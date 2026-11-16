5 công thức phối đồ đen trắng chuẩn "old money": Đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng

Điểm hấp dẫn của cách phối đồ này nằm ở sự tối giản nhưng không đơn điệu. Màu trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng, trong khi màu đen đem đến nét sắc sảo và chỉn chu.

Trong thế giới thời trang, có những gam màu không cần chạy theo xu hướng vẫn luôn giữ được sức hút riêng. Đen và trắng chính là hai sắc thái như vậy. Không quá rực rỡ hay phô trương, sự kết hợp giữa hai gam màu kinh điển này mang đến vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Đặc biệt, nếu yêu thích phong cách "old money", chị em càng không nên bỏ qua bảng màu đen - trắng. Chỉ với những món đồ cơ bản như sơ mi, áo len, quần âu hay váy liền, bạn đã có thể tạo nên những set trang phục trông đắt giá mà không cần đầu tư quá nhiều phụ kiện hàng hiệu.

Điểm hấp dẫn của cách phối đồ này nằm ở sự tối giản nhưng không đơn điệu. Màu trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng, trong khi màu đen đem đến nét sắc sảo và chỉn chu. Khi kết hợp khéo léo, hai gam màu vừa tương phản vừa bổ trợ cho nhau, giúp tổng thể có chiều sâu và luôn giữ được vẻ thời thượng. Dưới đây là 5 công thức phối đồ đen - trắng dễ áp dụng, phù hợp từ những buổi dạo phố cuối tuần đến môi trường công sở.

1. Váy trắng và áo len đen choàng vai: Nhẹ nhàng mà vẫn chỉn chu

Một chiếc váy linen trắng dáng ngắn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn ăn mặc thoải mái nhưng vẫn nữ tính. Để bộ trang phục không quá đơn điệu, bạn có thể vắt thêm một chiếc áo len mỏng màu đen qua vai. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại giúp diện mạo trở nên có gu hơn, đồng thời tạo điểm nhấn tương phản thú vị giữa hai gam màu. Công thức này đặc biệt phù hợp với những buổi đi xem triển lãm, dạo chơi cuối tuần. Chị em có thể kết hợp cùng giày vải màu be, túi cói, dây chuyền bạc mảnh và một vài chiếc vòng tay thanh thoát. Khi không cần đến lớp áo len, bạn chỉ việc bỏ xuống để có vẻ ngoài phóng khoáng, mang tinh thần nghỉ dưỡng. Nếu muốn diện đi ăn tối bên bờ biển, hãy thay giày vải bằng sandal quai mảnh. Đây là cách phối đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch tự nhiên.

2. Áo len trắng và chân váy trắng: Tạo chiều sâu bằng cách phối đồng màu

Không nhất thiết phải sử dụng hai gam màu đen - trắng với tỷ lệ ngang nhau. Một set đồ trắng chủ đạo, điểm xuyết bằng phụ kiện đen hoặc nâu cũng đủ tạo nên vẻ ngoài tinh tế. Chẳng hạn, áo len trắng ngắn tay dệt gân kết hợp cùng chân váy trắng dài ngang gối, có độ xòe nhẹ sẽ mang đến diện mạo nữ tính, thanh lịch. Để bộ trang phục không bị nhạt nhòa, chị em có thể thêm thắt lưng da nâu bản nhỏ nhằm tạo điểm nhấn cho vòng eo. Giày da tông be, túi tote vải và dây chuyền mặt đồng xu màu vàng sẽ giúp tổng thể có thêm nét cổ điển. Nếu cần một set đồ chỉn chu hơn cho ngày làm việc, hãy thay giày vải bằng loafer và khoác thêm blazer đen mỏng. Chỉ với vài thay đổi nhỏ, bộ trang phục đã có thể chuyển từ phong cách dạo phố sang diện mạo công sở thanh lịch.

3. Áo len kẻ sọc đen trắng và quần trắng: Công thức kinh điển không bao giờ lỗi mốt

Áo kẻ sọc đen trắng là món đồ đáng có trong tủ quần áo bởi khả năng kết hợp linh hoạt. Khi đi cùng quần dài màu trắng dáng ống đứng, chất liệu linen pha, item này tạo nên vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu. Một chiếc thắt lưng đen bản nhỏ sẽ giúp kết nối màu sắc giữa áo và phụ kiện, trong khi giày loafer nâu tạo cảm giác cổ điển, có phần phóng khoáng. Đây là công thức phù hợp với những ngày đi làm, gặp gỡ bạn bè hoặc du lịch ngắn ngày. Nếu muốn diện mạo thoải mái hơn vào cuối tuần, bạn có thể thay áo kẻ bằng áo thun trắng và đổi loafer thành giày vải. Túi tote và đồng hồ bạc là những món phụ kiện vừa tiện dụng vừa giúp bộ đồ thêm hoàn thiện. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sự kết hợp giữa họa tiết kẻ sọc và phom quần tối giản đã đủ tạo nên một set đồ có gu.

4. Áo ba lỗ đen và quần lửng: Diện nguyên cây đen vẫn đầy cuốn hút

Nếu muốn thử nghiệm phong cách cá tính hơn, chị em có thể chọn áo ba lỗ đen ôm dáng, kết hợp cùng quần short âu màu đen bằng chất liệu linen. Toàn bộ set đồ với phụ kiện như giày, túi xách, kính râm, băng đô cài tóc tông đen tạo tổng thể liền mạch, sang trọng mà vẫn cá tính. Cách phối này mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng, phù hợp với những buổi đi mua sắm, dạo phố hoặc tham gia lễ hội âm nhạc.

5. Sơ mi trắng và quần đen ống rộng: Thanh lịch chuẩn phong cách Pháp

Cuối cùng, sơ mi trắng kết hợp quần đen ống rộng là công thức không thể thiếu với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản. Một chiếc sơ mi linen trắng dáng rộng đi cùng quần dài màu đen bằng chất liệu tencel pha linen tạo nên vẻ ngoài thoải mái mà vẫn chỉn chu. Sandal da đen và túi da giúp bộ trang phục có thêm nét trẻ trung, phóng khoáng. Khi đi làm, bạn có thể cài kín khuy áo, sơ vin gọn gàng và kết hợp cùng loafer để tăng vẻ chuyên nghiệp. Nếu diện trong kỳ nghỉ, hãy mở nhẹ hai khuy áo trên, thay bằng sandal và mang túi cói để tạo cảm giác thư thái.

Muốn mặc đẹp với hai gam màu cơ bản này, chị em nên chú ý đến chất liệu và phom dáng thay vì chỉ tập trung vào màu sắc. Linen, cotton, len dệt gân hay các chất liệu có bề mặt đẹp sẽ giúp trang phục trông tinh tế hơn. Bên cạnh đó, hãy ưu tiên những thiết kế vừa vặn, đường cắt gọn gàng và hạn chế quá nhiều chi tiết trang trí.

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Đừng quên sử dụng phụ kiện một cách có chọn lọc. Túi cói, thắt lưng da nâu, trang sức vàng hoặc bạc mảnh đều có thể giúp set đồ thêm điểm nhấn mà không làm mất đi tinh thần tối giản. Đen và trắng vốn là hai gam màu dễ phối, nhưng chính sự tiết chế trong cách lựa chọn trang phục mới tạo nên vẻ sang trọng đúng chuẩn "old money".