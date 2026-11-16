"Gái hư" khét tiếng showbiz cưới chồng sĩ quan đặc công: Rũ bỏ hình tượng nổi loạn, hóa vợ hiền vui thú điền viên

Lột xác thành vợ đảm, mỹ nhân này bỏ lại thị phi để vun vén nhà cửa.

Trương Hinh Dư, tên thật là Trương Yến, sinh năm 1987 tại Giang Tô, Trung Quốc. Cô bước chân vào làng giải trí năm 2009 với vai trò người mẫu quảng bá trò chơi trực tuyến. Sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng cùng phong cách táo bạo, người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý với những bộ ảnh gợi cảm. Tuy nhiên, thời điểm ấy, công chúng biết đến Trương Hinh Dư qua những ồn ào đời tư nhiều hơn là tài năng nghệ thuật. Hình tượng nổi loạn cùng những câu chuyện tình ái tốn nhiều giấy mực của truyền thông khiến cô bị gắn mác "gái hư" của showbiz Hoa ngữ.

Hình tượng gợi cảm giúp Trương Hinh Dư được chú ý nhưng cũng khiến cô vướng vào không ít lùm xùm.

Không muốn tên tuổi chỉ gắn liền với những bộ ảnh nóng bỏng, Trương Hinh Dư dần chuyển hướng sang diễn xuất. Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô là vai Lý Mạc Sầu trong Tân Thần điêu đại hiệp năm 2014. Nhan sắc kiều diễm, thần thái lạnh lùng cùng tạo hình cổ trang ấn tượng giúp Trương Hinh Dư được nhiều khán giả ưu ái gọi là "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh". Cũng trong năm này, cô góp mặt trong bộ phim đình đám Võ Mỵ Nương truyền kỳ, tiếp tục ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo đặc trưng. Những vai diễn cổ trang dần giúp công chúng có cái nhìn khác về mỹ nhân vốn nổi tiếng bởi hình tượng gợi cảm và nhiều thị phi.

2 vai phản diện đưa tên tuổi Trương Hinh Dư vụt sáng.

Nếu những vai diễn cổ trang giúp Trương Hinh Dư dần thay đổi hình ảnh trong mắt khán giả thì cuộc hôn nhân với Hà Tiệp lại đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Tháng 8/2018, mỹ nhân 8X chính thức lên xe hoa với Hà Tiệp, sĩ quan thuộc lực lượng đặc công chống khủng bố. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng, nhất là khoảnh khắc cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chú rể trong bộ quân phục.

Sau khi kết hôn, Trương Hinh Dư chuyển đến sinh sống tại vùng ngoại ô Bắc Kinh. Đầu năm 2019, cô đón con đầu lòng và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thay vì xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, người đẹp dần tận hưởng nhịp sống chậm rãi, tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, làm vườn. Ít ai ngờ mỹ nhân từng nổi tiếng với hình tượng nổi loạn, gắn liền với những bộ cánh táo bạo trên thảm đỏ, giờ đây lại say mê cuộc sống điền viên, tự tay biến không gian sống của mình thành một chốn bình yên ngập tràn hoa lá.

Trương Hinh Dư và chồng quân nhân từng viral vì đám cưới đẹp như cổ tích.

Khu vườn sau nhà: “Nông trại Monet” thu nhỏ với đủ sắc hoa và cây trái

Nếu theo dõi trang cá nhân của Trương Hinh Dư, không khó để nhận ra khu vườn là một trong những không gian cô yêu thích nhất tại nhà. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh tự tay chăm sóc cây cối, thu hoạch rau quả hay thư giãn giữa những khóm hoa đang độ nở rộ. Những góc vườn ngập sắc xanh và hoa lá cũng trở thành địa điểm check-in quen thuộc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Với Trương Hinh Dư, khu vườn không đơn thuần là nơi trồng cây mà còn được xem như linh hồn của ngôi nhà. Cô dành nhiều thời gian cắt tỉa cành lá, quan sát sự phát triển của từng loại cây và chăm chút cho không gian ngoài trời. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mỗi lần làm vườn là một dịp để bản thân gần gũi hơn với thiên nhiên, đồng thời cảm nhận rõ giá trị của cuộc sống bình yên hiện tại.

Khu vườn cũng thay đổi theo từng mùa trong năm. Khi xuân đến, hoa cỏ lần lượt đâm chồi, khoe sắc và tỏa hương thơm. Đến mùa đông, tuyết phủ lên không gian, cây cối tạm bước vào thời kỳ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một mùa sinh trưởng mới. Trương Hinh Dư thường ghi lại những khoảnh khắc ấy, kể câu chuyện về khu vườn qua từng thời điểm trong năm.

Việc quan sát cây cối lớn lên cũng đem đến cho nữ diễn viên nhiều suy ngẫm. Cô từng ví mỗi người như một bông hoa do chính mình trồng: khi muốn nở, hãy cứ tự tin khoe sắc, đừng chần chừ hay e ngại trước gió mưa và những ngày đông lạnh giá. Có lẽ vì vậy, những giờ phút làm vườn không chỉ là một thú vui mà còn là cách cô tìm thấy sự thư thái và kết nối với chính mình.

Vườn hoa hồng được chăm chút tỉ mỉ

Trong khu vườn, hoa hồng là một trong những điểm nhấn nổi bật. Sau khi tìm hiểu các kỹ thuật trồng và chăm sóc, Trương Hinh Dư dành nhiều tâm huyết lựa chọn những giống hoa có màu sắc hài hòa. Khi cùng nở rộ, chúng tạo nên một khoảng không rực rỡ, trở thành phông nền chụp ảnh được nữ diễn viên yêu thích.

Không chỉ chọn giống, cô còn tìm hiểu kỹ về điều kiện đất trồng, cách chăm sóc và kiểm soát sâu bệnh để hoa phát triển tốt. Những chiếc kệ được lắp đặt trong vườn cũng giúp sắp xếp các chậu cây gọn gàng, tạo thêm nhiều tầng không gian xanh.

Thành quả của quá trình chăm sóc là những khóm hồng nở rộ, phủ sắc màu và hương thơm khắp một góc nhà. Đây cũng là nơi Trương Hinh Dư thường ngồi thưởng trà, trò chuyện cùng gia đình và bạn bè. Sau những giờ làm việc, được ngắm hoa và tận hưởng không khí ngoài trời dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của cô.

Khoảng vườn rau xanh mướt ngay trước nhà

Không chỉ dành diện tích cho hoa, Trương Hinh Dư còn thiết kế một khoảng vườn trồng rau phía trước nhà. Những luống rau được sắp xếp ngay ngắn, trồng nhiều loại cây quen thuộc như cà tím, mướp và cà chua. Không gian bình dị, phủ đầy màu xanh khiến ngôi nhà mang dáng vẻ gần gũi với thiên nhiên.

Nữ diễn viên thường tự tay gieo trồng, chăm sóc rồi thu hoạch rau quả để làm nguyên liệu cho những bữa ăn gia đình. Cô dành sự chú ý cho từng chiếc lá, ngọn cây, kiên nhẫn chờ đợi chúng lớn lên và kết trái. Với cô, niềm vui đôi khi đến từ chính quá trình chăm bẵm ấy, từ cảm giác háo hức khi nhìn thấy thành quả sau nhiều ngày vun trồng.

Vườn cây ăn quả và niềm vui tự cung tự cấp

Phía sau nhà còn có một khoảng vườn dành cho cây ăn quả. Nhờ được chăm sóc thường xuyên, cây cối phát triển tươi tốt, mang đến những mùa thu hoạch mà Trương Hinh Dư rất yêu thích. Những loại quả như mận, cùng các loại rau củ trong vườn, góp phần làm phong phú thêm nguồn thực phẩm cho gia đình.

Nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn được trở thành một người nông dân, tận hưởng cuộc sống thôn quê sau khi hoàn thành công việc. Với khu vườn do chính tay mình chăm sóc, cô phần nào biến mong muốn ấy thành hiện thực. Thay vì chỉ mua sắm những thứ có sẵn, cô tìm thấy niềm vui trong việc tự trồng, tự thu hoạch và sử dụng thành quả lao động của mình.

Không gian này cũng là nơi Trương Hinh Dư tạm rời xa sự ồn ào của showbiz để trở về với những hoạt động đời thường. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh về khu vườn, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong quá trình trồng trọt với người hâm mộ.

Không gian sống ấm cúng, những bữa ăn từ thành quả khu vườn

Bên cạnh khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng, ngôi nhà của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp còn gây thiện cảm bởi không khí ấm cúng, gần gũi. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ, có thể thấy cuộc sống gia đình của cô xoay quanh những hoạt động giản dị: cùng ăn uống, trò chuyện, đón tiếp bạn bè và tận hưởng thời gian bên nhau.

Một phần nguyên liệu cho những bữa ăn được lấy từ chính khu vườn do Trương Hinh Dư tự tay chăm sóc. Từ rau xanh đến các loại quả theo mùa, thành quả thu hoạch không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn đem lại cho nữ diễn viên niềm tự hào riêng. Những bữa ăn vì thế cũng mang dấu ấn của công sức mà cô dành cho khu vườn.

Khi có thời gian ở một mình, nữ diễn viên còn thích đọc sách và vẽ tranh. Đây là những hoạt động giúp cô thư giãn, nạp lại năng lượng sau lịch trình làm việc. Dù vẫn tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật, Trương Hinh Dư dường như đã tìm được nhịp sống cân bằng hơn, trong đó gia đình và những sở thích cá nhân giữ vị trí quan trọng.

Từ một nữ diễn viên từng gắn với hình tượng nổi loạn, Trương Hinh Dư hiện tận hưởng cuộc sống bình dị bên chồng con, dành thời gian cho khu vườn và những niềm vui đời thường. Với cô, ngôi nhà không chỉ là nơi trở về sau mỗi ngày làm việc mà còn là không gian để chăm sóc những điều mình yêu quý, từ gia đình đến từng khóm hoa, luống rau do chính tay vun trồng.