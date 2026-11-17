Sở hữu hàng trăm món mỹ phẩm, từ son môi, phấn mắt đến các loại serum, kem dưỡng nhưng bàn trang điểm của cô gái Hàn Quốc vẫn luôn gọn gàng, sạch đẹp. Điều đáng nói là cô không cần một căn phòng rộng hay hệ tủ đắt tiền, chỉ áp dụng 4 nguyên tắc sắp xếp đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể học theo.

Với nhiều phụ nữ, bàn trang điểm là một trong những góc dễ trở nên bừa bộn nhất trong nhà. Chỉ cần vài tháng mua sắm, những thỏi son, hộp phấn, chai serum, nước hoa và dụng cụ làm đẹp đã có thể chiếm kín mặt bàn. Không ít người dù thường xuyên dọn dẹp vẫn rơi vào cảnh mỗi sáng phải mất hàng chục phút tìm món đồ mình cần.

Thế nhưng, khi nhìn vào góc làm đẹp của những cô gái Hàn Quốc, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Có người sở hữu cả bộ sưu tập mỹ phẩm đồ sộ với hàng trăm sản phẩm nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn, đẹp mắt chẳng khác nào một cửa hàng trưng bày chuyên nghiệp.

Điển hình là nữ blogger làm đẹp Hàn Quốc Mint Factory. Trong những hình ảnh chia sẻ trên Instagram, cô khiến nhiều người thích thú khi biến không gian chứa hàng trăm sản phẩm chăm sóc da và trang điểm thành một góc lưu trữ vô cùng khoa học. Từ son môi, phấn mắt đến những chai lọ có kích thước khác nhau đều có vị trí riêng, gần như không có món đồ nào bị đặt lộn xộn.

Điều thú vị là bí quyết của cô và nhiều phụ nữ Hàn Quốc không nằm ở việc mua thật nhiều tủ kệ, mà ở cách phân loại và tận dụng từng khoảng không gian nhỏ.

1. Sắp xếp mỹ phẩm theo tần suất sử dụng, không phải theo giá tiền

Sai lầm phổ biến khi sắp xếp bàn trang điểm là đặt những chai lọ đẹp nhất hoặc đắt tiền nhất ở vị trí dễ nhìn thấy, trong khi các sản phẩm sử dụng hằng ngày lại bị cất sâu trong ngăn kéo.

Theo cách tổ chức của nhiều phụ nữ Hàn Quốc, mỹ phẩm nên được bố trí dựa trên tần suất sử dụng. Những món dùng mỗi sáng và tối như sữa dưỡng, serum, kem dưỡng ẩm hay kem chống nắng được đặt ở khu vực thuận tay nhất.

Ngược lại, các sản phẩm trang điểm dành cho dịp đặc biệt, mặt nạ dự trữ hoặc mỹ phẩm ít dùng có thể cất trong ngăn kéo phía dưới.

Cách bố trí này giúp mặt bàn không bị chiếm dụng bởi quá nhiều chai lọ, đồng thời rút ngắn thời gian tìm kiếm khi trang điểm.

Một mẹo nhỏ là chỉ giữ khoảng 5–7 sản phẩm thực sự cần thiết trên mặt bàn. Những món còn lại nên được phân loại và cất vào khu vực riêng. Khi lấy ra sử dụng xong, chỉ cần trả về đúng vị trí, bàn trang điểm sẽ khó rơi vào tình trạng bừa bộn.

2. Chia ngăn kéo thành nhiều ô nhỏ, mỗi loại mỹ phẩm có một vị trí riêng

Một ngăn kéo rộng chưa chắc đã giúp lưu trữ hiệu quả. Nếu chỉ đơn giản bỏ tất cả mỹ phẩm vào cùng một chỗ, sau vài lần sử dụng, son môi, phấn má và chì kẻ mắt rất dễ bị trộn lẫn.

Đó là lý do các hộp chia ngăn được nhiều phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng.

Theo phương pháp sắp xếp được chuyên gia tổ chức không gian Jung Hee-sook chia sẻ, việc đầu tiên là phân loại mỹ phẩm thành từng nhóm như son môi, phấn nền, phấn mắt, phấn má và dụng cụ trang điểm. Sau đó, lựa chọn hộp đựng có kích thước phù hợp với từng nhóm sản phẩm.

Những hộp dài, hẹp thích hợp để đựng cọ trang điểm, chì kẻ mắt hoặc mascara. Trong khi đó, các khay vuông và nông phù hợp với phấn má, phấn phủ và những hộp phấn mắt nhỏ.

Đặc biệt, không nhất thiết phải mua toàn bộ dụng cụ lưu trữ mới. Các hộp nhựa nhỏ, khay chia ngăn hay hộp đựng trang sức có sẵn trong nhà đều có thể tận dụng.

Với nhẫn, bông tai hoặc phụ kiện nhỏ, khay nhiều ô giúp từng món có vị trí riêng, hạn chế thất lạc. Riêng dây chuyền nên được cất tách biệt để tránh rối.

Nguyên tắc quan trọng nhất là không chất chồng quá nhiều sản phẩm lên nhau. Khi một hộp phấn bị che khuất dưới nhiều món đồ khác, khả năng cao chủ nhân sẽ quên mất sự tồn tại của nó và tiếp tục mua thêm sản phẩm tương tự.

