Tủ quần áo gọn không phải nhờ chăm dọn: Đây là 9 cách phụ nữ Nhật đang làm

Không phải ngày nào cũng dọn dẹp, cũng chẳng cần sở hữu những chiếc tủ thật lớn, nhiều bà nội trợ Nhật Bản vẫn có cách giữ quần áo ngăn nắp mà không mất quá nhiều công sức. Bí quyết nằm ở việc thay đổi thói quen mua sắm, sắp xếp và cất giữ đồ đạc.

Có một nghịch lý khá phổ biến trong nhiều gia đình: Tủ quần áo càng lớn, đồ đạc càng nhiều nhưng mỗi sáng vẫn mất không ít thời gian để tìm một chiếc áo phù hợp. Cuối tuần vừa dành vài tiếng dọn dẹp, chỉ vài ngày sau mọi thứ lại trở về tình trạng lộn xộn.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân là thiếu không gian lưu trữ hoặc bản thân chưa đủ chăm chỉ. Thế nhưng, nhìn vào cách tổ chức tủ quần áo của nhiều bà nội trợ Nhật Bản, có thể nhận ra một điều thú vị: Muốn nhà cửa gọn gàng lâu dài, điều quan trọng không phải dọn dẹp thường xuyên đến đâu, mà là tạo ra một hệ thống khiến đồ đạc khó trở nên bừa bộn.

Thay vì liên tục sắp xếp lại những món đồ đang có, họ chú trọng kiểm soát số lượng quần áo, phân chia vị trí lưu trữ và đảm bảo mỗi món đồ đều có thể được lấy ra, cất vào một cách thuận tiện.

Muốn tủ quần áo gọn, trước hết phải thay đổi cách giữ đồ

1. Không giữ quần áo chỉ vì tiếc tiền

Một trong những nguyên tắc đáng học hỏi là xem xét lại những món đồ đã không sử dụng trong hai năm.

Chiếc váy mua vì giảm giá, chiếc áo từng rất yêu thích nhưng không còn vừa hay bộ trang phục đợi một dịp đặc biệt... đều có thể nằm im trong tủ suốt nhiều năm.

Một số bà nội trợ Nhật áp dụng mốc hai năm để quyết định món đồ nào thực sự cần giữ lại. Ngoại trừ trang phục có giá trị kỷ niệm, đồ dùng cho những dịp đặc biệt hoặc món đồ chất lượng tốt còn phù hợp, quần áo không sử dụng trong thời gian dài nên được cân nhắc bán lại, tặng hoặc quyên góp.

Điều đáng nói là càng giữ nhiều đồ không dùng tới, chúng ta càng mất thời gian quản lý chúng.

2. Không mua quần áo chỉ vì đang là xu hướng

Những món đồ có thiết kế cầu kỳ, màu sắc nổi bật có thể rất hấp dẫn khi mua sắm, nhưng đôi khi lại khó kết hợp với trang phục sẵn có.

Nhiều phụ nữ Nhật ưu tiên những thiết kế cơ bản, màu sắc trung tính như trắng, đen, be hoặc nâu. Một chiếc áo có thể phối cùng nhiều kiểu quần, một chiếc váy có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Cách mua sắm này không có nghĩa phải từ bỏ sở thích thời trang, mà là ưu tiên những món đồ thực sự phù hợp với cuộc sống.

Khi mua ít hơn nhưng sử dụng thường xuyên hơn, tủ quần áo tự nhiên cũng bớt chật chội.

3. Không xếp quần áo thành những chồng cao

Thói quen gấp quần áo rồi xếp chồng lên nhau tưởng như rất gọn, nhưng lại có một nhược điểm: Muốn lấy chiếc áo ở dưới, người dùng thường phải nhấc hoặc xáo trộn cả chồng đồ.

Một cách được nhiều bà nội trợ Nhật ưa chuộng là gấp quần áo thành những hình chữ nhật nhỏ và xếp thẳng đứng trong ngăn kéo.

Cách này giúp nhìn thấy từng món đồ ngay khi mở tủ, dễ lựa chọn và hạn chế làm xô lệch quần áo bên cạnh.

Đặc biệt, áo phông, quần áo mặc nhà và đồ trẻ em khá phù hợp với phương pháp này. Sắp xếp một lần hợp lý để không phải dọn đi dọn lại

4. Mỗi nhóm đồ phải có một vị trí cố định

Thay vì để tất cả quần áo, phụ kiện lẫn lộn trong cùng một ngăn, nhiều bà nội trợ Nhật phân chia chúng thành những khu vực riêng.

