Rắn bất ngờ xuất hiện trong nhà khiến nhiều người không khỏi lo lắng, thậm chí liên tưởng đến những điềm báo trong dân gian.

Trong đời sống của người Việt, rắn là loài vật gắn liền với nhiều câu chuyện và quan niệm dân gian. Khi thấy rắn bò vào sân, phòng khách hay bất kỳ khu vực nào trong nhà, bên cạnh nỗi lo bị cắn, không ít người còn băn khoăn liệu sự xuất hiện của loài vật này có báo hiệu điều gì sắp xảy đến với gia đình hay không. Có người cho rằng rắn vào nhà là dấu hiệu của tài lộc, có người lại xem đây là điềm không may. Vậy nên hiểu hiện tượng này như thế nào?

Rắn vào nhà là điềm tốt hay xấu theo quan niệm dân gian?

Trong văn hóa của nhiều quốc gia phương Đông, rắn mang những ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Loài vật này vừa gắn với sự tái sinh, sức sống và khả năng thích nghi thông qua quá trình lột da, vừa khiến con người dè chừng bởi đặc tính của một số loài rắn có nọc độc. Ở nước ta, những cách lý giải về hiện tượng rắn vào nhà cũng rất đa dạng. Một số quan niệm dân gian xem rắn là loài vật có ý nghĩa linh thiêng, trong khi những quan niệm khác lại cho rằng sự xuất hiện bất ngờ của rắn là lời nhắc nhở gia chủ nên thận trọng.

Tuy nhiên, đây đều là những cách diễn giải mang tính tín ngưỡng, không có cơ sở khoa học để khẳng định rắn vào nhà sẽ mang đến tài lộc, may mắn hay tai họa. Cũng không có căn cứ để dự đoán vận hạn của một gia đình dựa vào màu sắc, kích thước, số lượng rắn hoặc thời điểm chúng xuất hiện.

Thay vì quá lo lắng về chuyện tốt xấu, gia chủ nên tìm hiểu nguyên nhân thực tế khiến rắn tìm đến không gian sống của mình.

Rắn vào nhà thực sự báo hiệu điều gì?

Xét dưới góc độ tự nhiên, sự xuất hiện của rắn có thể là dấu hiệu cho thấy môi trường xung quanh nhà đang có những điều kiện thuận lợi cho loài vật này.

1. Xung quanh nhà có nguồn thức ăn của rắn

Tùy từng loài, rắn có thể ăn chuột, thạch sùng, ếch nhái và nhiều động vật nhỏ khác. Nếu nhà thường xuyên xuất hiện chuột, có thức ăn thừa thu hút động vật hoặc khu vực sân vườn có nhiều con mồi phù hợp, rắn có thể tìm đến trong quá trình kiếm ăn. Đây là lý do gia đình nên kiểm tra lại khu vực bếp, kho chứa thực phẩm và những góc nhà ít được dọn dẹp.

2. Nhà có nhiều vị trí thích hợp để rắn ẩn náu

Đống củi, gạch đá, bụi cây rậm rạp, những vật dụng chất lâu ngày không sử dụng đều có thể trở thành nơi trú ẩn của rắn. Đặc biệt, các khu vực ít người qua lại như nhà kho, gầm cầu thang hay góc sân chứa đồ cũ cần được chú ý. Việc dọn dẹp định kỳ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng sẽ giúp hạn chế những nơi rắn có thể ẩn mình.

3. Nhà có những khe hở chưa được xử lý

Rắn có thể xâm nhập qua khoảng trống dưới cửa, khe tường, lỗ thông gió hoặc những vị trí đường ống đi xuyên qua tường chưa được bịt kín. Một số loài còn có khả năng leo trèo tốt. Vì vậy, ngay cả khi gia đình thường xuyên đóng cửa, rắn vẫn có thể tìm được đường vào nếu công trình tồn tại những khe hở phù hợp.

4. Điều kiện thời tiết khiến rắn thay đổi nơi trú ẩn

Mưa lớn, ngập nước hoặc nhiệt độ môi trường thay đổi có thể khiến rắn di chuyển để tìm nơi trú ẩn thích hợp. Những ngôi nhà nằm gần ao hồ, ruộng đồng, bãi đất trống hoặc khu vực có nhiều cây cối có thể gặp tình huống này. Đây là phản ứng tự nhiên của động vật trước sự thay đổi của môi trường, không phải hiện tượng mang ý nghĩa huyền bí.

Thấy rắn bò vào nhà, gia chủ nên làm gì?

Dù quan niệm dân gian lý giải thế nào, việc đầu tiên khi phát hiện rắn trong nhà vẫn là đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

- Giữ khoảng cách, nhanh chóng đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực có rắn.

- Không dùng tay bắt, dùng gậy chọc hoặc cố dồn rắn vào góc tường.

- Nếu có thể thực hiện từ vị trí an toàn, hạn chế người qua lại khu vực có rắn và liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn để xử lý.

- Sau khi rắn được đưa ra ngoài, kiểm tra các đường xâm nhập, dọn dẹp nơi có khả năng trở thành chỗ trú ẩn và thực hiện biện pháp kiểm soát chuột.

Gia đình cũng không nên đặt niềm tin vào những mẹo đuổi rắn chưa được chứng minh hiệu quả như rắc muối, trồng một số loại cây hay sử dụng tinh dầu với kỳ vọng rắn sẽ tuyệt đối không xuất hiện.

Nhìn chung, rắn vào nhà không phải căn cứ để đánh giá phong thủy tốt hay xấu. Nếu muốn xem sự xuất hiện của rắn như một lời nhắc nhở, hãy coi đó là dịp để kiểm tra lại môi trường sống, vệ sinh nhà cửa và khắc phục những điểm mất an toàn mà lâu nay gia đình có thể đã bỏ qua. Đây mới là những việc thực sự hữu ích để bảo vệ tổ ấm của mình.