, nhất là với những gia đình vốn xem cây như một phần cảnh quan quen thuộc của ngôi nhà.

Bởi vậy, thay vì đào cả gốc, nhiều người nghĩ đến việc chỉ lấy một phần rễ rồi vun đất, tiếp tục chăm sóc cây. Liệu cách làm này có khả thi và cây đinh lăng có thể sống được sau khi bị cắt mất một phần bộ rễ hay không?

Cây đinh lăng sau khi đào lấy rễ có sống được không?

Câu trả lời phụ thuộc phần lớn vào cách thu hoạch và tình trạng bộ rễ còn lại của cây. Cũng như nhiều loại cây thân gỗ khác, đinh lăng cần bộ rễ để hấp thụ nước, chất dinh dưỡng và giữ cây đứng vững trong đất. Vì vậy, khi đào lấy rễ, nếu làm tổn thương nghiêm trọng bộ phận này, cây sẽ khó duy trì sự sống như trước.

Có 3 trường hợp mà các gia đình cần phân biệt:

1. Chỉ đào lấy một phần rễ: Nếu phần gốc và bộ rễ còn lại vẫn đủ khả năng nuôi cây, đinh lăng có cơ hội phục hồi và tiếp tục sinh trưởng.

2. Đào cây lên, cắt bớt rễ rồi trồng lại: Cây vẫn có khả năng sống nhưng dễ bị héo, rụng lá do bộ rễ bị tổn thương. Khả năng phục hồi phụ thuộc vào mức độ cắt rễ và điều kiện chăm sóc sau đó.

3. Đào lấy toàn bộ bộ rễ: Nếu chỉ còn lại thân và cành, không thể kỳ vọng cây tiếp tục sống như bình thường. Tuy nhiên, vẫn có thể tận dụng những cành khỏe mạnh để nhân giống thành cây mới.

Điều đáng mừng là đinh lăng có khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Đây cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến trong sản xuất cây giống đinh lăng hiện nay. Do đó, ngay cả khi quyết định thu hoạch toàn bộ rễ, gia đình vẫn có cách để duy trì giống cây đã trồng lâu năm trong vườn nhà.

Muốn thu hoạch rễ mà vẫn giữ lại cây, nên làm thế nào?

Với những gia đình không có nhu cầu thu hoạch toàn bộ rễ đinh lăng, có thể cân nhắc chỉ lấy một phần. Tuy nhiên, việc này cần thực hiện cẩn thận bởi phần rễ nằm dưới đất rất khó quan sát, gia chủ có thể vô tình làm tổn thương những rễ quan trọng đối với sự sống của cây. Nếu lựa chọn cách thu hoạch này, mọi người nên lưu ý:

- Đào đất từ từ, quan sát bộ rễ trước khi quyết định cắt.

- Hạn chế làm tổn thương phần gốc và giữ lại hệ rễ đủ khỏe để nuôi cây.

- Sử dụng dụng cụ sắc, sạch để tránh làm dập nát vị trí cắt.

- Lấp đất trở lại ngay sau khi thu hoạch, duy trì độ ẩm vừa phải, tránh ngập úng.

- Theo dõi tình trạng cành lá trong những tuần tiếp theo để đánh giá khả năng phục hồi của cây.

Không nên mặc định rằng cây đinh lăng đã trồng lâu năm, gốc to, thân khỏe thì có thể chịu được việc cắt bỏ nhiều rễ cùng lúc.

Một cách khác để không mất đi giống cây đinh lăng lâu năm

Nếu đã có ý định đào toàn bộ rễ, gia đình nên chủ động nhân giống trước khi thu hoạch. Theo tài liệu về quy trình trồng đinh lăng làm thuốc được Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) công bố, giâm cành là một phương pháp nhân giống đinh lăng phổ biến. Các nghiên cứu về nhân giống đinh lăng lá nhỏ cũng ghi nhận loài cây này có khả năng hình thành rễ mới từ cành giâm. Cách thực hiện tại nhà tương đối đơn giản:

- Chọn những cành khỏe mạnh, không có dấu hiệu sâu bệnh, không quá non hoặc quá già.

- Dùng kéo sạch cắt cành, tỉa bớt lá để hạn chế mất nước.

- Giâm cành vào đất hoặc giá thể tơi xốp, thoát nước tốt.

- Đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt và duy trì độ ẩm vừa phải.

- Chờ cây con bén rễ, phát triển ổn định rồi mới tiến hành thu hoạch cây mẹ.

Bằng cách này, dù phải đào bỏ cây đinh lăng lâu năm để lấy rễ, gia đình vẫn có thể duy trì giống cây cũ, tiếp tục trồng làm cảnh và thu hái lá phục vụ sinh hoạt hàng ngày.