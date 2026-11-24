Gu ăn vận của Kim Ji Won đẹp bền bỉ, xứng đáng là sách mẫu cho chị em tham khảo.

Kim Ji Won ghi dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn nhờ vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch rất riêng. Phong cách ăn vận của nữ diễn viên cũng mang tinh thần tương tự: nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn có điểm nhấn và sức hút khó cưỡng. Mỗi lần Kim Ji Won xuất hiện đều dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ diện mạo chỉn chu, gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng lựa chọn trang phục khéo léo, tôn lên nét đẹp riêng. Ở tuổi 34, cô vẫn là một trong những sách mẫu mặc đẹp để chị em tham khảo. Từ phong cách trẻ trung, năng động đến những set đồ thanh lịch, nữ tính, Kim Ji Won đều có thể cân đẹp, mang đến nhiều gợi ý phối đồ vừa xinh xắn, vừa dễ ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Tại fanmeeting ở Hong Kong, Kim Ji Won xuất hiện trong nhiều outfit xinh sang, nịnh mắt. Một trong số đó là set đồ kết hợp cardigan xanh với chân váy trắng dáng xòe. Thiết kế cardigan mang gam màu tươi tắn, nhẹ nhàng, mix cùng chân váy ngắn bồng xòe tạo nên tổng thể vừa nữ tính, ngọt ngào vừa trẻ trung. Cách phối màu hài hòa cũng giúp diện mạo nữ diễn viên thêm nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Không chỉ mang đến màn xuất hiện mãn nhãn, Kim Ji Won còn gợi ý công thức phối đồ rất đáng để các cô nàng yêu thích phong cách điệu đà, thanh lịch học hỏi.

Kim Ji Won gợi ý công thức mặc đẹp mùa lạnh cực kỳ sành điệu với outfit sân bay trẻ trung, cá tính. Nữ diễn viên lựa chọn áo phao béo màu đen với phom dáng rộng, cổ áo lớn, vừa tạo cảm giác ấm áp vừa mang đến vẻ ngoài thời thượng. Bên trong, cô phối cùng áo len cổ lọ trắng để tạo điểm nhấn tương phản, kết hợp chân váy ngắn đồng màu và boots cao cổ. Đặc biệt, chi tiết thắt lưng nhỏ xinh giúp tổng thể trang phục thêm gọn gàng, tôn dáng. Dù diện toàn những item quen thuộc, Kim Ji Won vẫn ghi điểm với cách phối đồ vừa ấm áp, vừa cá tính và cực kỳ hút mắt.

Kim Ji Won diện sơ mi là "thần". Cô nàng có rất nhiều cách biến tấu với item kinh điển này, nổi bật trong số đó là công thức phối sơ mi kẻ sọc bên ngoài áo trắng, kết hợp cùng quần jeans ống loe xanh. Cách phối layer nhẹ nhàng vừa tạo vẻ phóng khoáng, trẻ trung vừa giúp outfit thêm phần có gu. Nữ diễn viên còn khéo léo tạo điểm nhấn bằng khăn quàng cổ và túi xách đen sang trọng. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, set đồ vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự hài hòa và thời thượng.

Tủ đồ mùa lạnh khó có thể thiếu những chiếc áo khoác sành điệu và Kim Ji Won cũng rất ưu ái item này. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu áo khoác dáng lửng kinh điển, đứng phom với phần cổ tròn và hàng khuy nổi bật. Cô phối bên trong cùng áo trắng đơn giản, kết hợp quần jeans xanh ống suông để tạo nên tổng thể trẻ trung, thanh lịch mà không kém phần thời thượng. Outfit này vừa đẹp vừa phù hợp để diện cả khi đi làm lẫn đi chơi. Mùa thu đông này, chị em đừng quên sắm cho tủ đồ những chiếc áo khoác xinh xắn, kiểu dáng thanh lịch để dễ dàng kết hợp cùng nhiều trang phục khác nhau, vừa giữ ấm vừa nâng tầm phong cách.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Ghi điểm với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng, Kim Ji Won chọn diện một chiếc đầm trắng dáng rộng. Thiết kế có phần cổ tròn cao, tay lỡ rộng cùng chất liệu vải mềm mại, rủ nhẹ, tạo cảm giác bay bổng và thoải mái. Chi tiết nhún bèo ở chân váy càng tăng thêm nét điệu đà, ngọt ngào cho tổng thể. Đây là một trong những kiểu đầm dễ mua, dễ mặc và có tính ứng dụng cao. Chị em có thể kết hợp cùng nhiều kiểu giày khác nhau, từ giày búp bê, sandal đến giày cao gót để biến hóa phong cách theo sở thích mà vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn, thanh lịch.