3. Tận dụng cách xếp đứng để nhìn thấy tất cả mỹ phẩm

Một trong những bí quyết đáng học hỏi nhất từ các góc trang điểm Hàn Quốc là tận dụng chiều cao thay vì chỉ sử dụng diện tích mặt bàn.

Thay vì đặt son môi nằm ngang hoặc xếp hộp phấn thành từng chồng, nhiều người lựa chọn cách dựng đứng sản phẩm trong các hộp chia ngăn.

Những thỏi son được xếp thành hàng, cọ trang điểm đặt trong cốc chuyên dụng, còn bảng phấn mắt có thể được dựng đứng giống như những cuốn sách trên giá.

Nhờ đó, chỉ cần nhìn qua là có thể biết mình đang sở hữu những món đồ nào, màu sắc ra sao và sản phẩm nào cần được sử dụng trước.

Đối với những người có bộ sưu tập mỹ phẩm lớn, cách sắp xếp này còn giúp kiểm soát việc mua sắm. Thay vì liên tục mua thêm một màu son gần giống màu đã có, chủ nhân dễ dàng nhận ra những sản phẩm trùng lặp.

Tuy nhiên, với cọ trang điểm đã sử dụng, cần vệ sinh và để khô hoàn toàn trước khi cất vào hộp kín. Cọ sạch có thể được đặt đứng trong cốc đựng, tránh tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn.

4. Sử dụng kệ nghiêng và khay nhiều tầng để tiết kiệm diện tích

Đối với những người có nhiều mỹ phẩm nhưng bàn trang điểm nhỏ, kệ lưu trữ dạng nghiêng là một giải pháp đáng cân nhắc.

Khác với hộp đựng thông thường, loại kệ này có nhiều tầng được bố trí cao thấp khác nhau. Các sản phẩm phía sau vẫn có thể nhìn thấy mà không bị che khuất bởi những món đặt phía trước.

Những khay nghiêng đặc biệt phù hợp với son môi, sơn móng tay, phấn má hoặc các hộp phấn mắt nhỏ. Việc sắp xếp theo tầng giúp tận dụng không gian theo chiều dọc, đồng thời tạo cảm giác bàn trang điểm giống một quầy trưng bày mỹ phẩm thu nhỏ.

Ngoài ra, với những bàn trang điểm đặt sát tường, có thể sử dụng kệ hai tầng hoặc giá đựng có ray trượt. Khi cần lấy đồ phía trong, chỉ cần kéo khay ra thay vì phải di chuyển toàn bộ những sản phẩm phía trước.

Những góc bàn vốn thường bị bỏ trống cũng có thể tận dụng bằng kệ chữ L hoặc hộp đựng xoay. Tuy nhiên, nên lựa chọn số lượng kệ vừa đủ để tránh biến bàn trang điểm thành một khu vực chất đầy dụng cụ lưu trữ.

Không cần mua quá nhiều đồ lưu trữ, chỉ cần chọn đúng thứ thực sự hữu ích

Bên cạnh các phương pháp sắp xếp, nhiều blogger Hàn Quốc còn sử dụng những món đồ vừa có công năng lưu trữ, vừa giúp góc làm đẹp trở nên đẹp mắt hơn.

Chẳng hạn, tủ đựng nước hoa bằng gỗ kết hợp mây đan thường được dùng để trưng bày những chai nước hoa yêu thích. Thiết kế nhỏ gọn, màu sắc tự nhiên giúp góc trang điểm có cảm giác ấm áp mà vẫn ngăn nắp.

Một số người lựa chọn tủ lạnh mini chuyên dụng để bảo quản mỹ phẩm. Tuy nhiên, không phải sản phẩm chăm sóc da nào cũng cần làm lạnh. Phần lớn mỹ phẩm chỉ cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc cho mỹ phẩm vào tủ lạnh không đồng nghĩa với kéo dài được hạn sử dụng.

Với những bàn trang điểm diện tích khiêm tốn, kệ ray trượt hai tầng hoặc hộp chia ngăn thường là lựa chọn thiết thực hơn, bởi chúng giúp tăng sức chứa mà không chiếm thêm quá nhiều diện tích.

Quan trọng hơn, trước khi mua bất kỳ dụng cụ lưu trữ nào, nên kiểm tra lại số mỹ phẩm đang có, loại bỏ những sản phẩm đã hết hạn hoặc không còn sử dụng.

Một bàn trang điểm gọn gàng không nhất thiết phải là bàn trang điểm có ít mỹ phẩm. Điều quan trọng là mỗi món đồ đều có vị trí phù hợp, dễ tìm, dễ lấy và dễ cất lại sau khi sử dụng.

Nhìn những góc làm đẹp ngăn nắp của các cô gái Hàn Quốc, có thể thấy đôi khi chỉ cần thay đổi cách sắp xếp, không gian quen thuộc đã trở nên khác biệt. Và khi mọi món đồ đều được nhìn thấy rõ ràng, việc kiểm soát số lượng mỹ phẩm cũng dễ dàng hơn, hạn chế những lần mua sắm trùng lặp không cần thiết.