Ngôi nhà chia thành 4 khối riêng biệt của đôi vợ chồng nghỉ hưu

Được xây dựng làm nơi nghỉ hưu của đôi vợ chồng lớn tuổi, ngôi nhà ở Huế gây ấn tượng với bốn khối bê tông có chiều cao khác nhau, kết hợp vách kính, dây leo và những cây sứ trồng trên mái, tạo nên không gian sống yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên.

Thay vì xây dựng một khối nhà liền mạch, công trình được chia thành bốn khối riêng biệt. Cách tổ chức này tạo nên hình thức kiến trúc khác biệt, đồng thời mang đến những không gian sinh hoạt có tính độc lập nhưng vẫn gắn kết trong một tổng thể chung. Nhìn từ xa, ngôi nhà gợi liên tưởng đến những chồi cây đang vươn lên từ mặt đất, hòa vào cảnh quan xung quanh.

Bê tông là vật liệu chủ đạo, kết hợp với những vách kính lớn và hệ cây xanh bao phủ một phần công trình. Mỗi khu vực sinh hoạt được ví như một hang động nhỏ, có lớp kết cấu vững chắc bao bọc nhưng không tạo cảm giác khép kín. Những mảng kính giúp giảm sự ngăn cách giữa nội thất và cảnh quan, trong khi dây leo buông rủ phía ngoài tạo thành lớp rèm tự nhiên, góp phần che nắng và làm mềm các bề mặt bê tông.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà còn nằm ở những cây sứ được trồng trực tiếp trên mái. Các tán cây vươn lên giữa những khối kiến trúc có cao độ khác nhau, khiến hình ảnh công trình thay đổi theo góc nhìn. Sự kết hợp giữa hình khối bê tông và cây cối tạo nên nét tương phản giữa vật liệu nhân tạo với những đường nét tự nhiên.

Không gian sống vì thế không bị giới hạn hoàn toàn trong các bức tường. Người ở có thể cảm nhận sự thay đổi của ánh sáng, bóng cây và thời tiết ngay trong những sinh hoạt thường ngày. Với đôi vợ chồng lớn tuổi, thiết kế hướng đến một nơi nghỉ ngơi giản dị, nơi kiến trúc đóng vai trò che chở nhưng vẫn duy trì sự kết nối với môi trường bên ngoài.

Bốn khối nhà với hình dáng khác nhau cuối cùng tạo thành một tổng thể thống nhất, vừa đáp ứng nhu cầu riêng tư của gia chủ, vừa mang đến một chốn nghỉ hưu yên bình giữa thiên nhiên.