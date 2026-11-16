Cô gái vô danh đổi đời sau phim điện ảnh doanh thu 8.000 tỷ: "Sách mẫu" mặc đẹp của hội 20+

Mê style nữ tính, sành điệu, ngọt ngào thì đây chính là "hình tượng mặc đẹp" đáng để chị em theo dõi.

Màn ảnh là nơi đưa nhiều diễn viên đến gần hơn với công chúng. Có người phải mất nhiều năm miệt mài đóng phim mới được khán giả nhớ mặt gọi tên, nhưng cũng có những gương mặt chỉ cần một vai diễn thành công đã nhanh chóng vụt sáng. Lý Tư Đồng (SN 2004) chính là trường hợp như vậy. Vốn là sinh viên ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính - Kinh tế Quảng Đông, cô chưa từng được đào tạo diễn xuất bài bản. Thế nhưng, nhờ cơ duyên được đạo diễn Lam Hồng Xuân phát hiện qua mạng xã hội, Lý Tư Đồng đã vượt qua hơn 1.000 ứng viên để đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Thư Tình Gửi Ngoại (Dear You). Tác phẩm nhanh chóng tạo nên kỳ tích phòng vé khi được đầu tư khoảng 14 triệu NDT (khoảng 51 tỷ đồng) nhưng thu về hơn 2 tỷ NDT tại Trung Quốc (tương đương khoảng 8.000 tỷ đồng), gấp hơn 140 lần kinh phí sản xuất. Tính trên toàn cầu, bộ phim còn đạt doanh thu gần 300 triệu USD, trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh ăn khách nhất năm. Thành công vang dội này chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lý Tư Đồng, giúp cô gái vô danh vụt sáng thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo hay kiêu sa, Lý Tư Đồng lại khiến người đối diện dễ dàng xiêu lòng bởi nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào và thanh thuần. Ngay cả khi để mặt mộc, nữ diễn viên SN 2004 vẫn gây thương nhớ với gương mặt sáng, đường nét mang hơi hướng cổ điển và thần thái rất điện ảnh. Vẻ đẹp ấy không cần tô điểm cầu kỳ mà vẫn đủ sức tạo thiện cảm. Bên cạnh nhan sắc, vóc dáng thanh mảnh cùng gu ăn vận sành điệu cũng là điểm cộng giúp Lý Tư Đồng càng thêm cuốn hút. Ở đời thường, cô theo đuổi phong cách trẻ trung, đúng với lứa tuổi, ưu tiên những món đồ đơn giản, dễ mặc nhưng vẫn khéo tôn lên vẻ nữ tính, yêu kiều.

Lý Tư Đồng ghi điểm với phong cách thời trang đơn giản nhưng đẹp khó chê. Nữ diễn viên mang đến một gợi ý phối đồ ngày lạnh vừa thanh lịch, vừa trẻ trung mà chị em có thể dễ dàng học theo. Công thức quen thuộc gồm blazer dáng cơ bản kết hợp cùng chân váy dài xếp ly, bên trong layer sơ mi kẻ và áo gile để tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể. Cách phối nhiều lớp tưởng chừng cầu kỳ nhưng lại rất hài hòa, giúp set đồ trông có gu mà không cần quá nhiều phụ kiện. Chị em có thể lưu ngay công thức này để làm mới chiếc blazer quốc dân trong mùa lạnh nhé!

Style của Lý Tư Đồng chắc chắn là gu của nhiều chị em bởi sự đơn giản, không cần họa tiết cầu kỳ nhưng vẫn tôn dáng và ghi điểm thanh lịch. Trong một set đồ, nữ diễn viên lựa chọn áo sơ mi trắng với thiết kế cổ trụ, tay phồng nhẹ và phần chiết eo tinh tế, vừa tạo điểm nhấn nữ tính vừa giúp vóc dáng trông thon gọn hơn. Cô kết hợp cùng chân váy đen dáng lửng, tạo nên sự tương phản màu sắc hài hòa, mang đến tổng thể trang nhã mà không hề đơn điệu. Đây cũng là công thức phối đồ dễ ứng dụng, phù hợp để chị em diện đi làm hay đi chơi.

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Trong tủ đồ của chị em, một chiếc đầm đen luôn là món đồ đáng đầu tư, đặc biệt với những ai yêu thích phong cách đơn giản nhưng vẫn thời thượng. Lý Tư Đồng diện đẹp thiết kế cổ yếm, phom dáng ôm vừa vặn, có độ rộng thoải mái giúp tôn lên đường nét cơ thể mà không tạo cảm giác gò bó. Ưu điểm của kiểu đầm này là không cần phối đồ quá cầu kỳ, chỉ cần mix match thêm một vài phụ kiện như vòng cổ, vòng tay hoặc khuyên tai là đã có ngay diện mạo cuốn hút, thanh lịch. Tủ đồ của chị em nào đang thiếu một chiếc đầm đen cơ bản thì rất nên sắm ngay, bởi đây là thiết kế dễ mặc, dễ phối và có thể diện trong nhiều dịp khác nhau.

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Dạo phố ở trời Tây, Lý Tư Đồng lựa chọn phong cách ăn mặc thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ sành điệu, cuốn hút. Nữ diễn viên diện áo thun dáng ôm đơn giản, kết hợp cùng quần jeans xanh đậm và áo khoác denim xanh nhạt. Cách phối hai sắc độ denim tạo nên tổng thể hài hòa, trẻ trung mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Đây cũng là công thức mặc đẹp rất dễ áp dụng trong đời thường. Những ngày đứng trước tủ đồ mà chưa biết mặc gì, chị em cứ ưu tiên các món đồ denim, vừa dễ phối, vừa mang đến vẻ ngoài năng động và thời thượng.

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Gu ăn vận của Lý Tư Đồng yêu kiều hết sức, toàn những món đồ đơn giản nhưng luôn biết cách tạo thiện cảm. Những nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính có thể học theo nữ diễn viên với outfit nguyên cây trắng gồm áo cổ V thanh thoát và chân váy trắng dáng dài. Cách kết hợp đồng điệu về màu sắc mang đến vẻ ngoài tinh khôi, trang nhã mà vẫn rất cuốn hút. Đặc biệt, phom áo gọn gàng kết hợp cùng chân váy thướt tha còn giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Chỉ cần thêm một đôi giày phù hợp và vài món phụ kiện nhỏ là chị em đã có ngay set đồ đẹp mắt.