Học cách sắp xếp nhà bếp và phòng tắm của các bà nội trợ Hàn Quốc: Chỉ 2 mẹo nhỏ giúp nhà cửa gọn gàng bất ngờ

Không cần đầu tư hệ tủ đắt tiền hay cải tạo lại nhà cửa, nhiều bà nội trợ Hàn Quốc vẫn có cách giữ nhà bếp và phòng tắm luôn ngăn nắp nhờ những dụng cụ rất đơn giản. Chỉ với kệ chia tầng, thanh treo và nam châm, các khoảng trống tưởng như vô dụng cũng có thể trở thành nơi lưu trữ tiện lợi.

Nhà bếp, phòng tắm càng dọn càng bừa: Vấn đề nằm ở cách sắp xếp

Nhà bếp và phòng tắm thường là hai khu vực dễ trở nên bừa bộn nhất trong nhà. Dù diện tích không lớn, đây lại là nơi tập trung hàng chục món đồ được sử dụng mỗi ngày.

Trong nhà bếp, từ nồi niêu, bát đĩa, gia vị đến khăn lau, dụng cụ rửa chén đều cần có chỗ cất giữ. Phòng tắm cũng không khá hơn khi phải chứa khăn tắm, mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, giấy vệ sinh và các loại chất tẩy rửa.

Điều đáng nói là nhiều gia đình càng mua thêm hộp đựng, giỏ chứa đồ thì không gian càng chật chội. Mặt bàn bếp vẫn kín đồ, trong khi tủ dưới bồn rửa hoặc tủ gương lại có những khoảng trống chưa được tận dụng.

Trên các kênh chia sẻ về nhà cửa của Hàn Quốc, nhiều bà nội trợ đã giới thiệu những cách tổ chức không gian khá thú vị. Thay vì liên tục mua thêm tủ, họ tập trung vào hai nguyên tắc: chia nhỏ không gian lưu trữ theo chiều cao và tận dụng nam châm để đưa đồ đạc ra khỏi mặt bàn.

Đây đều là những cách làm có thể áp dụng trong các căn hộ diện tích nhỏ mà không cần thay đổi quá nhiều kết cấu nội thất.

1. Tận dụng không gian theo chiều cao: Một chiếc tủ có thể chứa đồ gọn gàng hơn nhiều

Sai lầm thường gặp khi sắp xếp nhà cửa là chỉ chú ý đến diện tích mặt đáy của tủ mà bỏ qua khoảng trống phía trên.

Chẳng hạn, trong tủ bếp dưới bồn rửa, nhiều gia đình đặt tất cả chai nước rửa chén, nước lau sàn, túi rác và dụng cụ vệ sinh trên cùng một mặt phẳng. Cách làm này khiến đồ đạc dễ bị che khuất, muốn lấy món nằm phía trong lại phải di chuyển những món phía trước.

Giải pháp được nhiều bà nội trợ Hàn Quốc áp dụng là sử dụng kệ hai tầng hoặc giỏ kéo.

Với thiết kế chia tầng, các chai lọ cao có thể đặt phía dưới, trong khi tầng trên dành cho miếng rửa bát, túi rác hoặc vật dụng nhỏ. Nếu chọn loại giỏ kéo, người dùng còn dễ dàng lấy đồ ở sâu bên trong mà không phải cúi người tìm kiếm.

Tương tự, tủ bếp phía trên cũng có thể được bổ sung các kệ chia tầng nhỏ. Thay vì xếp chồng toàn bộ bát đĩa lên nhau, mỗi nhóm đồ được bố trí ở một tầng riêng, giúp việc lấy ra và cất vào thuận tiện hơn.

Đối với những căn bếp có mặt bàn nhỏ, một chiếc kệ đặt phía trên bồn rửa cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Kệ có thể dùng để đựng bát đĩa thường xuyên sử dụng hoặc dụng cụ rửa chén, từ đó giải phóng mặt bàn cho việc sơ chế và nấu nướng.

Tuy nhiên, cần chọn loại kệ chắc chắn, chịu được trọng lượng thực tế và không cản trở thao tác sử dụng vòi nước.

Một dụng cụ khác được các bà nội trợ Hàn Quốc yêu thích là thanh tăng đơ điều chỉnh độ dài.

Đây là loại thanh có thể cố định giữa hai vách tủ mà không cần khoan đục. Khi lắp ngang, thanh giúp chia các khoảng trống hoặc tạo điểm tựa để dựng những món đồ dài như cuộn màng bọc thực phẩm, giấy nướng hay túi đựng thực phẩm.

Điểm hay của cách làm này là người dùng có thể thay đổi vị trí thanh theo kích thước vật dụng, phù hợp với những ngăn tủ có diện tích khác nhau.

Trong phòng tắm, thanh tăng đơ cũng phát huy tác dụng tương tự.

Một thanh nhỏ lắp bên trong tủ gương có thể giữ khăn hoặc các vật dụng nhẹ không bị rơi ra ngoài. Với những ngăn tủ cao, việc bổ sung thanh đỡ và khay phù hợp còn tạo thêm một tầng lưu trữ cho giấy vệ sinh dự phòng hoặc đồ dùng ít sử dụng.

Phía sau bồn cầu hoặc trong những hốc tường hẹp cũng có thể tận dụng thanh treo để bố trí giỏ đựng đồ nhẹ, miễn là vị trí lắp đặt chắc chắn và không gây vướng víu.

Điều quan trọng là không nên tận dụng chiều cao bằng mọi giá. Các vật dụng nặng, dễ vỡ cần được đặt ở vị trí thấp và ổn định; những thanh treo dạng ép chỉ phù hợp với tải trọng mà nhà sản xuất cho phép.

2. Sử dụng nam châm: Biến những khoảng trống ít ai để ý thành nơi cất đồ

Nếu kệ chia tầng giúp tận dụng chiều cao, nam châm lại giải quyết một vấn đề khác: làm thế nào để cất những món đồ nhỏ mà không cần thêm hộp hoặc chiếm diện tích mặt bàn?

Trong phòng tắm, những vật dụng như bấm móng tay, kéo nhỏ, nhíp, dây buộc tóc hay hộp bông tẩy trang thường bị để lẫn trong ngăn kéo. Mỗi lần cần tìm một món lại mất thời gian lục lọi.

Các bà nội trợ Hàn Quốc có một cách khá thú vị: gắn miếng nam châm vào vị trí phù hợp trong tủ để giữ những vật dụng bằng kim loại.

Chỉ cần một dải nam châm được cố định chắc chắn, những món đồ nhỏ bằng kim loại có thể được đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy. Với vật dụng không có khả năng hút từ, người dùng có thể sử dụng hộp đựng có gắn nam châm hoặc móc treo phù hợp.

Chẳng hạn, hộp đựng tăm bông và bông tẩy trang có thể gắn trên một bề mặt kim loại bên trong tủ gương. Cách sắp xếp này vừa tiết kiệm diện tích ngăn tủ, vừa giúp phân loại đồ dùng rõ ràng hơn.

Trong nhà bếp, nam châm còn có thể được sử dụng linh hoạt hơn.

Khoảng trống dưới tủ treo tường vốn ít được chú ý có thể trở thành nơi treo khăn lau, găng tay rửa bát hoặc các dụng cụ nhỏ. Thay vì để khăn ẩm trên mặt bếp, việc treo riêng ở nơi thông thoáng sẽ giúp khăn dễ khô hơn.

Với những gia đình thường xuyên nấu nướng, móc nam châm cũng có thể dùng để treo đồng hồ hẹn giờ hoặc một số dụng cụ bếp nhẹ. Các bề mặt kim loại sẵn có, chẳng hạn mặt bên tủ lạnh hoặc phụ kiện thép phù hợp, có thể trở thành điểm lưu trữ bổ sung.

Thậm chí, một số bà nội trợ còn tận dụng các chi tiết kim loại bên trong tủ như bản lề để gắn móc nam châm, treo bàn chải vệ sinh hoặc những món đồ nhỏ thường dùng.

Tuy nhiên, không phải loại bản lề hay bề mặt kim loại nào cũng hút nam châm. Trước khi sử dụng cần kiểm tra độ bám, tránh treo đồ quá nặng làm rơi hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cánh tủ. Những miếng nam châm gắn keo cũng cần được lựa chọn phù hợp với môi trường ẩm ướt.

Nhà cửa gọn gàng không nhất thiết phải mua thêm nhiều đồ

Điểm đáng học hỏi trong cách sắp xếp của các bà nội trợ Hàn Quốc không nằm ở việc họ sở hữu bao nhiêu dụng cụ lưu trữ, mà ở cách tận dụng những không gian vốn đã có.

Một chiếc tủ rộng chưa chắc đã gọn nếu mọi thứ bị xếp chồng lên nhau. Ngược lại, một căn bếp nhỏ vẫn có thể ngăn nắp nếu mỗi vật dụng được bố trí đúng vị trí, dễ nhìn thấy và thuận tiện khi sử dụng.

Trước khi mua thêm kệ, giỏ hay móc treo, các gia đình nên kiểm tra lại những món đồ đang có, loại bỏ vật dụng không còn sử dụng và phân nhóm theo tần suất dùng hàng ngày.

Sau đó, mới tính đến việc bổ sung kệ chia tầng, thanh tăng đơ hoặc nam châm ở những vị trí thực sự cần thiết.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc sắp xếp nhà cửa không phải là nhét được càng nhiều đồ vào tủ càng tốt, mà là tạo ra một không gian dễ sử dụng, dễ vệ sinh và ít mất công dọn dẹp.

Một căn bếp gọn gàng hay phòng tắm sạch sẽ không nhất thiết cần thêm vài mét vuông diện tích. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách sử dụng những khoảng trống sẵn có là đủ để sinh hoạt hàng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.