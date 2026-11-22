Dương Siêu Việt không ngừng lăng xê thời trang nội địa Trung trong bộ phim mới.

Có những món đồ chỉ thực sự gây sốt khi được diện bởi đúng người, và Dương Siêu Việt đang chứng minh điều đó qua loạt tạo hình trong bộ phim ngôn tình thanh xuân vườn trường siêu hot Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây. Không cần đến những thiết kế xa xỉ hay hàng hiệu đắt đỏ, nữ diễn viên vẫn khiến khán giả mê mẩn với tủ đồ trẻ trung, ngọt ngào, bộ nào lên hình cũng xinh xắn và dễ khiến hội chị em muốn mua theo.

Đáng nói, khi những bộ trang phục của Dương Siêu Việt lần lượt được cư dân mạng bóc tách, không ít người bất ngờ phát hiện hàng loạt món đồ đến từ các local brand Trung Quốc. Từ những thiết kế đơn giản, dễ mặc đến các bản phối mang đậm hơi thở thanh xuân, tất cả đều được nàng tiểu hoa 9X diện đẹp mắt, khiến những thương hiệu nội địa này có dịp được chú ý. Chẳng trách hội mê thời trang liên tục săn lùng thông tin từng món đồ, còn các local brand Trung thì được phen "mát mặt" vì màn lăng xê quá đỗi hiệu quả của Dương Siêu Việt.

Cụ thể, ở bản phối tông xanh trắng, Dương Siêu Việt khoác sơ mi thắt dây eo DUNST bên ngoài váy trắng NOTJUSTHIM có phần chân xếp ly. Sắc xanh nhạt cùng lớp áo mềm rủ khiến tổng thể vừa ngọt vừa thoải mái, trong khi đôi giày Rockfish dáng thể thao pha ballet thêm nét năng động.

Tiếp nối bảng màu dịu mắt là cardigan của brand alright then màu be sáng, điểm họa tiết những cụm hoa nhạt như màu nước. Cô phối áo cùng chân váy denim ngắn, rồi thêm túi tông hồng pastel để set đồ có nét điệu đà mà vẫn trẻ trung.

Chuyển sang mood cá tính hơn, Dương Siêu Việt diện blazer xám LOW CLASSIC dáng rộng khoác ngoài váy đen. Boots đen có chi tiết khóa đai giúp tổng thể khỏe khoắn hơn, còn chiếc túi yên ngựa tông nâu tạo điểm nhấn ấm áp giữa bảng màu trầm.

Dương Siêu Việt phối áo polo dệt kim xám tay bồng của THE BARNNET cùng chân váy ngắn xếp ly đen. Chiếc túi yên ngựa nâu từ JOY GRYSON tiếp tục được cô sử dụng, thêm nét cổ điển cho set đồ học đường đơn giản mà vẫn ngọt mắt.

Đến những phân cảnh phải quay ngoài trời lạnh, mỹ nhân Cbiz diện áo khoác xám từ TANNAT. Hoodie dệt kim trắng ngà của clove, quần be và túi viền nâu FOLNUA hoàn thiện bản phối nhiều lớp nhưng vẫn nhẹ mắt nhờ bảng màu tối giản.

Cũng là áo khoác có cổ bẻ, thiết kế dáng ngắn của AWEAR lại ghi điểm nhờ sắc xanh nhạt cùng hàng cúc tối màu nổi bật, được phối cùng túi nâu Atelier de Lumen tiếp tục giữ đúng tinh thần gọn gàng, nữ tính cho tủ đồ của Trịnh Vũ.

Tiếp nối những set trước thiên về nét đẹp nhẹ nhàng, chiếc áo khoác lông màu be từ depound mang đến cảm giác ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi phối cùng khăn len xanh giúp outfit của Dương Siêu Việt vừa đáng yêu vừa có điểm nhấn. Khép lại là áo len xám pha nâu từ brand quen mặt OPEN YY, nhấn nhá họa tiết hình thoi gợi nhớ không khí Giáng sinh. Cô nàng layer nhẹ áo sơ mi trắng bên trong là đã hoàn thiện một bản phối mang hơi hướng preppy, đơn giản nhưng không nhàm chán.

Ngắm tủ đồ của Dương Siêu Việt mà muốn sắm theo nhưng lại ngại khoản order, chờ hàng thì chị em vẫn có kha khá lựa chọn ngay tại Việt Nam. Chẳng cần tìm đúng từng món, vài thiết kế na ná về phom dáng, màu sắc cũng đủ để bắt mood nữ chính thanh xuân. Dưới đây là những gợi ý đáng nghía cho hội vừa xem phim vừa muốn làm mới tủ đồ:

- Nơi mua: Entow Studios

- Nơi mua: TIINSTORE

- Nơi mua: Chali

- Nơi mua: Marine Store

- Nơi mua: Urban Revivo

- Nơi mua: Mango



