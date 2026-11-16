Bí quyết đánh bay cặn trà bám chặt trên ấm chén, người chơi ấm đất nhất định phải nhớ điều cấm kỵ này

Ấm chén uống trà dùng lâu ngày thường ngả vàng bên trong, nhất là ở đáy chén và thành ấm.

Lớp vàng nâu đó là cao trà do tannin trong nước trà bám lại thành màng mỏng, lớp này chồng lên lớp khác mỗi lần trà để lâu trong ấm. Vết ố không gây hại, nhưng bề mặt ấm chén thành ra sần, trà nhạt pha vào dễ lẫn vị cũ.

Nhìn chất liệu ấm trước khi chọn cách tẩy

Trước khi tẩy, cần nhìn chất liệu ấm chén. Ấm chén sứ tráng men, sứ xương và thủy tinh chịu được baking soda và giấm pha loãng. Ấm đất không tráng men, như ấm tử sa, lại là ngoại lệ: đất hút mùi và hút vị, nên xà phòng, baking soda hay giấm đều có thể làm hỏng lớp ấm đã nuôi lâu ngày và để lại mùi lạ trong trà.

Dùng bột baking soda chà nhẹ lên vệt ố vàng do cao trà bám lại - Ảnh: Homa Vibe

Trà càng đậm màu càng dễ để lại vết: trà đen và trà pha thêm sữa ố nhanh hơn trà xanh hay trà trắng. Nước cứng cũng khiến vết bám chặt hơn, vì khoáng trong nước kết với màng tannin. Vì vậy, ấm chén pha trà đậm mà tráng rửa qua loa thì vòng nâu sẽ hiện rõ ở miệng chén.

Tẩy từ nhẹ đến mạnh, giữ ấm chén khỏi ố lại

Với vết ố mới trên đồ sứ tráng men, trộn khoảng nửa thìa cà phê baking soda với ít nước ấm thành dạng sệt, rồi dùng khăn mềm hoặc bọt biển chà nhẹ lên vết ố và tráng lại bằng nước ấm. Vết mới thường sạch trong khoảng một phút, vì baking soda mài mòn rất nhẹ nên không làm xước lớp men.

Chanh, baking soda và bọt biển thường được dùng để tẩy vết trà trên ấm chén - Ảnh: The Daily Meal

Vết ố đã bám lâu ngày cần ngâm lâu hơn. Đổ nước ấm đầy ấm hoặc chén, khuấy một thìa baking soda đầy rồi để qua đêm, sáng hôm sau chà nhẹ và tráng sạch. Cách khác là ngâm với giấm trắng pha nước theo tỉ lệ 1:1 trong 15 đến 30 phút, rồi chà nhẹ và tráng kỹ để giấm không ám mùi vào trà.

Chỉ dùng một cách trong mỗi lần tẩy, vì giấm và baking soda trung hòa lẫn nhau nếu trộn chung thì hiệu quả không hơn dùng riêng. Muối ẩm chà lên vết ố trên đồ sứ, hoặc nửa quả chanh chấm muối rồi chà trực tiếp cũng giúp mảng bám mờ dần. Với vết ố trên ly thủy tinh có thể thử một ít kem đánh răng trắng, chà nhẹ bằng bàn chải mềm rồi tráng sạch.

Tuyệt đối không dùng búi thép, bột có chất tẩy mạnh hay thuốc tẩy trong ấm chén. Những thứ này làm xước men và để lại dư chất hóa học, một khi mặt men đã bị xước thì vết trà sau này càng bám chặt hơn. Với ấm đất, chỉ tráng bằng nước nóng sau mỗi lần dùng, úp khô với nắp mở hé; ấm có mùi lạ thì ngâm nước nóng trong vài giờ rồi phơi khô hẳn.

Vết ố dễ ngăn hơn dễ tẩy. Sau mỗi lần uống, hãy đổ hết bã trà, tráng ấm chén bằng nước nóng ngay khi còn ấm, rồi để khô hoàn toàn trước khi cất, nắp ấm để hé. Khoảng một đến hai tuần ngâm rửa một lần bằng baking soda thì vết ố sẽ không kịp đóng thành lớp dày.