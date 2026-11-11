Diễn viên Việt chi hơn 1 tỷ cải tạo nhà đẹp như tranh

Không gian sống sau cải tạo của mỹ nhân này gây ấn tượng với thiết kế sang xịn, phảng phất nét cổ điển Pháp đầy tinh tế.

Phương Bella (Nguyễn Vũ Nhã Phương, SN 1989) từng được khán giả chú ý qua vai diễn Lucy trong sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé - tác phẩm gắn liền với tuổi trẻ của nhiều khán giả thế hệ 9X. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình Bữa tối của diều hâu, đồng thời từng là thành viên nhóm nhạc Lady Q cùng Hải Yến, Thanh Trúc và Thái Tuyết Trâm. Hiện tại, Phương Bella tập trung lĩnh vực kinh doanh tài chính, làm đẹp và sáng tạo nội dung. Ở tuổi 37, nữ diễn viên vẫn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Phương Bella (Nguyễn Vũ Nhã Phương, SN 1989)

Phương Bella đảm nhận vai Lucy trong sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé

Phương Bella hiện sống trong căn nhà 3 tầng, rộng khoảng 100m² tại TP.HCM. Mới đây, nữ diễn viên đã chi hơn 1 tỷ đồng để cải tạo không gian sống. Thay vì phá bỏ để xây mới, cô quyết định giữ lại kết cấu căn nhà cũ, đồng thời làm mới gần như toàn bộ các khu vực bên trong. Tổng chi phí hơn 1 tỷ đồng bao gồm thiết kế, thi công, vật tư và nội thất. Quá trình sửa sang kéo dài khoảng 4 tháng, căn nhà hiện đã được đưa vào sử dụng gần 2 tháng. Cơ ngơi của Phương Bella có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Trong đó, tầng trệt được bố trí phòng khách, bếp, khu giặt giũ và không gian sinh hoạt chung. Sau màn cải tạo, nữ diễn viên hé lộ góc bếp cùng một số hình ảnh khác trong nhà trên MXH cá nhân. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để người xem phần nào hình dung về diện mạo mới của tổ ấm: hiện đại, sang trọng nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển Pháp đầy tinh tế.

Không gian bếp sau cải tạo của Phương Bella gây ấn tượng với vẻ đẹp ấm cúng, thanh lịch nhờ sự kết hợp hài hòa giữa hai tông trắng và gỗ. Mặt bàn bếp màu trắng kết hợp cùng hệ tủ dưới bằng gỗ tạo nên tổng thể tinh tế, hiện đại. Đáng chú ý, nữ diễn viên không lắp đặt tủ bếp trên mà ưu tiên giữ khoảng tường thoáng, giúp khu vực nấu nướng trông rộng rãi, nhẹ nhàng hơn. Ở góc cạnh bếp, Phương Bella còn khéo léo đặt một chậu cây ô liu, vừa tận dụng diện tích vừa mang thêm sắc xanh tự nhiên, khiến căn bếp trở nên sinh động và gần gũi.

Một điểm cộng trong thiết kế khu vực bếp là hệ cửa sổ rộng thoáng, vừa giúp không khí lưu thông tốt, vừa đón ánh sáng tự nhiên vào nhà. Vị trí cửa sổ được tính toán hợp lý, đặt ngay khu vực bồn rửa nên không ảnh hưởng đến không gian nấu nướng, đồng thời mang lại sự thuận tiện khi sử dụng. Hệ cửa kính kết hợp viền gỗ cũng tạo sự đồng điệu với tủ bếp dưới, giúp tổng thể căn bếp thêm hài hòa, ấm cúng và gần gũi.

Phía sau khu bếp là cầu thang dẫn lên các tầng trên. Phương Bella lựa chọn thiết kế tay vịn bằng gỗ, tạo sự đồng điệu với hệ tủ bếp và các chi tiết nội thất trong nhà. Ngay cạnh cầu thang, cô còn bố trí thêm một chiếc đèn nhỏ vừa làm điểm nhấn trang trí, vừa cung cấp ánh sáng cần thiết, giúp việc di chuyển lên xuống thuận tiện hơn.

Một góc phòng tắm đẹp mắt, tiện nghi cũng được hé lộ trong video đời thường mà Phương Bella đăng tải trên MXH cá nhân. Dù chỉ xuất hiện qua một góc quay, không gian này vẫn đủ khiến người xem hình dung về một khu vực thư giãn được đầu tư chỉn chu. Điểm nhấn nằm ở cách phối hai gam màu gạch ốp tường: một bên là sắc đỏ đô bóng bẩy, bên còn lại mang tông trắng nhã nhặn, tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút. Khu vực tắm được trang bị bồn tắm cùng vòi sen bằng kim loại mạ vàng đồng, nổi bật trên nền tường đỏ và mang đến vẻ sang trọng, tinh tế. Sau một ngày làm việc bận rộn, Phương Bella thường dành khoảng 2 tiếng để ngâm mình trong bồn tắm, kết hợp chăm sóc da và thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư ngay tại nhà.