Sắp hết năm 2026 rồi, nhà nào còn giữ 6 thứ này thì mạnh tay vứt bỏ, giữ khư khư dễ tự chuốc họa

Có những món đồ tưởng tiết kiệm khi giữ lại, thực chất đang tiềm ẩn nguy hiểm.

Cuối năm là dịp nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Theo quan niệm dân gian, việc loại bỏ những món đồ cũ kỹ, hư hỏng còn mang ý nghĩa tống cựu nghênh tân, gác lại những điều không tốt của năm cũ. Tuy nhiên, không cần xét đến chuyện phong thủy, có những thứ trong nhà thực sự nên bỏ đi vì tiếp tục sử dụng có thể gây thương tích, cháy nổ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Đáng nói, không ít gia đình vẫn giữ chúng chỉ vì tiếc của, nghĩ rằng hỏng một chút cũng chẳng sao. Nếu đang tổng vệ sinh cuối năm, bạn nên đặc biệt chú ý đến 6 thứ dưới đây.

1. Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ

Một chiếc bát bị mẻ miệng hay chiếc đĩa có vết nứt nhỏ thường vẫn được nhiều gia đình giữ lại vì cho rằng chúng chưa hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, phần sứ bị mẻ có thể tạo thành cạnh sắc, dễ làm xước môi, lưỡi hoặc đứt tay khi rửa bát. Đặc biệt, nếu trẻ nhỏ vô tình sử dụng, nguy cơ bị thương càng đáng lo ngại. Những vết nứt còn có thể giữ lại cặn thức ăn, khiến việc vệ sinh khó khăn hơn, thậm chí chiếc bát có thể vỡ thêm khi gặp nhiệt độ thay đổi đột ngột. Vì vậy, bát đĩa đã sứt mẻ ở vị trí tiếp xúc với miệng hoặc có vết nứt nên được loại bỏ, không cần tiếc rẻ.

2. Ổ cắm điện, dây điện đã cháy xém hoặc nứt vỏ

Đây là một trong những thứ tuyệt đối không nên cố sử dụng chỉ vì muốn tiết kiệm vài chục nghìn đồng. Ổ cắm bị lỏng, có vết cháy đen, phát ra tiếng lách tách hoặc dây điện bị nứt lớp vỏ cách điện đều là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mất an toàn. Khi tiếp tục cắm các thiết bị có công suất lớn như ấm siêu tốc, nồi chiên không dầu hay bàn là, điểm tiếp xúc kém có thể nóng lên bất thường, dẫn đến chập điện hoặc cháy. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, gia đình nên ngừng sử dụng, ngắt nguồn điện an toàn và thay mới. Với ổ điện âm tường hoặc hệ thống dây cố định, cần nhờ thợ điện kiểm tra, không tự tháo lắp khi chưa có chuyên môn.

3. Thớt gỗ mốc đen, nứt sâu

Không ít gia đình có thói quen sử dụng một chiếc thớt suốt nhiều năm, dù bề mặt đã xuất hiện những vết nứt, rãnh dao sâu hoặc mảng mốc đen. Thớt thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm sống, nước và độ ẩm nên rất dễ trở thành nơi tích tụ cặn bẩn nếu không được vệ sinh, làm khô đúng cách. Đặc biệt, những khe nứt sâu khiến việc làm sạch trở nên khó khăn, còn nấm mốc có thể phát triển khi thớt được cất trong môi trường ẩm thấp. Nếu thớt đã mốc ăn sâu, mục hoặc nứt đến mức không thể vệ sinh hiệu quả, tốt nhất nên thay mới. Khi mua thớt, mọi người cũng nên tách riêng loại dùng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín, đồng thời dựng thớt ở nơi thông thoáng sau khi rửa.

4. Hộp nhựa đựng thực phẩm đã biến dạng, trầy xước nghiêm trọng

Hộp nhựa là vật dụng quen thuộc trong tủ lạnh của nhiều gia đình. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, một số hộp bắt đầu ngả màu, xuất hiện nhiều vết xước sâu, nắp không còn kín hoặc thân hộp bị cong vênh do tiếp xúc với nhiệt độ cao. Những hư hỏng này có thể khiến hộp khó vệ sinh, dễ giữ lại cặn thức ăn và không còn bảo quản thực phẩm hiệu quả. Đặc biệt, hộp đã biến dạng do nhiệt không nên tiếp tục dùng để hâm nóng đồ ăn. Cuối năm, gia đình nên kiểm tra lại toàn bộ hộp đựng thực phẩm, loại bỏ những chiếc hư hỏng rõ rệt và chỉ sử dụng hộp có ký hiệu phù hợp khi cần hâm nóng bằng lò vi sóng.

5. Chảo chống dính bong tróc, trầy xước nặng

Một chiếc chảo chống dính đã bong từng mảng nhưng vẫn được dùng để chiên trứng, rán cá là hình ảnh không hiếm gặp trong nhiều căn bếp. Khi lớp phủ bị hư hỏng nghiêm trọng, khả năng chống dính suy giảm, thức ăn dễ bám cháy và việc vệ sinh cũng khó khăn hơn. Với những chiếc chảo có lớp phủ bong tróc, gia đình nên thay mới thay vì tiếp tục cố sử dụng. Cần lưu ý rằng không phải cứ một vết xước nhỏ là chảo lập tức trở nên độc hại, nhưng chảo đã bong lớp phủ rõ rệt, biến dạng hoặc không còn bảo đảm chức năng thì không đáng để giữ. Khi sử dụng chảo mới, nên tránh đun nóng chảo chống dính khi không có thực phẩm trong thời gian dài và hạn chế dùng dụng cụ kim loại sắc nhọn cào lên bề mặt.

6. Thuốc hết hạn, thuốc không còn nhãn mác

Trong nhiều gia đình, ngăn kéo hoặc tủ thuốc thường chứa đủ loại thuốc cảm, thuốc giảm đau, thuốc bôi ngoài da và những vỉ thuốc còn sót lại từ lần điều trị trước. Qua thời gian, không ít loại đã hết hạn, mất bao bì hoặc không còn xác định được tên thuốc và liều lượng. Tiếp tục giữ những loại thuốc này có thể dẫn đến việc sử dụng nhầm, dùng thuốc không còn được bảo đảm chất lượng hoặc uống sai liều, đặc biệt khi trong nhà có người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, khi dọn nhà cuối năm, mọi người nên kiểm tra hạn sử dụng, loại bỏ thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc hết hạn và những loại có dấu hiệu hư hỏng. Thuốc bỏ đi cần được thu gom theo hướng dẫn của cơ sở y tế hoặc điểm tiếp nhận thuốc thải bỏ nếu có, tránh vứt bừa bãi hay đổ xuống bồn cầu.

Dọn nhà cuối năm, đừng chỉ quan tâm đến sạch đẹp

Tống cựu nghênh tân không nhất thiết phải là mua sắm thật nhiều đồ mới hay thay đổi toàn bộ nội thất. Đôi khi, chỉ cần loại bỏ những vật dụng đã mất an toàn, sắp xếp lại đồ đạc và vệ sinh những khu vực thường bị bỏ quên cũng đủ khiến ngôi nhà trở nên dễ chịu hơn. Điều quan trọng là biết phân biệt giữa đồ cũ vẫn còn giá trị sử dụng và đồ đã hư hỏng, tiềm ẩn rủi ro. Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng giữ một món đồ không còn an toàn chỉ vì tiếc tiền đôi khi lại khiến gia đình phải trả giá nhiều hơn số tiền mua mới.