4 công thức lấy áo len làm khăn choàng, giúp chị em trẻ trung và sang chảnh chuẩn "old money"

Chỉ với một chiếc áo len có sẵn, bạn đã có thể làm mới những set trang phục đơn giản, đồng thời chủ động thêm một lớp giữ ấm khi thời tiết thay đổi.

Khi thời tiết chuyển lạnh, áo len luôn là món đồ quen thuộc trong tủ quần áo của các cô nàng. Bên cạnh cách mặc thông thường hoặc sử dụng như một chiếc áo khoác mỏng, nhiều tín đồ thời trang còn có một cách biến tấu thú vị: vắt áo len qua vai, buộc nhẹ ở cổ hoặc để hai tay áo buông tự nhiên như một chiếc khăn choàng. Cách diện này không chỉ giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn mà còn tạo cảm giác phóng khoáng, thanh lịch, gợi liên tưởng đến phong cách "old money" được nhiều chị em yêu thích.

Ưu điểm của công thức này là không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật phối đồ. Chỉ với một chiếc áo len có sẵn, bạn đã có thể làm mới những set trang phục đơn giản, đồng thời chủ động thêm một lớp giữ ấm khi thời tiết thay đổi. Đặc biệt, những mẫu áo len trơn màu, có phom dáng vừa phải và chất liệu mềm mại thường rất phù hợp để biến thành phụ kiện choàng vai. Dưới đây là 4 cách kết hợp dễ áp dụng, giúp diện mạo mùa lạnh trở nên thời thượng hơn.

1. Áo len choàng cổ kết hợp áo thun: Đơn giản mà vẫn có gu

Đây là công thức dễ mặc nhất, phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, năng động. Một chiếc áo thun trơn, quần jeans hoặc quần âu vốn đã đủ tạo nên set đồ gọn gàng cho ngày thường. Tuy nhiên, nếu cảm thấy tổng thể hơi đơn điệu, bạn chỉ cần vắt thêm một chiếc áo len qua vai là diện mạo lập tức có điểm nhấn. Cách phối này đặc biệt hợp với những chiếc áo thun trắng, đen, xám hoặc màu trung tính. Bạn có thể chọn áo len có màu tương phản nhẹ để tạo hiệu ứng nổi bật, chẳng hạn áo thun trắng đi cùng len xanh navy, áo thun đen kết hợp len xám hoặc áo thun be phối len nâu. Nếu muốn hướng đến vẻ ngoài sang trọng, hãy ưu tiên những gam màu trầm, nhã nhặn và hạn chế họa tiết quá nổi bật. Khi sử dụng áo len như khăn choàng, bạn có thể đặt phần thân áo phía sau gáy, để hai tay áo buông xuống trước ngực rồi buộc hờ hoặc vắt chéo. Không cần thắt nút quá chặt, bởi vẻ tự nhiên, có chút ngẫu hứng mới là điểm hấp dẫn của cách phối này. Một đôi giày loafer, sneaker tối giản hay túi xách phom cứng sẽ giúp tổng thể thêm hoàn thiện.

2. Áo len choàng cổ kết hợp áo sơ mi: Thanh lịch chuẩn phong cách "old money"

Nếu muốn xây dựng diện mạo chỉn chu, có phần cổ điển, chị em nhất định nên thử công thức áo sơ mi kết hợp áo len choàng vai. Đây là cách phối thường thấy trong phong cách preppy và cũng rất gần với tinh thần old money: kín đáo, tinh tế nhưng không hề nhàm chán. Bạn có thể chọn sơ mi trắng, xanh nhạt hoặc kẻ sọc nhỏ, kết hợp cùng quần âu, chân váy hoặc jeans tối màu. Sau đó, vắt một chiếc áo len qua vai để tạo điểm nhấn. Những mẫu len cổ tròn hoặc cổ chữ V với gam màu xanh navy, xám, đỏ burgundy, nâu và kem đều rất phù hợp. Sự kết hợp giữa cổ áo sơ mi chỉn chu và chất len mềm mại giúp trang phục trông có chiều sâu hơn, đồng thời tạo cảm giác như bạn đã dành nhiều thời gian chăm chút cho diện mạo. Để set đồ thêm thanh lịch, chị em có thể sơ vin áo sơ mi, chọn thắt lưng da và giày loafer hoặc boots cổ thấp. Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, hãy thay quần âu bằng jeans ống đứng. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến bộ trang phục trở nên thoải mái hơn mà vẫn giữ được nét sang trọng.

