Gu thời trang của cô nàng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm hứng mặc đẹp cho các chị em.

Là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn liền với hình tượng "công chúa Kpop" thế hệ thứ 4, Jang Won Young luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi khi xuất hiện. Kể từ khi ra mắt cùng IVE, nữ idol đã nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ visual nổi bật, thần thái cuốn hút cùng phong cách mang đậm nét tiểu thư. Ở cô nàng có sự kết hợp thú vị giữa vẻ ngọt ngào, trong trẻo và nét sắc sảo, kiêu kỳ, lúc nào cũng toát lên khí chất sang chảnh rất riêng. Sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng thanh mảnh, cân đối, Jang Won Young có lợi thế lớn trong việc chinh phục nhiều phong cách thời trang. Hầu như kiểu trang phục nào khi được cô nàng diện lên cũng trở nên nổi bật, tôn dáng và mang đến vẻ ngoài cuốn hút. Từ những bộ cánh lộng lẫy trên sân khấu, váy áo điệu đà khi dự sự kiện cho đến outfit đời thường, cô đều biết cách tạo nên diện mạo chỉn chu và bắt mắt.

Không ít lần, những set đồ đơn giản mà nữ idol lựa chọn cũng nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp cho người hâm mộ. Nếu đang tìm kiếm những công thức phối đồ vừa trẻ trung, nữ tính lại hợp xu hướng, phong cách của Jang Won Young chắc chắn là gợi ý đáng để chị em tham khảo.

Sở hữu chiều cao 1m73, Jang Won Young diện đầm body ôm sát kết hợp giày bệt vẫn cực kỳ tôn dáng. Thiết kế váy ngắn, tối giản giúp cô khoe trọn đôi chân dài miên man cùng vóc dáng thanh mảnh mà không cần đến những chi tiết cầu kỳ. Nữ idol khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc túi xách kẹp nách họa tiết kẻ sọc, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với outfit này, chị em có dáng cao ráo hoàn toàn có thể mix cùng giày bệt như Jang Won Young, còn các nàng nấm lùn có thể ưu tiên giày cao gót hoặc giày búp bê đế cao để vóc dáng trông cao ráo hơn.

Gợi ý mua sắm: Đầm body

Jang Won Young diện style nào cũng đẹp, đặc biệt là những outfit mang hơi hướng nhẹ nhàng, tiểu thư vốn được rất nhiều chị em yêu thích. Lần này, nữ idol chọn áo thun dài tay cổ tim màu hồng pastel, thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ yêu kiều, nữ tính. Cô kết hợp cùng chân váy ngắn màu xám, tạo nên bảng màu trang nhã, dịu mắt mà không hề đơn điệu. Cách phối đồ này vừa trẻ trung, thanh lịch, vừa mang đến cảm giác ngọt ngào, rất hợp để diện trong những ngày thu mát mẻ. Chị em có thể học hỏi công thức áo cổ tim mix chân váy để có ngay diện mạo xinh xắn mà chẳng cần mix match cầu kỳ.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy

Jang Won Young tiếp tục ghi điểm với phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính, ngọt ngào. Cô khéo léo layer áo yếm cổ ren bên trong áo dài tay trễ vai, tạo nên tổng thể vừa nhẹ nhàng vừa có điểm nhấn. Đây cũng là kiểu phối đồ đang được nhiều cô gái yêu thích trong mùa thu đông năm nay. Kết hợp cùng quần jeans xanh cạp cao, mỹ nhân IVE không chỉ khoe khéo vòng eo thon mà còn tôn lên đường cong cơ thể, đặc biệt là vóc dáng đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. Cách mix match không cầu kỳ nhưng hiệu quả nịnh dáng rất tốt, chị em hoàn toàn có thể học hỏi.

Jang Won Young ăn mặc cực có gu, vừa xinh sang vừa thanh lịch. Trong một outfit, cô lựa chọn áo len đen dáng ôm, thiết kế cổ tròn cách điệu với phần cổ sơ mi trắng layer bên trong, tạo hiệu ứng phối đồ trẻ trung và có điểm nhấn. Kết hợp cùng chân váy ngắn kẻ caro, nữ idol mang đến diện mạo vừa nữ tính, vừa phảng phất nét tiểu thư. Công thức mix match này không chỉ giúp tổng thể trang phục thêm hài hòa mà còn khéo léo tôn đôi chân thon dài. Chị em có thể lưu công thức ngay để diện đẹp mà không cần mất nhiều thời gian phối đồ.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy

Xuất hiện tại sân bay, Jang Won Young gây chú ý với outfit mùa lạnh vừa ấm áp vừa sành điệu. Nữ idol lựa chọn áo khoác lông màu kem dáng rộng làm điểm nhấn, kết hợp cùng chân váy ngắn, giày sneaker và tất cao cổ. Công thức phối đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến diện mạo vô cùng đáng yêu, phóng khoáng và thoải mái. Chị em nào đến giờ vẫn chưa sắm áo khoác lông thì tranh thủ rinh ngay item "quốc dân" để F5 tủ đồ mùa lạnh năm nay.