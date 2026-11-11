5 món đồ quốc dân mua đi mua lại 100 lần cũng không thừa: Gặp Lazada 11.11 tranh thủ gom một lượt

Có những món đồ trong nhà mua bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, bởi dùng hết lại phải mua tiếp. Từ khăn giấy, nước giặt đến nước mắm, bột ngọt, tất cả đều là những thứ quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, khi chuyện dọn dẹp, giặt giũ và bếp núc trở nên bận rộn hơn, nhu cầu sử dụng những món đồ này cũng tăng lên.

Thay vì đợi hết mới mua, nhiều gia đình chọn cách tranh thủ các đợt sale lớn để tích trữ một lượng vừa đủ. Dịp Lazada 11/11 năm nay, hàng loạt sản phẩm thiết yếu đang có mức giảm khá hấp dẫn, có món giảm tới 42%, lại thêm voucher và ưu đãi vận chuyển. Dưới đây là 5 món đáng để bạn cân nhắc cho vào giỏ hàng.

1. Khăn giấy treo tường

Khăn giấy là món đồ dùng mỗi ngày, từ phòng khách, bàn ăn đến nhà bếp, nên mua sẵn vài bịch trong nhà luôn tiện hơn đợi hết mới đặt. Khăn giấy treo tường Top Gia Tiểu Hạ có thiết kế dễ lấy, không chiếm diện tích mặt bàn, combo gồm 6 bịch, mỗi bịch 1.000 tờ. Dịp Lazada 11/11, sản phẩm giảm 22%, từ 179.000 đồng xuống còn 140.000 đồng/combo, chưa kể voucher từ 10% và ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc theo điều kiện chương trình. Với những gia đình đông người, đây là món rất đáng tranh thủ mua dự trữ.

Nơi mua: Lazada

2. Nước mắm Tĩn cá cơm ruột đỏ 60N

Cuối năm, những bữa cơm sum họp hay tiệc tùng tại nhà thường xuất hiện nhiều hơn, nước mắm vì thế cũng là món gia vị đáng bổ sung sẵn trong bếp. Hộp 2 chai nước mắm Tĩn cá cơm ruột đỏ 60N, dung tích 500ml/chai, phù hợp với những gia đình yêu thích hương vị nước mắm truyền thống đậm đà. Đáng chú ý, combo đang giảm tới 42%, từ 720.000 đồng còn 418.000 đồng, tiết kiệm ngay 302.000 đồng. Người mua còn được tặng sốt mắm trộn gỏi và nước tương 3 trong 1, kèm voucher gian hàng lên đến 12% cùng ưu đãi giảm xu. Một lựa chọn đáng cân nhắc để chuẩn bị cho những bữa ăn cuối năm.

Nơi mua: Lazada

3. Combo 2 túi nước giặt xả MaxKleen 3,8kg

Nhà nào giặt quần áo thường xuyên chắc hiểu cảm giác nước giặt hết đúng lúc máy đang chờ chạy bất tiện thế nào. Thế nên, những đợt sale lớn là dịp hợp lý để mua sẵn một combo dùng dần. MaxKleen có bộ 2 túi nước giặt xả dung tích lớn 3,8kg/túi, với các lựa chọn hương Hoa Nắng, Huyền Diệu và Vườn Sớm Mai. Giá combo dịp 11/11 đang giảm từ 429.000 đồng xuống 384.000 đồng, ngoài ra còn có voucher giảm 15% cho đơn từ 369.000 đồng, tối đa 70.000 đồng. Mua một lần, có sẵn nước giặt cho nhiều mẻ đồ, đỡ phải đặt hàng liên tục.

Nơi mua: Lazada

4. Combo 5 gói bột ngọt VEDAN 1kg

Bột ngọt là gia vị quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt, đặc biệt với những gia đình thường xuyên nấu nướng. Nếu có nhu cầu sử dụng nhiều hoặc muốn mua chung cùng người thân, combo 5 gói bột ngọt VEDAN, mỗi gói 1kg, là lựa chọn khá kinh tế. Dịp sale này, giá cả combo giảm 15%, từ 395.000 đồng xuống còn 336.000 đồng, tính ra chỉ khoảng 67.200 đồng/kg. Chưa kể gian hàng còn có voucher giảm 10%, ưu đãi giảm xu 10% và miễn phí vận chuyển theo điều kiện áp dụng. Với số lượng 5kg, mọi người nên cân nhắc nhu cầu thực tế và bảo quản nơi khô ráo để sử dụng lâu dài.

Nơi mua: Lazada

5. Combo 2 chai nước mắm Nam Ngư

Nếu đang tìm một loại nước mắm quen thuộc để nêm nếm các món ăn hằng ngày, Nam Ngư là cái tên được nhiều gia đình lựa chọn. Combo 2 chai có các phiên bản dung tích 750ml hoặc 900ml, tiện mua sẵn cho những tháng cuối năm khi việc nấu nướng thường xuyên hơn. Đặc biệt, đợt Lazada 11/11 này, sản phẩm đang giảm 24%, từ 146.000 đồng xuống chỉ còn 110.500 đồng/combo. Gian hàng còn có voucher từ 5%, ưu đãi từ chương trình và hỗ trợ miễn phí vận chuyển tùy điều kiện. Một món gia vị dùng hết lại phải mua, gặp giá tốt thì tranh thủ bổ sung vào kệ bếp cũng rất hợp lý.

Nơi mua: Lazada