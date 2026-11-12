9 "bảo bối" chống lão hóa vừa giảm giá vừa tặng quà nhiều đến hoa mắt

Loạt kem dưỡng, serum chống lão hóa từ những thương hiệu quen thuộc đang có chương trình ưu đãi và quà tặng dịp 11/11, chị em tranh thủ tham khảo để nâng cấp chu trình skincare.

Ngày hội mua sắm 11/11 luôn là dịp khiến hội mê làm đẹp đứng ngồi không yên, nhất là khi hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm đồng loạt tung voucher, combo quà tặng và những chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong vài ngày. Với những món skincare vốn có giá không hề rẻ, đây cũng là thời điểm nhiều cô nàng tranh thủ xem lại giỏ hàng, cân nhắc đầu tư cho những sản phẩm mình đã để mắt từ lâu. Trong đó, các sản phẩm chống lão hóa luôn có sức hút riêng. Khi làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu như khô ráp, thiếu đàn hồi, xỉn màu hay nếp nhăn, việc bổ sung các sản phẩm chăm sóc phù hợp trở thành mối quan tâm của không ít chị em. Từ kem dưỡng chứa retinol, sản phẩm phục hồi hàng rào bảo vệ da đến những dòng dưỡng ẩm cao cấp, mỗi loại lại có một thế mạnh khác nhau.

Đáng chú ý, dịp 11/11 năm nay, nhiều thương hiệu đình đám còn có chương trình tặng kèm sản phẩm, voucher và quà theo giá trị đơn hàng. Dưới đây là 9 món skincare kèm thông tin ưu đãi được công bố trong các chương trình mua sắm dịp này để nàng tham khảo:

1. Lancôme Rénergie H.C.F. Triple Serum 50ml

Nếu đang muốn đầu tư vào một sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa, Lancôme Rénergie H.C.F. Triple Serum là cái tên đáng chú ý. Sản phẩm thuộc dòng Rénergie của Lancôme, được giới thiệu với công thức serum ba lõi, hướng đến nhu cầu chăm sóc làn da xuất hiện các dấu hiệu lão hóa.

Từ 913/11, khi mua serum Rénergie H.C.F. Triple Serum 50ml, chị em sẽ được tặng kèm Génifique Ultimate 7ml và hai hũ kem Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream 15ml. Ngoài ra, chương trình có voucher 10% cho thành viên mới, quà bình giữ nhiệt Lancôme cho đơn từ 5 triệu đồng, tai nghe AirPods Max 2 dành cho đơn hàng cao nhất đạt điều kiện từ 10 triệu đồng và voucher massage phục hồi da Génifique cho mỗi đơn hàng theo thể lệ chương trình.

Nơi mua: Lancome Official Store

2. La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Cream 50ml

Với những cô nàng cảm thấy làn da bắt đầu thiếu độ căng mướt, xuất hiện nếp nhăn và kém săn chắc, La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Cream có thể là "chân ái". Dòng kem dưỡng Hyalu B5 này có khả năng hỗ trợ làm săn chắc, làm mịn và cải thiện vẻ ngoài của nếp nhăn, đồng thời hướng đến làn da đầy đặn, ẩm mượt hơn. Đây là lựa chọn dành cho những ai muốn kết hợp dưỡng ẩm với chăm sóc các dấu hiệu lão hóa trong chu trình hằng ngày.

Dịp sale này, gian hàng La Roche-Posay giới thiệu chương trình mua kèm deal sốc với bộ sản phẩm gồm hai sản phẩm Effaclar 50ml, một sản phẩm 15ml và một sản phẩm 3ml. Chị em nhanh tay để nhận quà tặng theo điều kiện và số lượng có hạn. Ngoài ra, chương trình còn có phần thưởng MacBook Neo 13 inch 2026 cho khách có tổng giá trị đơn hàng cao nhất từ 24 triệu đồng từ 9-13/11.

3. Hada Labo Pro-Aging Retinol B3 Cream 50g

Nhắc đến những sản phẩm chăm sóc da có retinol, Hada Labo Pro-Aging Retinol B3 Cream cũng thuộc phân khúc ổn trong tầm giá rẻ. Sản phẩm thuộc dòng Pro-Aging, kết hợp định hướng chăm sóc da chống lão hóa với thành phần Retinol và B3. Với những cô nàng đang bắt đầu quan tâm đến nếp nhăn, độ đàn hồi và vẻ ngoài của làn da theo thời gian, đây là một sản phẩm đáng thêm khi xây dựng routine chăm sóc da phù hợp.

Ngày đôi tháng này, Hada Labo mở chương trình sale từ 10–17/11, với voucher giảm 5% cho đơn từ 149.000 đồng và giảm 10% cho đơn từ 349.000 đồng. Ngoài ra, hãng mở thêm chương trình mua 1 tặng 1 với quà tặng là sữa rửa mặt dưỡng ẩm Hada Labo 15g. Số lượng quà có hạn, chị em nhanh tay để mua được giá hời nhất nhé!

Nơi mua: Hada Labo

4. SOME BY MI Retinol Bakuchiol Dual Cream 50ml

Với những ai thường xuyên theo dõi các xu hướng skincare, Retinol và Bakuchiol hẳn không còn là hai cái tên xa lạ. SOME BY MI Retinol Bakuchiol Dual Cream kết hợp cả hai thành phần trong một sản phẩm kem dưỡng hướng đến nhu cầu chăm sóc da lão hóa.