3. Áo len choàng cổ kết hợp váy liền: Nữ tính và duyên dáng

Không chỉ hợp với quần jeans hay quần âu, áo len choàng vai còn có thể kết hợp cùng váy liền để tạo nên vẻ ngoài nữ tính. Những chiếc váy dáng suông, váy sơ mi, váy len mỏng hoặc váy hoa đều có thể trở nên thú vị hơn khi được điểm xuyết bằng một chiếc áo len vắt nhẹ qua vai. Với váy liền đơn sắc, bạn có thể chọn áo len có màu tương phản để tạo điểm nhấn. Chẳng hạn, váy đen kết hợp len màu kem, váy trắng phối len nâu hoặc váy xanh navy đi cùng len xám. Trong khi đó, nếu chiếc váy đã có họa tiết, hãy ưu tiên áo len trơn màu để tổng thể không bị rối mắt. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những buổi dạo phố, hẹn hò hoặc gặp gỡ bạn bè, khi chị em muốn có vẻ ngoài điệu đà nhưng không quá cầu kỳ. Một đôi boots cao cổ sẽ mang đến cảm giác thời thượng, trong khi giày ballet hoặc giày búp bê lại giúp diện mạo thêm nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể sử dụng một chiếc túi xách nhỏ có phom dáng cổ điển để tăng vẻ thanh lịch cho tổng thể.

4. Áo len choàng cổ kết hợp áo khoác: Layering thời thượng cho ngày lạnh

Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, áo len vẫn có thể phát huy tác dụng như một món phụ kiện layering bên ngoài áo khoác. Công thức này vừa giúp trang phục có thêm lớp màu sắc, chất liệu, vừa tạo cảm giác ấm áp và phong cách hơn. Bạn có thể kết hợp áo len với trench coat, blazer, áo khoác dạ hoặc áo khoác da, tùy theo phong cách muốn hướng đến. Với trench coat hoặc blazer, một chiếc áo len vắt qua vai sẽ làm mềm vẻ ngoài có phần nghiêm túc của trang phục. Trong khi đó, khi kết hợp cùng áo khoác da, chất len lại tạo sự tương phản thú vị giữa nét mềm mại và cá tính. Để tránh tổng thể trở nên nặng nề, hãy ưu tiên áo len có độ dày vừa phải, không quá rộng và chọn màu sắc hài hòa với lớp áo bên ngoài.

Để áp dụng xu hướng này một cách tinh tế, chị em nên chú ý đến chất liệu và tỷ lệ trang phục. Những chiếc áo len mềm, có độ rủ nhẹ thường dễ vắt qua vai và tạo cảm giác tự nhiên hơn áo quá dày, cứng. Về màu sắc, các gam trung tính như trắng kem, be, xám, nâu và xanh navy luôn là lựa chọn an toàn, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Nếu muốn tạo điểm nhấn nổi bật, bạn có thể thử đỏ burgundy hoặc xanh lá trầm. Dưới đây là 1 số mẫu áo mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: WHOAU

Nơi mua: MONO TALK

Nơi mua: GIORDANO

Nơi mua: AREUM

Quan trọng nhất, đừng buộc áo quá chặt hoặc cố định quá cầu kỳ. Hãy để hai tay áo buông tự nhiên, tạo cảm giác như chiếc khăn choàng được đặt hờ trên vai. Chỉ với một biến tấu nhỏ, chiếc áo len quen thuộc đã trở thành phụ kiện thời trang hữu ích, giúp những bộ đồ mùa lạnh thêm trẻ trung, thanh lịch và mang đậm tinh thần old money.