6 item xứng đáng có mặt trong tủ skincare của chị em, tranh thủ 11/11 để chốt đơn giá hời

Toàn những món làm đẹp đáng đầu tư, lại đang có ưu đãi hấp dẫn dịp 11/11.

Có một niềm vui rất riêng của hội mê skincare, đó là mở tủ đồ ra và thấy những món dưỡng da yêu thích đã được bổ sung đầy đủ. Nhất là vào những tháng cuối năm, khi thời tiết bắt đầu hanh khô, lịch trình bận rộn hơn và những buổi hẹn hò, tiệc tùng cũng dần kín lịch, làn da lại cần được chăm chút kỹ lưỡng.

Dĩ nhiên, không phải cứ mua thật nhiều mỹ phẩm là da sẽ đẹp. Điều quan trọng vẫn là chọn đúng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu đang muốn nâng cấp chu trình dưỡng da mà chưa biết bắt đầu từ đâu, chị em có thể tham khảo 6 cái tên dưới đây. Đặc biệt, dịp Lazada 11/11 đang có nhiều ưu đãi về giá, quà tặng và voucher, rất đáng để tranh thủ.

1. Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Moisture Cream 50ml

Với những cô nàng da khô, cảm giác vừa dưỡng xong mà da vẫn căng rít thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Đó cũng là lý do Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Moisture Cream rất đáng có mặt trên bàn trang điểm. Chất kem hướng đến khả năng cấp ẩm sâu, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và giúp bề mặt da trông mềm mại, căng mướt hơn. Đây là kiểu kem dưỡng phù hợp để các nàng cân nhắc bổ sung khi da thường xuyên thiếu ẩm, đặc biệt vào mùa lạnh. Dịp sale này, hũ 50ml giảm từ 1.100.000 đồng còn 1.044.000 đồng, đi kèm chương trình mua 1 được 5 quà và voucher gian hàng lên đến 15%. Mức giảm trực tiếp không quá lớn, nhưng phần quà tặng lại là điểm siêu hấp dẫn và không ở đâu có được.

Nơi mua: Lazada

2. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ 100ml

Có những hôm da bỗng trở nên khô ráp, khó chịu, chỉ muốn tối giản mọi bước dưỡng và tìm một sản phẩm đủ dịu dàng để chăm sóc. Những lúc như vậy, La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ là cái tên chị em có thể cân nhắc. Sản phẩm nổi bật với công dụng dưỡng ẩm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, phù hợp với những vùng da khô hoặc đang nhạy cảm. Tuýp 100ml hiện có giá 782.000 đồng, giảm 12% so với mức 889.000 đồng. Chưa kể, đơn hàng còn có quà tặng gồm 3 tuýp sữa rửa mặt 50ml và 1 kem chống nắng 3ml theo chương trình, khá đáng chú ý với những nàng muốn dùng thử thêm sản phẩm cùng hãng.

Nơi mua: Lazada

3. La Roche-Posay Hyalu B5 Serum 30ml

Nếu tủ skincare đã có đủ sữa rửa mặt và kem dưỡng, một lọ serum tập trung vào cấp ẩm, cải thiện vẻ ngoài của nếp nhăn có thể là món nâng cấp đáng cân nhắc. La Roche-Posay Hyalu B5 phiên bản cải tiến hướng đến làn da thiếu ẩm, có dấu hiệu lão hóa, với công thức chứa hyaluronic acid và vitamin B5 giúp da trông căng mịn hơn. Các nàng có thể kết hợp serum trong chu trình dưỡng hằng ngày, sau bước làm sạch và trước kem dưỡng. Dịp 11/11, chai 30ml giảm từ 1.597.000 đồng xuống 1.405.000 đồng, đồng thời tặng thêm 20ml serum Hyalu và một tuýp sữa rửa mặt 50ml. Với những ai đã yêu thích dòng Hyalu B5, bộ quà tặng này khá đáng để cân nhắc.

Nơi mua: Lazada

4. Eucerin DermoPure Clinical Purifying Cleanser 400ml

Chăm da kỹ đến đâu thì bước làm sạch vẫn không thể qua loa, nhất là với những nàng có làn da dầu, dễ nổi mụn. Eucerin DermoPure Clinical Purifying Cleanser là gel rửa mặt được phát triển cho nhóm da này, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và làm sạch da trong chu trình chăm sóc hằng ngày. Điểm cộng đáng chú ý là dung tích 400ml khá lớn, phù hợp với chị em đã dùng quen và muốn mua một chai sử dụng lâu dài. Giá sản phẩm trong dịp Lazada 11/11 đang từ 608.000 đồng giảm còn 547.000 đồng, kèm voucher 10% và ưu đãi giảm xu theo điều kiện áp dụng. Nếu đang tìm một sản phẩm làm sạch để duy trì đều đặn mỗi sáng tối, mọi người có thể đưa em này vào danh sách tham khảo.

Nơi mua: Lazada

5. Kem nâng tông Carslan 50g

Không phải ngày nào các cô gái cũng có thời gian ngồi trước gương để hoàn thành đủ các bước trang điểm. Có hôm chỉ muốn gương mặt tươi tắn hơn một chút rồi nhanh chóng ra ngoài, kem nâng tông Carslan chính là kiểu sản phẩm đáng để mắt tới. Em này hướng đến hiệu ứng nâng tông, giúp sắc da trông đều màu và sáng hơn, đồng thời có thể sử dụng như một bước lót trang điểm nhẹ nhàng. Tất nhiên, khả năng che phủ còn tùy tình trạng da và lượng sản phẩm sử dụng, nhưng với những nàng chuộng phong cách trang điểm tự nhiên, đây vẫn là lựa chọn khá tiện. Đặc biệt, sản phẩm 50g giảm tới 42%, từ 450.000 đồng còn 259.000 đồng trong khung giờ 20h ngày 10/11 đến 2h ngày 11/11. Mức giá dễ tiếp cận hơn hẳn để chị em cân nhắc trải nghiệm.

Nơi mua: Lazada

6. Estée Lauder Advanced Night Repair Serum 75ml

Nhắc đến những món skincare cao cấp được nhiều tín đồ làm đẹp đưa vào danh sách mong muốn, khó bỏ qua Estée Lauder Advanced Night Repair. Chai serum nâu quen thuộc này hướng đến việc cấp ẩm, hỗ trợ cải thiện vẻ ngoài của các dấu hiệu lão hóa và giúp làn da trông mịn màng, rạng rỡ hơn. Với mức giá không nhỏ, đây thường là món các nàng sẽ cân nhắc kỹ trước khi đầu tư. Dịp sale 11/11, phiên bản 75ml có giá 5.250.000 đồng, không giảm trực tiếp so với giá niêm yết nhưng lại có ưu đãi mua 75ml tặng thêm tổng cộng 60ml serum dạng 15ml x 4, chưa kể voucher sàn lên đến 30% theo điều kiện chương trình. Nếu đã dùng hợp và có ý định gắn bó lâu dài với sản phẩm, phần quà tặng dung tích lớn chính là lý do đáng để xem xét chốt đơn.

Nơi mua: Lazada