Quần áo mặc hằng ngày được đặt ở vị trí thuận tiện nhất. Đồ ít sử dụng để ở ngăn cao hoặc phía trong. Tất, đồ lót và phụ kiện nhỏ được phân loại bằng hộp chia ngăn.

Nguyên tắc ở đây rất đơn giản: Lấy đồ ở đâu thì cất lại đúng chỗ đó. Khi mọi món đồ đều có vị trí riêng, các thành viên trong gia đình cũng dễ duy trì sự ngăn nắp.

5. Đồng bộ móc treo để tiết kiệm không gian

Một chi tiết nhỏ nhưng khá hiệu quả là sử dụng những chiếc móc treo có kích thước và kiểu dáng tương đồng.

Móc treo quá dày hoặc đủ loại kích thước có thể khiến quần áo chiếm nhiều diện tích hơn cần thiết. Ngược lại, những loại móc mỏng, chống trượt và phù hợp với chất liệu trang phục giúp khu vực treo đồ trông ngay ngắn hơn.

Tuy nhiên, không cần thay toàn bộ móc treo nếu những chiếc hiện tại vẫn sử dụng tốt. Điều quan trọng là lựa chọn đúng loại móc cho từng nhóm quần áo.

6. Không để túi xách chồng chất lên nhau

Túi xách là một trong những món đồ dễ khiến tủ trở nên lộn xộn, đặc biệt khi gia đình có nhiều túi với kích thước khác nhau.

Một mẹo thú vị là sử dụng khay chia tài liệu hoặc những tấm ngăn để tạo vị trí riêng cho từng chiếc túi.

Nhờ vậy, túi không bị xếp đè lên nhau, hạn chế mất phom và dễ tìm kiếm. Những chiếc túi ít sử dụng cũng cần được bảo quản ở nơi khô thoáng để tránh ẩm mốc.

7. Quần áo trái mùa không nhất thiết phải nằm trong tủ chính

Áo khoác dày, khăn len hay những bộ đồ chỉ mặc trong một mùa không nên chiếm hết những vị trí thuận tiện nhất.

Các bà nội trợ Nhật thường sử dụng hộp đựng riêng, ưu tiên loại trong suốt hoặc có dán nhãn để dễ nhận biết. Quần áo được làm sạch, phơi khô trước khi cất và đặt ở khu vực ít sử dụng hơn.

Cách này giúp phần tủ dành cho trang phục hằng ngày trở nên thông thoáng, đồng thời giảm thời gian tìm kiếm.

8. Tận dụng khoảng trống bên trong cánh tủ

Không gian phía sau cánh tủ thường bị bỏ phí, trong khi đây có thể là vị trí hữu ích để treo khăn quàng cổ, cà vạt hoặc một số phụ kiện nhẹ.

Chỉ cần một thanh treo nhỏ hoặc giá chuyên dụng, những món đồ dễ bị rối, nhăn sẽ có vị trí riêng mà không chiếm thêm diện tích ngăn kéo.

9. Không mua thêm hộp đựng khi chưa loại bỏ đồ thừa

Đây có lẽ là nguyên tắc đáng chú ý nhất. Nhiều người thường giải quyết tình trạng tủ chật bằng cách mua thêm hộp, giỏ hoặc kệ chia ngăn. Tuy nhiên, nếu số lượng quần áo vẫn tiếp tục tăng, các dụng cụ lưu trữ cũng nhanh chóng bị lấp đầy.

Vì vậy, nên kiểm tra và giảm bớt những món đồ không cần thiết trước khi quyết định mua thêm phụ kiện sắp xếp.

Một chiếc hộp chỉ thực sự hữu ích khi nó giải quyết được nhu cầu lưu trữ, thay vì trở thành nơi cất giấu những món đồ đã lâu không sử dụng.

Điều đáng học hỏi trong cách tổ chức tủ quần áo của nhiều phụ nữ Nhật không nằm ở việc họ chăm chỉ hơn hay có nhiều thời gian làm việc nhà hơn. Đó là tư duy sắp xếp để giảm bớt công việc về sau.

Một chiếc tủ thực sự gọn gàng không phải chiếc tủ vừa được dọn xong, mà là chiếc tủ vẫn giữ được sự ngăn nắp sau nhiều ngày sử dụng. Khi quần áo được kiểm soát về số lượng, dễ nhìn thấy, dễ lấy và dễ cất lại, việc dọn dẹp không còn là công việc phải bắt đầu lại từ đầu mỗi cuối tuần.