Người phụ nữ 47 tuổi không lấy chồng, sống 1 mình trong căn nhà 55m² ngập tràn hoa lá, góc nào cũng như tranh

Ở tuổi 47, người phụ nữ này lựa chọn cuộc sống độc thân nhưng không cô độc, tận hưởng những ngày tháng bình yên trong căn hộ 55m² ngập tràn hoa lá.

Ở tuổi 47, Mizuki - một người phụ nữ Nhật Bản vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, chưa kết hôn và đang tận hưởng những tháng ngày tự do trong căn hộ rộng 55m². Không có sự hiện diện của một gia đình đông thành viên, tổ ấm của cô vẫn luôn tràn đầy sức sống nhờ hoa tươi, cây xanh và cách bài trí đầy tinh tế. Nhiều năm sống một mình chưa bao giờ khiến Mizuki cảm thấy buồn chán hay cô đơn. Ngược lại, cô tin rằng thế giới nội tâm phong phú và khả năng tự tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị có thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn, ngay cả khi không có ai bên cạnh. Điều đó được thể hiện rất rõ qua cách Mizuki chăm chút cho không gian sống. Căn hộ không quá rộng, cũng chẳng có những món nội thất đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, nhưng mỗi góc nhỏ đều toát lên gu thẩm mỹ riêng. Từ cách phối màu, lựa chọn đồ đạc đến việc đưa cây cối và thiên nhiên vào nhà, tất cả đều mang đến cảm giác gần gũi, tươi vui và thư thái. Nhìn vào tổ ấm này, người ta dễ dàng cảm nhận được tình yêu cuộc sống, sự lạc quan và tinh thần tự do của một người phụ nữ biết cách tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng.

Hãy cùng khám phá không gian sống của Mizuki!

Phòng khách

Căn hộ 55m² của Mizuki gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ cách phối màu và bài trí nội thất đầy cá tính. Một mảng tường phòng khách được sơn màu cam san hô nổi bật, trở thành điểm nhấn thị giác cho toàn bộ không gian sinh hoạt. Tại đây, cô bố trí một bộ sofa màu xanh, đồng thời đặt thêm bộ bàn ghế gỗ nhỏ để linh hoạt sử dụng làm góc làm việc, đọc sách hay thưởng trà.

Điểm đặc biệt trong không gian sống của Mizuki là sự hiện diện của cây xanh. Thay vì chỉ sử dụng một vài chậu cây trang trí, cô mang thiên nhiên vào nhà bằng nhiều loại cây được sắp xếp ở khắp nơi: từ dưới sàn, trên mặt bàn đến những chiếc kệ gỗ. Các mảng xanh đan xen với nội thất gỗ và gam màu rực rỡ, tạo cảm giác gần gũi, thư thái và khoáng đạt. Phòng khách còn có cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, khiến tổng thể căn phòng luôn thoáng đãng. Tất cả hòa quyện, từ nội thất, cây xanh cho đến cách phối màu, tạo nên một góc sinh hoạt vừa sinh động, vừa bình yên, đúng tinh thần sống chill mà cô hướng đến.

Phòng bếp

Khu vực bếp và bàn ăn được Mizuki bố trí trong một không gian riêng, rộng rãi và tiện nghi. Cô tiếp tục duy trì phong cách thiết kế hài hòa với phòng khách, sử dụng một mảng tường màu cam san hô làm điểm nhấn, kết hợp cùng hệ tủ bếp màu xanh dương nổi bật. Bàn ăn và các món đồ nội thất bằng gỗ góp phần cân bằng màu sắc, giúp tổng thể vừa bắt mắt vừa tạo cảm giác ấm cúng.

Không gian ăn uống cũng sở hữu khung cửa sổ lớn, đón nhiều ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Đáng chú ý, Mizuki không lắp đặt quá nhiều tủ bếp trên. Vì sống một mình nên hệ tủ bếp dưới kết hợp với ngăn nhỏtủ trên đã đủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ của cô. Thay vào đó, Mizuki ưu tiên những chiếc kệ mở để bày biện bát đĩa, bình gốm và các món đồ dùng xinh xắn. Cách sắp xếp này vừa giúp căn bếp thêm gọn gàng, thuận tiện khi sử dụng, vừa tạo nên nét trang trí riêng. Cũng như phòng khách, cây xanh tiếp tục xuất hiện ở nhiều góc, khiến khu vực nấu nướng và ăn uống thêm sinh động, gần gũi với thiên nhiên.

Phòng ngủ

Không chỉ chăm chút cho những khu vực sinh hoạt chung, Mizuki còn mang hơi thở thiên nhiên vào không gian nghỉ ngơi riêng tư. Căn phòng tiếp tục ngập tràn sắc xanh với rèm cửa, ga giường, tranh treo tường và những chậu cây nhỏ được bài trí khéo léo. Đặc biệt, một góc tường được cô tạo điểm nhấn bằng giấy dán họa tiết lá cây, giúp căn phòng thêm sinh động mà vẫn giữ được cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Mizuki không đặt quá nhiều cây xanh trong phòng ngủ bởi riêng họa tiết trang trí cùng cách phối màu đã đủ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Ở tuổi U50, Mizuki đang tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách riêng. Không gian sống không quá rộng nhưng được cô chăm chút tỉ mỉ, từ màu sắc, nội thất đến từng góc xanh nhỏ. Không chạy theo sự cầu kỳ hay phô trương, căn hộ mang đến cảm giác bình yên, thoải mái và phản ánh rõ cá tính của nữ chủ nhân. Đây cũng là nơi Mizuki có thể tự do làm những điều mình yêu thích, tận hưởng từng khoảnh khắc và sống trọn vẹn với cuộc sống mà bản thân hằng mong muốn.