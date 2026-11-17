Tăng Thanh Hà tích cực lăng xê cho thời trang Việt.

Nhắc đến những ngôi sao hạng A, nhiều người thường nghĩ ngay đến tủ đồ ngập tràn hàng hiệu với những thiết kế đắt đỏ. Điều này tưởng chừng càng đúng với Tăng Thanh Hà, nàng ngọc nữ của màn ảnh Việt đồng thời là con dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người đứng sau đế chế phân phối hàng hiệu đình đám tại Việt Nam. Thế nhưng, nếu thường xuyên theo dõi phong cách thời trang của Hà Tăng, bạn sẽ nhận ra cô còn là một tín đồ trung thành của các local brand Việt. Từ những bộ cánh đời thường đến trang phục xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên không ít lần khiến dân tình mê mẩn với những thiết kế đến từ thương hiệu nội địa. Gu thẩm mỹ tinh tế cùng cách phối đồ đầy cuốn hút của Hà Tăng cũng là minh chứng cho thấy thời trang Việt hoàn toàn có thể ghi điểm về độ sang trọng, thanh lịch mà chẳng cần đến những cái tên xa xỉ.

Không cần nói đâu xa, mới đây nhất, vào tối 16/11, Tăng Thanh Hà có mặt tại buổi công chiếu phim Trại Giam Hạnh Phúc. Màn xuất hiện của nàng ngọc nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội bởi diện mạo trẻ trung, tươi mới đến bất ngờ. Với mái tóc dài uốn nhẹ kết hợp cùng kiểu mái thưa, nụ cười rạng rỡ và vóc dáng thanh mảnh, Hà Tăng trông chẳng khác nào một cô gái ngoài đôi mươi. Khó tin rằng mỹ nhân này đã là mẹ của 3 nhóc tỳ.

Đáng chú ý không kém là lựa chọn trang phục của nữ diễn viên. Hà Tăng diện một chiếc đầm ngắn với thiết kế tối giản nhưng tinh tế, khéo léo tôn lên vóc dáng nuột nà, kết hợp cùng blazer trắng thanh lịch. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời xuýt xoa dành cho nhan sắc của nàng ngọc nữ, hội chị em cũng không ngừng hỏi thăm thông tin về chiếc đầm mà cô diện.

Được biết, chiếc đầm Hà Tăng diện là thiết kế Lime Crinkled Mini Dress thuộc bộ sưu tập Rêverie Xuân Hè 2026 của Montsand. Đây là thương hiệu thời trang cao cấp của Việt Nam do NTK Nguyễn Diệp Yến sáng lập, tiền thân là Lobbster. Nổi tiếng với những thiết kế nữ tính, lãng mạn cùng kỹ thuật xử lý chất liệu tinh tế, Montsand không chỉ được lòng các mỹ nhân Vbiz mà còn chinh phục nhiều ngôi sao quốc tế. Đáng tự hào, bộ sưu tập có chiếc đầm của Hà Tăng cũng từng được trình làng tại Tuần lễ thời trang London.

Thiết kế Montsand được Tăng Thanh Hà diện

Tham khảo: Montsand

Không chỉ Montsand, nhiều thương hiệu và NTK Việt cũng từng được Hà Tăng ưu ái lăng xê. Điển hình như tại sự kiện giới thiệu phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, nàng ngọc nữ diện chiếc đầm lụa màu ngọc trai được NTK Đỗ Mạnh Cường cùng đội ngũ SIXDO - brand riêng của NTK thực hiện, lấy cảm hứng từ trang phục của Hoàng hậu Nam Phương. Đáng nói, Hà Tăng đã lựa chọn một thiết kế Việt cho chính cột mốc tái xuất màn ảnh sau 13 năm vắng bóng.

Tham khảo: SIXDO

Không chỉ trên thảm đỏ, thời trang Việt còn chiếm một phần không nhỏ trong tủ đồ đời thường của Hà Tăng. Một trong những local brand được cô đặc biệt yêu thích là Nosbyn. Từ những chiếc áo dài cách tân rực rỡ diện dịp Tết đến loạt váy suông thoải mái khi đi chơi, du lịch, Hà Tăng đều cho thấy sự ưu ái dành cho thương hiệu Việt này. Những thiết kế giản dị, dễ mặc nhưng vẫn có nét duyên riêng của Nosbyn cũng rất hợp với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng của nàng ngọc nữ.