Căn hộ 36m² của cô gái độc thân: Bồn tắm đặt ở ban công, không có sofa vì không muốn tiếp khách, sống 1 mình rất vui

Tổ ấm của cô gái này được thiết kế hoàn toàn theo sở thích cá nhân, trở thành thế giới riêng để cô tận hưởng cuộc sống độc thân tự tại, thảnh thơi.

Nhiều người cho rằng mua nhà là việc nên làm sau khi kết hôn, nhưng thực tế, sở hữu một tổ ấm riêng khi còn độc thân cũng mang đến những niềm vui rất riêng. Căn hộ rộng 36m² của Tuệ Lâm, một nữ nhân viên văn phòng sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chính là ví dụ thú vị. Tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, cô nàng có thể tự tay sắp xếp không gian sống theo đúng sở thích mà không cần bận tâm đến ý kiến hay thói quen của bất kỳ ai. Dù diện tích không quá lớn, căn hộ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của một người, đồng thời mang đến cảm giác thoải mái, tiện nghi. Đáng chú ý, gần như mọi thiết kế trong nhà đều được Tuệ Lâm tính toán dựa trên lối sống cá nhân: không bố trí sofa vì không có nhu cầu tiếp khách thường xuyên, dành riêng một phần diện tích phòng ngủ làm phòng thay đồ, đưa bồn tắm ra ban công để có thêm góc thư giãn độc đáo. Không chạy theo những khuôn mẫu về một tổ ấm thông thường, cô nàng biến căn hộ nhỏ thành thế giới riêng, nơi mọi góc nhà đều phục vụ sở thích và nhu cầu của chính mình. Với Tuệ Lâm, sống độc thân không có nghĩa là thiếu thốn hay cô đơn, mà là cơ hội để tận hưởng sự tự do và niềm vui trong chính ngôi nhà do mình làm chủ.

Hãy cùng khám phá thiết kế của căn nhà này!

Phòng khách và bếp

Do diện tích căn nhà không quá rộng, đồng thời không có nhu cầu tiếp khách thường xuyên, Tuệ Lâm lựa chọn thiết kế phòng khách khá tối giản, kết hợp chung với khu vực bếp để tối ưu không gian. Ngay khi bước vào nhà, khu vực bếp nấu là nơi dễ dàng thu hút ánh nhìn bởi được dành diện tích tương đối rộng. Cô bố trí hệ bếp dài với tủ bếp trên và dưới, vừa tạo sự gọn gàng, vừa tăng không gian lưu trữ đồ dùng, vật dụng nhà bếp. Cách sắp xếp này giúp căn nhà tận dụng tốt diện tích mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong không gian sinh hoạt của Tuệ Lâm không có sofa tiếp khách hay bộ bàn ăn cầu kỳ. Thay vào đó, cô tận dụng hệ tủ giày để thiết kế một khu vực ngồi nghỉ thoải mái, vừa vặn cho khoảng 2 người. Ngay cạnh đó là chiếc bàn gỗ dài được bố trí hợp lý với vị trí ngồi, tạo thành góc ăn uống nhỏ gọn nhưng tiện nghi. Khi có khách ghé thăm, khu vực này cũng có thể linh hoạt sử dụng làm nơi trò chuyện, tiếp khách. Với Tuệ Lâm, cách sắp xếp này khá lý tưởng bởi vừa tiết kiệm diện tích, vừa đáp ứng nhiều nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến đón bạn bè.

Phòng tắm

Để có không gian sinh hoạt thoải mái hơn, Tuệ Lâm dành thêm một phần diện tích phòng khách để mở rộng khu vực phòng tắm, giúp căn phòng trở nên rộng rãi và thông thoáng. Không gian được phân chia rõ ràng thành hai khu vực khô và ướt. Trong đó, khu vực lavabo rửa tay được bố trí bên ngoài, thiết kế gọn gàng, sạch sẽ. Phía sau cánh cửa là khu vực tắm vòi sen và WC, được ngăn cách bằng một vách nhỏ vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa tạo sự riêng tư mà không làm mất đi tính thẩm mỹ chung.

Phòng ngủ

Phòng ngủ của Tuệ Lâm được thiết kế với sự kết hợp giữa hai gam hồng và xanh ngọt ngào, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, có phần khác biệt so với phong cách ở phòng khách và khu vực bếp. Đây là không gian nghỉ ngơi được bài trí đơn giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Một hệ kệ tủ chia thành nhiều ô vừa giúp lưu trữ đồ đạc, vừa tạo thêm chỗ trưng bày những món đồ trang trí yêu thích. Tuệ Lâm còn bố trí một chiếc ghế thư giãn cùng chậu cây xanh, tạo nên góc nhỏ để đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Giường ngủ được đặt sát tường, cạnh bên là hệ cửa kính giúp đón ánh sáng tự nhiên vào phòng. Không cần thiết kế cầu kỳ hay sử dụng quá nhiều nội thất, căn phòng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, thoáng đãng và dễ chịu - đúng với tinh thần của một không gian dành riêng cho việc nghỉ ngơi.

Phòng thay đồ

Với nhiều cô gái, một căn phòng riêng dành cho việc lưu trữ quần áo, phụ kiện và chuẩn bị trang phục mỗi ngày luôn là không gian đáng mơ ước. Với Tuệ Lâm, việc sở hữu một phòng thay đồ riêng trong căn nhà của mình càng khiến cuộc sống độc lập thêm phần tiện nghi, thoải mái. Căn phòng có diện tích khá rộng, được bố trí hệ tủ nhiều ngăn để sắp xếp quần áo, vali cùng các món phụ kiện cá nhân. Cách bài trí này không chỉ giúp đồ đạc được lưu trữ gọn gàng mà còn tạo sự thuận tiện mỗi khi cô lựa chọn trang phục.

Ban công

Một trong những điểm thiết kế độc đáo nhất trong căn nhà của Tuệ Lâm là khu vực ban công được tận dụng để bố trí bồn tắm. Do không gian này nằm phía sau khu bếp và phòng tắm, lại có hệ cửa sổ kín nên việc tính toán, lắp đặt đường ống nước khá thuận tiện. Thay vì để ban công làm nơi phơi đồ hay trồng cây như thông thường, Tuệ Lâm biến nơi đây thành một góc thư giãn riêng tư. Diện tích không quá lớn nhưng vừa vặn để đặt bồn tắm, xung quanh vẫn có độ thoáng nhờ hệ cửa sổ rộng, giúp không gian luôn ngập ánh sáng tự nhiên. Sau một ngày làm việc bận rộn, được ngâm mình trong làn nước ấm và tận hưởng chút thời gian riêng tư tại đây hẳn là trải nghiệm vô cùng dễ chịu. Căn nhà được chăm chút từ những không gian sinh hoạt chung đến từng góc thư giãn nhỏ, khiến cuộc sống độc thân của Tuệ Lâm thêm phần thú vị và đủ đầy.