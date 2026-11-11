Hiếm có: Chàng rể 9X chi 7 tỷ xây lại nhà cho bố vợ, cả làng kéo đến xem màn lột xác của căn nhà cũ rích tối om

Chàng rể trẻ khiến cả làng tò mò khi biến ngôi nhà cũ thành cơ ngơi 460m² quá đỗi ấn tượng.

Từ một ngôi nhà cũ kỹ, tối tăm đến mức ban ngày vẫn phải bật đèn, một chàng rể 9X tại Trung Quốc đã quyết định chi gần 2 triệu NDT, tương đương hơn 7 tỷ đồng, để xây lại nhà cho bố vợ. Thành quả là một cơ ngơi 4 tầng rộng 460m², sở hữu kiến trúc hiện đại, không gian ngập ánh sáng và cách bố trí đặc biệt dành cho 4 thế hệ cùng sinh sống.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Từ Tuấn Vĩ, một nhà thiết kế sinh sau năm 1990, quê ở Giang Tây, Trung Quốc. Vợ anh, Hà Hiểu Yến, lớn lên tại Kim Sơn, Thượng Hải. Sau khi kết hôn, Tuấn Vĩ trở thành chàng rể Thượng Hải và cũng là người đứng ra thực hiện cuộc lột xác cho ngôi nhà của gia đình bên vợ.

Toàn cảnh ngôi nhà sau cải tạo, nằm giữa khu dân cư và cánh đồng

Từ căn nhà tối om, xuống cấp đến quyết định chi 7 tỷ đồng xây mới

Lần đầu theo vợ về thăm nhà bố mẹ vợ, Tuấn Vĩ không khỏi bất ngờ trước tình trạng của ngôi nhà. Công trình được xây dựng từ trước khi bố vợ anh kết hôn, bằng công sức của họ hàng và người thân trong gia đình. Qua nhiều năm, căn nhà đã xuống cấp, tường xuất hiện những vết nứt, trong khi ánh sáng tự nhiên gần như không thể lọt vào bên trong vì bị hai công trình lân cận che khuất.

Tầng một khi ấy chỉ có một phòng khách lớn, một phòng nhỏ và khu phụ phía sau. Không gian thiếu sáng, chật chội khiến vợ chồng anh mỗi lần về thăm thường chỉ ở lại khoảng 3 đến 4 tiếng rồi rời đi. Trong khi đó, bố vợ đã đến tuổi nghỉ hưu, ông nội của vợ cũng cần được chăm sóc. Cả gia đình mong muốn có một nơi rộng rãi hơn để các thế hệ có thể quây quần.

Năm 2021, một trận mưa lớn khiến ngôi nhà cũ trở thành công trình nguy hiểm, buộc gia đình phải tính đến phương án xây dựng lại. Với kinh nghiệm làm thiết kế, Tuấn Vĩ chủ động đảm nhận công việc này.

Hình ngôi nhà trước cải tạo, tường cũ và không gian xuống cấp

Khu đất rộng khoảng 120m², nằm cạnh những cánh đồng lúa ở vùng ngoại ô Thượng Hải. Phía nam là khu ruộng rộng lớn, phía bắc gần một con sông nhỏ. Công trình bắt đầu thi công từ tháng 11/2021, kéo dài qua ba năm dương lịch với tổng chi phí khoảng 2 triệu NDT. Sau khi hoàn thiện, căn nhà mới có 4 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 460m². Khác với kiểu nhà truyền thống trong vùng, công trình mang dáng vẻ hiện đại, sử dụng những mảng tường bê tông, cửa kính lớn và các khoảng thông tầng. Chính diện mạo khác biệt này khiến nhiều người dân trong làng tò mò tìm đến tham quan.

Gần 30 ô cửa sổ và cách bố trí 4 tầng khiến ai cũng bất ngờ

Nếu vẻ ngoài gây ấn tượng bởi kiến trúc khác biệt, không gian bên trong mới thực sự cho thấy sự tính toán của chàng rể 9X. Vấn đề lớn nhất của căn nhà cũ là thiếu ánh sáng, vì vậy Tuấn Vĩ quyết định bố trí gần 30 ô cửa trên các mặt đứng và mái nhà. Những khung cửa kính lớn kết hợp giếng trời giúp ánh nắng len vào nhiều khu vực, biến nơi từng tối om thành không gian sáng sủa, thoáng đãng.

Đáng chú ý, anh không đơn thuần chia phòng theo diện tích mà sắp xếp từng tầng dựa trên nhu cầu của mỗi thế hệ. Tầng một dành cho người ông lớn tuổi để hạn chế việc lên xuống cầu thang. Tầng hai là không gian sinh hoạt của bố mẹ vợ, tầng ba dành cho vợ chồng anh, còn tầng bốn được bố trí thành phòng làm việc và có thể chuyển thành không gian riêng cho con khi trưởng thành.

