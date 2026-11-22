Có những món đồ chỉ thực sự gây sốt khi được diện bởi đúng người, và Dương Siêu Việt đang chứng minh điều đó qua loạt tạo hình trong bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường siêu hot Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây. Không cần đến những thiết kế xa xỉ hay hàng hiệu đắt đỏ, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả mê mẩn với tủ đồ trẻ trung, ngọt ngào, bộ nào lên hình cũng xinh xắn và dễ khiến hội chị em muốn mua theo.
Đáng nói, khi những bộ trang phục của Dương Siêu Việt lần lượt được cư dân mạng bóc tách, không ít người bất ngờ phát hiện hàng loạt món đồ đến từ các local brand Trung Quốc. Từ những thiết kế đơn giản, dễ mặc đến các bản phối mang đậm hơi thở thanh xuân, tất cả đều được nàng tiểu hoa 9X diện đẹp mắt, khiến những thương hiệu nội địa này có dịp được chú ý. Chẳng trách hội mê thời trang liên tục săn lùng thông tin từng món đồ, còn các local brand Trung thì được phen "mát mặt" vì màn lăng xê quá đỗi hiệu quả của Dương Siêu Việt.
Ngắm tủ đồ của Dương Siêu Việt mà muốn sắm theo nhưng lại ngại khoản order, chờ hàng thì chị em vẫn có kha khá lựa chọn ngay tại Việt Nam. Chẳng cần tìm đúng từng món, vài thiết kế na ná về phom dáng, màu sắc cũng đủ để bắt mood nữ chính thanh xuân. Dưới đây là những gợi ý đáng nghía cho hội vừa xem phim vừa muốn làm mới tủ đồ: