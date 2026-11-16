Áo thun dài tay đầu thu, chọn khéo một chiếc là mặc đẹp với cả tủ đồ

Áo thun dài tay trơn dễ mặc riêng cùng jeans, quần tây hoặc chân váy. Khi trời lạnh hơn, chiếc áo ấy còn có thể làm lớp mặc trong gọn nhẹ cho blazer và cardigan.

Vào những ngày chuyển mùa, áo thun dài tay là món có thể lấy ra mặc ngay mà ít mất công nghĩ cách phối. Nhưng với một thiết kế đơn giản, độ vừa vặn ở vai, cổ và thân áo lại càng dễ nhận thấy. Một chiếc áo có đường may phẳng, mặt vải mềm và độ dày phù hợp sẽ giúp cả bộ đồ trông chỉn chu hơn, dù chỉ đi cùng chiếc quần jeans quen thuộc.

Chọn phom theo cách bạn định mặc

Nếu muốn dùng cho nhiều hoàn cảnh, hãy bắt đầu với áo dáng suông vừa người. Phần ngực và eo nên có khoảng cử động, vai áo nằm gọn và thân không bị kéo ngang khi bạn ngồi xuống. Gấu chạm quanh hông trên thường dễ sơ vin hoặc buông ngoài quần. Khi thử, hãy giơ tay rồi hạ xuống để xem áo có bị cuộn hoặc mắc lại ở eo không.

Dáng rộng nhẹ hợp với những ngày muốn mặc thoải mái. Khi phối cùng quần ống rộng, bạn có thể sơ vin một phần vạt trước để đường eo hiện rõ hơn. Với người thích quần hoặc chân váy cạp cao, áo dáng lửng có gấu chạm gần cạp là lựa chọn đáng thử. Vị trí gấu trên cơ thể sẽ hữu ích hơn một mốc chiều dài cố định.

Cổ áo nhỏ cũng làm thay đổi tổng thể

Cổ tròn mở vừa phải dễ phối nhất, nhất là khi cần mặc bên trong áo khoác. Viền cổ nên nằm phẳng và đủ thoáng để bạn cử động thoải mái.

Nếu thích để lộ nhẹ xương quai xanh, hãy thử cổ chữ U nhỏ. Khoảng mở mềm mại này hợp với dây chuyền mảnh và những bộ đồ đơn giản. Cổ V nhỏ lại tạo đường nét rõ hơn ở phần cổ, dễ kết hợp với blazer mở cúc. Với cả ba kiểu, nên thử cúi người để kiểm tra độ kín và xem đường cổ có bị xô lệch hay không.

Xem mặt vải trước khi quyết định màu

Cotton chải kỹ, cotton pha modal hoặc cotton pha elastane là những chất liệu được gợi ý trong bản gốc. Mỗi kiểu pha có độ rủ và co giãn khác nhau, vì vậy hãy thử trực tiếp nếu có thể. Áo mặc riêng cần đủ kín dưới ánh sáng, còn áo dùng làm lớp trong nên gọn ở nách và tay để dễ khoác thêm đồ.

Bạn có thể đặt tay sau một lớp vải để xem độ xuyên thấu, kiểm tra đường may ở vai và cảm nhận bề mặt quanh cổ. Độ bền, khả năng giữ phom và nhăn sau giặt còn phụ thuộc cấu trúc vải cùng cách chăm sóc, nên hãy xem thêm nhãn hướng dẫn.

Màu cơ bản, phối lại theo nhiều cách

Trắng kem và be nhạt đem lại vẻ dịu mắt, dễ mặc với jeans xanh hoặc quần nâu. Xám nhạt làm sáng phần cổ khi khoác áo tối màu, còn đen dễ kết hợp với quần tây và chân váy. Tông trà sữa, yến mạch hợp với cách phối nhiều sắc độ be, nâu trong cùng một bộ.

Để đi làm, thử áo trắng kem sơ vin với quần tây xám, khoác blazer mở cúc và thêm túi trơn. Cuối tuần, đổi sang jeans ống đứng, sơ vin nhẹ vạt trước và đi sneaker. Khi mặc với chân váy midi, một đôi khuyên tai nhỏ hoặc dây chuyền mảnh sẽ tạo điểm nhấn gần gương mặt. Chính những thay đổi ấy giúp chiếc áo thun dài tay được mặc thường xuyên suốt mùa.

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