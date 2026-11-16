Có nên để bật lửa trên bàn thờ không?

Chiếc bật lửa tuy nhỏ nhưng vị trí đặt lại là điều nhiều gia đình chưa thực sự chú ý.

Để thuận tiện cho việc thắp hương, nhiều gia đình thường đặt sẵn một chiếc bật lửa trên bàn thờ. Có người để ngay cạnh bát hương, có người đặt phía sau đĩa hoa quả hoặc bên cạnh hộp hương để mỗi lần cần dùng không phải mất công tìm kiếm. Đây là thói quen xuất phát từ nhu cầu thực tế, không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, bàn thờ là khu vực thường xuyên sử dụng lửa, vì vậy việc cất giữ bật lửa ở đâu cũng cần được cân nhắc.

Vì sao không nên để bật lửa ngay trên bàn thờ?

Phần lớn bật lửa gas thông dụng có chứa nhiên liệu dễ cháy được nén bên trong. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, áp suất bên trong bật lửa có thể tăng lên, dẫn đến nguy cơ rò rỉ nhiên liệu hoặc vỡ vỏ chứa. Trong khi đó, trên bàn thờ thường có hương đang cháy, nến hoặc đèn dầu, đều là những nguồn nhiệt cần lưu ý. Đặc biệt, một số gia đình có thói quen đặt bật lửa sát chân đèn dầu để tiện sử dụng. Vị trí này không phù hợp nếu đèn thường xuyên được thắp sáng. Tương tự, những bàn thờ đặt gần cửa sổ, nơi ánh nắng trực tiếp chiếu vào trong nhiều giờ cũng không phải nơi lý tưởng để cất bật lửa.

Điều này không có nghĩa là cứ đặt bật lửa trên bàn thờ thì sẽ xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên, việc chủ động tách vật dụng chứa nhiên liệu dễ cháy khỏi khu vực thường xuyên sử dụng lửa là một biện pháp phòng ngừa đơn giản mà gia đình nên thực hiện. Ngoài vấn đề an toàn, bật lửa cũng là vật dụng phục vụ việc thờ cúng chứ không phải đồ thờ. Sau khi sử dụng, cất gọn bật lửa sẽ giúp mặt bàn thờ ngăn nắp hơn, đồng thời thuận tiện cho việc lau dọn.

Nên cất bật lửa ở đâu để vừa tiện sử dụng, vừa an toàn?

Thay vì đặt trực tiếp trên mặt bàn thờ, gia đình có thể dành một ngăn tủ riêng để cất bật lửa và những vật dụng phục vụ việc thắp hương. Vị trí này cần đáp ứng 3 điều kiện:

1. Cách xa nguồn nhiệt: Không đặt cạnh đèn dầu, nến, thiết bị tỏa nhiệt hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

2. Nằm ngoài tầm với của trẻ nhỏ: Nếu nhà có trẻ em, nên ưu tiên ngăn tủ có khóa để tránh trường hợp trẻ tò mò lấy bật lửa ra nghịch.

3. Thuận tiện khi lấy và cất: Nên chọn một vị trí cố định, dễ nhớ để các thành viên trong gia đình không phải tìm kiếm mỗi lần thắp hương.

Theo hướng dẫn an toàn của hãng sản xuất bật lửa BIC, bật lửa gas không nên tiếp xúc với nhiệt độ trên 50 độ C hoặc ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài. Người dùng cũng cần đảm bảo ngọn lửa đã tắt hoàn toàn sau mỗi lần sử dụng.

Ngoài bật lửa, còn những vật dụng nào cần chú ý?

Khi kiểm tra lại cách sắp xếp bàn thờ, gia đình cũng nên để ý đến hộp diêm, chai dầu thắp đèn, hộp hương, giấy vàng mã và khăn lau. Đây đều là những vật dụng có thể bắt lửa hoặc chứa chất dễ cháy, không nên đặt sát khu vực hương, nến đang cháy. Với những gia đình sử dụng bàn thờ treo tường có diện tích nhỏ, việc cất riêng các vật dụng này lại càng hữu ích. Mặt bàn thờ sẽ có thêm khoảng trống để bố trí đồ lễ, hạn chế tình trạng nhiều món đồ nằm chen chúc quanh bát hương.

Như vậy, việc không để bật lửa trên bàn thờ chủ yếu xuất phát từ nguyên tắc an toàn và sự ngăn nắp, không phải một điều kiêng kỵ trong thờ cúng. Chỉ cần thay đổi vị trí cất giữ chiếc bật lửa, gia đình vẫn có thể duy trì thói quen thắp hương hàng ngày mà không gặp bất tiện.