Không gian bên trong nhà ngập ánh sáng, có cửa kính lớn hoặc giếng trời

Cầu thang lệch tầng, khoảng thông tầng xuyên suốt ngôi nhà

Một điểm đặc biệt khác là hệ thống cầu thang và các khoảng thông tầng được thiết kế để kết nối các tầng nhà. Thay vì mỗi tầng là một không gian khép kín, các thành viên có thể nhìn thấy, trò chuyện hoặc gọi nhau từ những vị trí khác nhau. Đứng ở tầng ba, Tuấn Vĩ vẫn có thể cúi xuống nói chuyện với bố vợ. Khi có người gọi ăn cơm, tiếng gọi có thể vang tới nhiều khu vực trong nhà. Theo chàng rể trẻ, tuổi thơ của anh gắn với những buổi chiều chơi đùa trong làng và tiếng bà gọi về ăn cơm. Bởi vậy, khi thiết kế ngôi nhà này, anh muốn giữ lại cảm giác gần gũi ấy. Các thế hệ có không gian riêng nhưng không bị tách biệt hoàn toàn.

Về nội thất, gia đình ưu tiên hai vật liệu chính là bê tông và gỗ. Những bề mặt bê tông tạo vẻ hiện đại, trong khi gỗ mang đến cảm giác ấm áp. Cách kết hợp này cũng giúp hạn chế những hạng mục trang trí không cần thiết.

Xây nhà tiền tỷ nhưng chàng rể vẫn phải nhường bố vợ nhiều chuyện

Dù là người thiết kế và đứng ra thực hiện công trình, Tuấn Vĩ thừa nhận việc xây nhà cho đại gia đình không đơn giản. Khó khăn không chỉ nằm ở kinh phí hay kỹ thuật mà còn ở sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt giữa các thế hệ.

Ban đầu, anh từng tính đến phương án lắp điều hòa trung tâm và hệ thống sưởi sàn cho toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, những người lớn tuổi trong gia đình không thích sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng. Thay vì cố thuyết phục mọi người làm theo ý mình, anh chọn lắp điều hòa treo tường riêng cho từng phòng, ai cần thì sử dụng. Ngay cả khi đã có điều hòa, người ông vẫn thường chỉ bật một lúc rồi tắt và thích dùng quạt hơn.

Chuyện lắp thang máy cũng tương tự. Tuấn Vĩ muốn chuẩn bị sẵn để thuận tiện cho gia đình khi các thành viên lớn tuổi hơn, nhưng người già cho rằng chưa cần thiết. Cuối cùng, anh quyết định chừa vị trí có thể lắp thang máy trong tương lai, thay vì lắp đặt ngay từ đầu.

Ngoài những khác biệt trong gia đình, quá trình xây dựng còn chịu ảnh hưởng bởi quan hệ hàng xóm. Theo Tuấn Vĩ, khi làm nhà ở nông thôn Trung Quốc, chuyện chiều cao công trình, vị trí xây dựng hay khoảng cách với nhà bên cạnh đều có thể trở thành vấn đề nhạy cảm. Anh từng được hàng xóm nhắc rằng ngôi nhà không nên cao hơn nhà phía đông hoặc thấp hơn nhà phía tây. Thậm chí, có người còn đứng quan sát khi gia đình tiến hành định vị móng.

Bởi vậy, chàng rể trẻ cho rằng điều quan trọng khi xây một ngôi nhà nhiều thế hệ không chỉ là có đủ tiền mà còn phải biết lắng nghe, thỏa hiệp để mọi người cảm thấy thoải mái.

Ngôi nhà hoàn thiện, cả làng kéo đến xem, bố vợ có cuộc sống hoàn toàn khác

Sau khi công trình hoàn thiện, ngôi nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Nhiều người truyền tai nhau rằng trong làng vừa xuất hiện một căn nhà có kiến trúc kỳ lạ, hiện đại và khác biệt so với những công trình quen thuộc. Không ít hàng xóm đã tìm đến tận nơi để tham quan. Tuy nhiên, điều khiến Tuấn Vĩ hài lòng nhất không phải những lời khen về thiết kế mà là sự thay đổi trong cuộc sống của gia đình. Người ông vẫn giữ nếp sinh hoạt quen thuộc, buổi sáng đi xe điện đến công viên hoặc quán trà gặp bạn bè, buổi chiều ngồi dưới mái hiên hóng gió. Bố vợ anh chuyển về sống tại ngôi nhà mới, dành thời gian trồng rau trên mảnh đất phía đông và nghỉ ngơi trên ghế ngoài ban công tầng hai.

Toàn cảnh ngôi nhà khi lên đèn vào buổi tối.

Vợ chồng Tuấn Vĩ hiện chủ yếu trở về đây vào những ngày cuối tuần. So với trước kia, khi mỗi lần ghé thăm chỉ có thể ở lại vài tiếng, giờ đây họ có thể nghỉ ngơi, ăn uống và dành nhiều thời gian hơn bên người thân. Anh cũng dự định khi về già sẽ trở lại ngôi nhà này để sinh sống. Với chàng rể 9X, ngôi nhà 460m² không chỉ là thành quả của một dự án xây dựng tiền tỷ. Đó còn là nơi người già được sống theo thói quen của mình, người trẻ có không gian riêng, trẻ nhỏ có chỗ vui chơi và cả gia đình vẫn có thể gọi nhau về ăn cơm như những ngày xưa cũ.

Theo The Paper (Trung Quốc)