Từ 11–13/11, bạn mua sản phẩm sẽ được kèm ưu đãi mua 1 tặng 3 với bộ quà tặng gồm mặt nạ Retinol Intense, mặt nạ Real Teatree Calming Care và một sản phẩm Retinol Intense dạng tuýp. Quà có thể thay đổi hoặc kết thúc sớm khi hết số lượng nên ai đang có nhu cầu update routine rất nên tham khảo dịp này.

Nơi mua: Some By Mi Official Store

5. SkinCeuticals Triple Lipid Restore 2:4:2 48ml

Nếu đang tìm một sản phẩm dưỡng ẩm chuyên sâu kết hợp chăm sóc các dấu hiệu lão hóa, SkinCeuticals Triple Lipid Restore 2:4:2 nổi bật trong nhóm skincare cao cấp. Điểm đáng chú ý nằm ở công thức lipid với tỷ lệ 2% Ceramide, 4% Cholesterol và 2% Acid béo. Sự kết hợp này hướng đến việc bổ sung lipid, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm. Với những cô nàng có làn da khô, thiếu độ mềm mại và muốn đầu tư vào một sản phẩm dưỡng ẩm giàu lipid, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong chương trình Shopee Premium diễn ra từ 9–13/11, mua em này chị em có ngay quà tặng kèm là SkinCeuticals C E Ferulic 15ml. Quà tặng có số lượng giới hạn và cần kiểm tra điều kiện trước khi thanh toán.

Nơi mua: SkinCeuticals Official Store

6. innisfree Black Tea Youth Enhancing Cream 50ml

Với những cô nàng yêu thích các sản phẩm skincare đến từ Hàn Quốc, innisfree Black Tea Youth Enhancing Cream chắc không còn xa lạ. Đúng như tên gọi, em này thuộc dòng dưỡng da từ trà đen của innisfree, hướng đến việc chăm sóc làn da có dấu hiệu lão hóa và thiếu sức sống. Đây là lựa chọn chị em có thể tham khảo nếu muốn bổ sung một sản phẩm kem dưỡng lành tính vào chu trình chăm sóc da hằng ngày.

Dịp 11/11 này, combo hai hũ Black Tea Youth Enhancing Cream 50ml sẽ kèm chương trình mua 1 tặng 3, gồm Green Tea Ceramide Milk Barrier Essence 15ml, Vitamin C Brightening Mask-to-Foam 15g và Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum 10ml. Tổng giá trị quà tặng lên tới 470.000 đồng nên nàng còn chờ gì mà không thêm vào giỏ ngay!

Nơi mua: Innisfree Official Store

7. Murad Nutrient-Charged Water Gel 50ml

Không phải cô nàng nào cũng thích cảm giác kem dưỡng đặc trên da, nhất là khi thời tiết vẫn còn những ngày nóng ẩm. Với hội ưu tiên kết cấu gel, Murad Nutrient-Charged Water Gel chính là item "ruột" trong chu trình skincare. Đây là kem dưỡng dạng gel giàu tinh chất, thuộc dòng Hydration của Murad. Với định hướng dưỡng ẩm, sản phẩm phù hợp để cân nhắc trong chu trình chăm làn da thiếu nước, cần duy trì vẻ mềm mại và căng mịn.

Từ 10-11/11 mua em này, bạn sẽ nhận được nhiều mức quà theo giá trị đơn hàng. Trong đó, 20 đơn từ 2 triệu đồng có quà là hai gói bông tẩy trang, 20 đơn từ 5 triệu đồng có quà là bộ ba mặt nạ nén, còn 15 đơn từ 8 triệu đồng được tặng sản phẩm Murad full-size 148ml. Ngoài ra, đơn hàng cao nhất từ 15 triệu đồng trong ngày 11/11 có cơ hội nhận bộ quà full-size trị giá 7.490.000 đồng. Chương trình còn có deal sốc 0 đồng với quà gồm cốp mỹ phẩm và hai gói bông tẩy trang. Các phần quà áp dụng theo điều kiện, không cộng dồn ở một số mốc và có số lượng giới hạn.

Nơi mua: Murad Vietnam Official Store

8. su:m37 Micro-Active Soft Fit Cream 50ml

Thêm một đại diện K-Beauty góp mặt trong danh sách là su:m37 Micro-Active Soft Fit Cream, dòng kem dưỡng nổi bật với công dụng chăm sóc da chống lão hóa và hỗ trợ làm dịu. Sản phẩm hướng đến những cô nàng muốn duy trì làn da mềm mại, đồng thời quan tâm đến các dấu hiệu lão hóa. Đây là một lựa chọn khác trong nhóm kem dưỡng cao cấp dành cho hội yêu thích mỹ phẩm Hàn Quốc.

Ghé thăm gian hàng chính hãng su:m37 từ 10–13/11, chị em sẽ có cơ hội nhận voucher giảm 8% cho đơn từ 1.000.000 đồng, mức giảm tối đa 300.000 đồng. Ngoài ra, bộ quà tặng kèm khi mua em này sẽ có trị giá lên tới 3.600.000 đồng, gồm các sản phẩm chăm sóc da su:m37.

9. Kiehl's Ultra Facial Meltdown Recovery Cream 50ml

Khép lại danh sách là Kiehl's Ultra Facial Meltdown Recovery Cream, dòng kem dưỡng hướng đến khả năng phục hồi và làm dịu da. Sản phẩm có công thức không chứa hương liệu, được phát triển dành cho mọi loại da, tập trung vào việc chăm sóc làn da đang có cảm giác khó chịu, cần được làm dịu và phục hồi. Đây là lựa chọn đáng tham khảo cho những ai muốn ưu tiên dưỡng ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da trong chu trình skincare.